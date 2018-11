El relato de Luis Alberto Medina sobre cómo vive sus días en prisión Guillermo Padrés

HE LEÍDO EL ARTÍCULO DEL EXGOBERNADOR de Sonora, CARLOS ARMANDO BIÉBRICH TORRES. Se titula: Comisión Estatal de la verdad y la Dignidad Sonorense.

Abarca todo el entorno nacional y en algunas referencias menciona a los expresidentes encarcelados por actos de corrupción.

A saber: LULA DE SILVA, en Brasil; OTTO PÉREZ MOLINA, en Guatemala; OLANTA HUMALA y esposa, en Perú; ALBERTO FUJIMORI, también en Perú. CRISTINA FERNÁNDEZ, en Argentina.

Da una repasada a los exgobernadores de Veracruz y Chihuahua, JAVIER DUARTE DE OCHOA y CÉSAR DUARTE JÁQUEZ.

No menciona a ROBERTO BORGE ni a GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, de Quintana Roo y Sonora, respectivamente.

Cita el intento de VICENTE FOX de desaforar al entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Es especialmente crítico al expresidente panista. Lo llama cobarde.

Usted recordará que en los Rumbos de ayer, le comenté que el licenciado CARLOS ARMANDO BIÉBRICH TORRES, me llamó por teléfono para informarme que, si tenía interés como periodista, me enviaría su artículo a mi correo electrónico.

Le dije que sí y le agradecía su confianza.

Debo decir que como periodista, cosas como estas son especialmente interesantes para mí.

Al terminar la lectura del texto, me di cuenta que no lastima a nadie en particular. No personaliza sus cuestionamientos.

Sin embargo, a lo largo de la lectura se confirma en mi mente la idea de que el artículo es un anuncio inocultable de que busca promover en Sonora la creación de una ‘Comisión de la Verdad y la Dignidad Sonorense’.

De una fuente muy cercana a Biébrich, me enteré que entre el exgobernador de Sonora y el hoy presidente electo, hubo un acercamiento allá muy al principio de las campañas políticas.

De ese encuentro, sobrevino una serie de pláticas entre CAB y ALFONSO DURAZO MONTAÑO.

Luego, se da la nominación de LILLY TÉLLEZ como compañera de fórmula de Durazo para el Senado de la República.

Pocos saben que entre Lily y Biébrich, existe una relación de familia desde la niñez de la periodista y hoy legisladora.

Ya leído y analizado el texto, no me atrevería a hacer ningún diagnóstico, ningún pronóstico.

Biébrich anda en los 78 años de edad. Ya vivió todo lo que de malo y de bueno puede vivir el ser humano.

Según veo yo las cosas, el suyo puede ser un legítimo anhelo de construir, en el último trecho del camino, un baluarte de autocrítica que quiso hacer hace 43 años y no se atrevió.

En mi columna de ayer yo le platicaba a usted que Biébrich, al hablarme de su artículo, me dijo que era crítico a algunos gobiernos, “incluyendo al mío”.

No me lo pareció.

Como sea, no me cabe la menor duda de que se trata de una avanzada política dentro de un proyecto del presidente electo de México.

Y sinceramente, este no podría explicarlo ni entenderlo.

¿Significa que Biébrich se fue ya del PRI? ¿O ya se había ido?

Esto tampoco lo sé.

Confieso que cuando se refiere en su artículo a la ‘Comisión de la Verdad y la Dignidad Sonorense’, omitió un pasaje muy importante: el de LUIS ECHEVERRÍA.

En su libro ‘He vivido con dignidad’, siento que en tratándose de su amistad y sus relaciones políticas con el entonces presidente de la República, nos quedó a deber a los lectores.

Y ahora, pasó por alto al expresidente. La Comisión de la Verdad también debe ser para él.

En fin.

A PROPÓSITO DE LECTURA de textos, me parece espléndido el relato de LUIS ALBERTO MEDINA, director de Proyecto Puente, sobre cómo vive sus días en prisión GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, exgobernador de Sonora…

Revela que amigos y familiares que lo han ido a ver en el Reclusorio Oriente, en la Delegación Ixtapalapa, describen un lugar lóbrego y lúgubre, sucio. Atemorizante, que se levanta en una colonia donde es riesgoso llegar hasta ahí, debido a que es zona de criminales…

Cuenta que por estos días se decide si se va o se queda…

Con magnífico sentido de la narrativa, el autor describe en qué celda ha pasado estos dos años Guillermo Padrés. Tiene tres metros por seis. Cuanta con algunas mínimas comodidades, un televisor del tamaño de una laptop, muchas películas, un sanitario sin puerta donde solo cabe su cuerpo. Se le permite almacenar bolsas de comida, como machaca y sopas. Come una sola vez al día y eso lo hace conservarse delgado. Se ha dejado crecer la barba y luce una cola de caballo…

Luis Alberto Medina explica que todas las imputaciones que le han hecho, se han venido abajo. Que legalmente, él ya debería de estar libre desde diciembre…

Por eso, afirma que está por tomarse una decisión: lo mantienen en cautiverio o se va…

Leyendo este conmovedor relato, no puedo evitar el único recuerdo que mi memoria tiene guardado desde hace tal vez ochos años…

Esta historia se la he contado a usted en varias ocasiones. Y no han sido ganas de ser repetitivo. Es que no tengo otra, es la única referencia que me une al exgobernador: aquel viaje en el Falcón del Gobierno del Estado a Dolores Hidalgo, Guanajuato…

Fue un 22 de abril de 2010…

Tres horas de conversación, incluso, confidencial con el entonces glamuroso gobernador de Sonora. Sin interrupciones, sin objetarnos, solo temas de familia, del niño que acababa de adoptar, de su noviazgo con IVETH DAGNINO, desde los años de la secundaria…

A esos encuentros inevitablemente me llevó al relato de LUIS ALBERTO MEDINA sobre los días sin horizonte que vive Padrés en la cárcel…

Su narración es precisa, objetiva, sin implicaciones sentimentales y si fuese aceptable decirlo, diría que es una lectura placentera, porque también puede serlo el infortunio y la adversidad, aunque parezca un contrasentido…

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Lo que nos faltaba, caramba: ayer el portal ‘Sin embargo’, publicó una nota fechada en Nueva York con esta información: que según el abogado defensor de JOAQUÍN ‘El Chapo’ GUZMÁN LOERA, este pagó millonarios sobornos a los presidentes mexicanos FELIPE CALDERÓN HINOJOSA y ENRIQUE PEÑA NIETO…

Particularmente, creo que se trata de un asunto mediático al estilo de los Estados Unidos, aunque a nadie se le queda duda de que, por fuerza, todos los capos mexicanos han mantenido maridajes supermillonarias con funcionarios del Gobierno mexicano…

¿Con cuáles?...

Esa es la cuestión…

MIENTRAS TANTO, DESPUÉS de un largo silencio ayer se reportó doña CUQUITA AMADO DE ARAIZA, para saludar y comentar que ella también leyó el libro de CARLOS ARMANDO BIÉBRICH…

Por cierto, me dice que disfruta su estancia en su huerta en la calle 5 de Febrero al sur, y que su hijo MARIO ARAIZA AMADO, ya se encuentra de regreso en el terruño…

¡Bienvenido, tocayo!...

Y A TODO ESTO, CARO LECTOR, ¿se enteró usted que la huelga que amenazaba con colapsar la actividad del Organismo Operador del Agua en Cajeme, fue conjurada, a pesar de que en el conflicto tenían metidas las manos algunos personajes bastantes complicados?...

Esto solo lo pudo lograr un hombre de la habilidad y experiencia para conciliar situaciones complicadas, como el licenciado HORACIO VALENZUELA IBARRA, secretario del Trabajo del Gobierno del Sonora…

Ni hablar: al César, lo que es del César… ¿O no?...

