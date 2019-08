El reto para el coronel Solís… movida semana rumbo al 2021

El informe del Observatorio Sonora por la Seguridad de que solo uno de cada tres policías municipales han pasado el examen de control de confianza nos indica el porqué de la incidencia del crimen organizado, y lo preocupante es que el peor cuerpo policiaco es el de Cajeme, de 933 elementos evaluados reprobaron ¡299!, o sea el 33 por ciento del cuerpo policial. ¿Cuántos de estos estarán en la nómina del crimen?, que tranquilidad para la ciudadanía y que reto para el próximo Comisario, Jorge Solís, toda vez que obligaron al alcalde, Sergio Pablo Mariscal, a respetar lo acordado en Guaymas, con el titular de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo.

¿Qué va hacer Solís ante este panorama? El saber que un alto porcentaje de policías bajo su mando no son confiables, él y su equipo sabrán como la población y sectores lo que esperan son soluciones, paz y tranquilidad.

Por lo pronto romper pactos ($$$) y trabajar más coordinadamente con la PESP, el titular de Seguridad Estatal, David Anaya, y los mandos militares y federales.

Por cierto el lunes pasado vaya malestar que hubo en el cambio de mandos de la Zona Militar aquí en Cajeme, el alcalde Mariscal, ni la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero, mandaron representante, una total falta de cortesía política de ambos.

¿CORRUPCIÓN EN LA CENTRAL?

Desde 1980 la Central de Autobuses aquí en Ciudad Obregón, siempre había trabajado con números negros, por el flujo mismo de camiones, cuotas, pasaje y servicios concesionados que se dan al interior, pero con la llegada de la 4T al Ayuntamiento, esto se acabó, la operación está en números rojos y no por baja en ingresos, sino que le están pegando muy duro a ‘Roberto’ adentro, el desvío es ya de varios millones de pesos y brilla la opacidad y falta de rendición de cuentas.

De acuerdo a informe que ya tiene la Cámara Nacional del Transporte, maletines con ‘efe’ van a dar a un par de oficinas de Palacio Municipal, ambas bien refrigeradas por cierto y pues a lo mejor de ahí salió para la compra de la ‘Exclusa’ por rumbos de la Presa, algo que comentamos en la pasada colaboración, y que está confirmado.

Habrá que ver la reacción de los concesionarios del Transporte, al igual que del Suburbano, quienes desde que entró la actual administración, no han recibido informes financieros, ni el director ha citado a reuniones de consejo, cuando se enteren que hasta el cobro por entrar a los baños va a dar a Palacio municipal.

Y a ver si los regidores en el Cabildo, el de Hacienda, Rodrigo Bours y la de Anticorrupción, Graciela Armenta, toman nota, al igual que los de Morena, la 4T en el municipio no va por el camino correcto.

Ahí están también los informes que salieron al actualizar la página de acceso a la información, la buena vida que se da en los viajes el alcalde Sergio Pablo Mariscal, y demás funcionarios le cargan al erario todo, igual que en trienios anteriores, pero se supone venía un cambio, la ‘austeridad republicana’ que tanto pregonan, una falacia por lo visto.

‘IVO’

La tormenta o depresión tropical ‘IVO’ vino a demostrar y señalar como todos los años en período de lluvias, lo endeble de la infraestructura urbana de municipios, pésima calidad en obras, la corrupción y así seguirá por años.

Ahí tenemos el caso del paso a Desnivel de la 200, paso al oriente, todos los años el mismo problema, la misma historia, se inunda a pesar de arreglos e inversiones, y la ciudadanía pagando los platos rotos.

Que si el cárcamo, que la CFE no ha conectado todavía, que la bomba falló, etc… para pretextos y argumentos sobran, así actúan los políticos y funcionarios para evadir sus responsabilidades, tan es así que el titular de imagen, Ovidio Villaseñor, tierrita volada dijo y evadió a medios de comunicación.

Lo rescatable fue la actitud de un Policía, de cargar en vilo a una señora para ponerla a salvo, y haber evitado una desgracia. ¿Hay necesidad de esto, de poner en riesgo vidas?

¿Qué es lo que viene después de las lluvias de esta semana y las que faltan? La aparición de cráteres y socavones por todos lados del municipio, los mismos que rellenaron con balastro hace unas semanas y con ello el malestar de la ciudadanía, los corajes ya me imagino, cuando sus automóviles caigan en ellos, desperfectos, gastos, la misma historia de todos los años.

A ver si el titular de Obras, Juan Carlos Galindo, se concentra en esto y deje esa ‘cortina de humo’ que se traen con el fraccionamiento Los Monges, que hizo la constructora del regidor Rodrigo Bours, hace ¡10! Años, y ahora lo quieren hacer responsable de calles y banquetas, en todo caso que se vaya también sobre las demás constructoras, porque Cajeme, es una de ‘baches’ por todos lados, no hay colonia que se salve.

RUMBO AL 2021

Semana algo movida para quienes aspiran a la candidatura al Gobierno del Estado en el 2021 e iniciamos con el que tiene más libertad para moverse, al no pertenecer a partido político alguno, Ricardo Bours.

El empresario cajemense realizó una visita más a municipios del norte, anduvo por San Luis, Peñasco, Caborca, entre otros, pero donde se puso buena la visita fue en Sonoyta, al dar cuenta por parte de ciudadanos y personal del Centro de Salud de deficiencias en ciertos aparatos.

El contador al dar cuenta de esto y de información que recibió, subió a su cuenta de twitter, el problema que había y vino y que bueno, reaccionó por parte del propio secretario de Salud, Enrique Claussen, y se giraron las instrucciones pertinentes, ya todo arreglado.

Por lo demás, igual que sus anteriores visitas, Ricardo, sostuvo encuentros con ciudadanos, empresarios, presentando su visión y proyecto de lo que debe ser un Gobierno, esa será la tónica a seguir hasta que inicie formalmente el proceso electoral, tejiendo alianzas con interesados en un proyecto ciudadano alejado de partidos, sin lugar a dudas un reto muy grande para, Bours, por las condiciones para candidaturas independientes pero está convencido que se puede.

TOÑO

El buen Toño Astiazarán, dio buena nota al visitar al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, lo que seguramente hizo roncha para algunos en el PAN, de lo platicado, solo ellos.

En lo personal creo es la mejor opción que tienen los albiazules, es el que podría levantarles la votación, pero como bien lo señaló hace un par de semanas la diputada, Alejandra López Noriega, que ella lo apoya, pero los panistas en procesos internos, son otra cosa.

El problema que veo para Toño, es el que controla el partido, el del ‘brazalete’ en el tobillo, Guillermo Padrés y su grupo, el dirigente estatal, Ernesto Munro, es solo una pieza de su tablero, la población no olvida y que el guaymense se tenga que sentar a negociar con él y tenga que aceptar en una posible campaña, incluso como candidatos, a lacras del sexenio pasado, no le abonarían nada.

Y ojo, no olvidar que hace unas semanas el alcalde de Puerto Peñasco, Ernesto Munro (hijo), anduvo de gira por varios municipios, dizque para promocionar al municipio, que como todos sabemos, es un importante polo turístico, parte fue eso, pero lo principal, empezar a pulsar una posible candidatura en el 2021, lo que sería un acto de nepotismo, pero bien visto por la mafia que controla el partido, a eso se enfrentará el Toño, mientras adelante con su equipo de Energía Limpia, los ‘tumbawatts’, que buenos resultados le dieron en la elección del año pasado, y en esa línea seguirá.

POTRILLO

Esta semana estuvo el secretario de Gobierno, Miguel Pompa, en Proyecto Puente con Alberto Medina, quien obviamente hizo su chamba, respondió políticamente los cuestionamientos, hizo lo correcto, pero en redes sociales no le fue bien y después estuvo en la Mesa de Cancún.

Ahí aproveché para preguntarle por su ‘sueño’ de ser candidato y gobernador y le fui claro, la opción más viable en el PRI es Ernesto Gándara, las encuestas, ejercicios, incluso el que hizo la gobernadora, Claudia Pavlovich, en una gira, fue contundente y lo vivió en la vidita del hoy dirigente, Alejando Moreno, indica por donde viene la decisión.

El ‘Potrillo’ respondió que no son los tiempos todavía y que él no será motivo de desunión entre priístas, lo cual considero correcto, como también como lo dijo el secretario de Salud, Enrique Claussen, al propio Medina, en entrevista previa, el PRI no debe tener proceso interno, porque dados cargan a un lado, debe ir con un candidato de consenso y por unidad, más claro ni el agua.

Y lo dijo alguien, que al margen de encabezar el Sector Salud, es un excelente operador político, y conoce de estos menesteres, por cierto, algo me hizo ruido, le pregunté al secretario de Gobierno, sobre su relación con Claussen y Natalia Rivera, jefa de Oficina del Poder Ejecutivo y me respondió, literal; “institucional, creo que somos amigos” saquen conclusiones.

Creo que el ‘Potrillo’ en el ejercicio de su función seguirá midiendo sus posibilidades, en lo personal y creo no pocos, sus posibilidades ante el posicionamiento de Gándara, son mínimas, ante un proceso muy competitivo que se viene y el PRI se tiene que ir con su mejor carta y es el ‘Borrego’, es más, creo que la decisión ya está tomada y en la Ciudad de México… al tiempo.

ERNESTO

Pues Ernesto Gándara, administrando sus tiempos, ya dijo que iniciará en septiembre sus visitas a municipios, mientras esta semana sostuvo encuentros en colonias de la capital, refrendando afectos, fue alcalde.

La nota la dio un amigo de él, Fernando Gastélum, al poner una manta enfrente de su casa con la frase “En esta casa somos simpatizantes del ‘Borrego’, lo fuimos antes, lo somos hoy, y lo seremos mañana” sin lugar a dudas un buen tiro de precisión, algo que veremos también por parte de ciudadanos con los demás aspirantes, cada quien sabrá cómo y cuándo.

Creo que a partir de enero Ernesto Gándara, debe ya a empezar a trabajar de forma coordinada con el dirigente Ernesto de Lucas, viene como señalamos, un proceso muy competido y muy sucio.

La marca PRI, está mal, pero con Ernesto, como candidato sube y coadyuva también el que la gobernadora, Claudia Pavlovich, de acuerdo a encuestas, maneja buenos números, está en el ‘Top Five’ de gobernadores y debe de cerrar bien en el último tramo de su administración.

ALFONSO

El proyecto de Morena y la 4T, tiene nombre y apellido, Alfonso Durazo, está en él si quiere o no y en caso de esto último, el plan B lo sería el senador, Arturo Bours, con todo y reticencias de productores del sur, descarten a Ana Gabriela Guevara y Jorge Taddei, ni al caso.

Tiene un problema Durazo, más bien varios, la 4T en el sur es un verdadero desastre; Sara Valle, Sergio Pablo Mariscal, Rosario Quintero, han resultado un fiasco, la gente ya dio cuenta de ello, sobre todo en un tema y rubro sensible… la seguridad, tan es así, que la alcaldesa de Guaymas, vive y duerme protegida en la Zona Naval.

Durazo tuvo que implementar que militares asumieran el mando, a pesar de reticencias de, Mariscal y Quintero, por razones obvia$$, pero tuvieron que ceder, les hicieron manita de cochi.

En Hermosillo, hay un mejor panorama, la alcaldesa, Célida López, ha hecho un mejor papel, en este tema de seguridad aceptó la llegada del general Gilberto Landeros, y su equipo, aunque el debut y calada que le está dando el crimen organizado este mes que pinta para ser el peor en la entidad, es obvio que se rompieron pactos, ya veremos los resultados en las próximas semanas.

DISTRITOS DE RIEGO… CAMBIOS

No habrá desaparición de Distritos de Riego, no asumirá Conagua el control de ellos, pero lo que si va a controlar por decisión del presidente, Andrés Manuel López Obrador, es el flujo de recursos y obras y con esto el control, aunque de manera disfrazada.

El argumento es que algunos distritos, que manejan recursos que ya quisieran ayuntamientos, se han convertido en brazos financieros de campañas y ha decidido, bien o mal, el presidente cortar con esto.

¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene? Pues que las obras las decidirá el Distrito de Riego; rehabilitación de pozos, embovedamiento canales, etc. pero la asignación o licitación la manejará Conagua.

Al parecer la rehabilitación de pozos que viene para el DDRY se asignó o se va asignar a una empresa de Los Mochis, la cual podrá subcontratar, así pues, el delegado de Conagua en cada entidad, será el que parta el queso.

Yo reflexiono y me pregunto, si así va estar el asunto con el agua, el centralismo de AMLO en todo. ¿Qué le espera a las 13 entidades que tendrán en juego gubernaturas en el 2021 en términos de obras y presupuestos?

El presidente ya tiene de vuelta la ‘Partida secreta’ la aprobó el Congreso, disfrazada también, 100 mil millones para uso discrecional. ¿Por qué creen que morena va por reducción recursos a partidos políticos? Y aparte va aparecer en la boleta electoral con lo de la revocación de mandato.

¿AUSTERIDAD?

Previo a su visita a la Fiscalía en la Ciudad de México, la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero, celebró su cumpleaños con un boato de fiesta en San Ignacio, no se reparó en gastos y fue resguardada por elementos y unidades de la Guardia Nacional, ahí para que tome nota, Alfonso Durazo.