El ‘tiro’ no es con Heras Portillo… es con Beltrones

Vaya tiro que se aventó el exalcalde de Hermosillo, Manuel ‘Maloro’ Acosta, ante la posibilidad o amenaza de un nuevo intento de juicio político contra él, al salir a la luz pública mediante mensaje en redes sociales de señalar a Luis Fernando Heras Portillo, de estar detrás de todo esto, lo que tendrá que probar, el detalle es que el destinatario del mensaje no es Heras Portillo, él es solo una pieza en el tablero del grupo político-empresarial que encabeza, Manlio Fabio Beltrones, para él fue el mensaje.

Pero vamos desmenuzando lo que dijo el exalcalde, primero señaló que recibió una administración en quiebra de parte de las dos últimas administraciones; Javier Gándara y Alejandro López Caballero y que hizo lo que pudo con los recursos que tuvo, y si en efecto, vialidades mejoraron entre otras cosas y luego comentó lo que es el meollo del problema, la concesión que se otorgó de alumbrado público.

Luego reconoció que se equivocó al solicitar licencia para ir en busca de la Senaduría, concuerdo con él, pero no solo eso, rompió con reglas escritas y no del ‘sistema’ y de un partido en el que hizo su carrera política, que lo hizo diputado y alcalde y que gracias a ello, ahora vive de la reflexión y estudio.

Ese grupo al que hoy él señala lo apoyó para que accediera a la candidatura a la Alcaldía y ganara, gracias al desastre de las pasadas administraciones, la inconformidad de la gente con Guillermo Padrés, a una buena cabeza de fórmula y hoy gobernadora Claudia Pavlovich… y a los pactos que le hicieron, sobre todo con Alejandro López Caballero y eso no lo dijo ‘Maloro’, en su mensaje.

Tampoco dijo que se brincó las trancas del partido, incluso a espaldas de la primera priísta, la gobernadora Claudia Pavlovich, para acceder a la candidatura al Senado, cuando esta misma fórmula ya estaba amarrada y consensuada; Sylvana Beltrones-Pano Salido, y a través del hoy senador José Carlos Ramírez, quien con su cercanía con el entonces presidente Enrique Peña Nieto, lo convenció y logró su objetivo, pero el tsunami de AMLO se los llevó a ella y a Sylvana, en una aplastante derrota y no tanto por alguna operación en contra de él.

Advierte también en su mensaje, ‘Maloro’, que tiene más por decir, es obvio espera reacciones, que seguro no habrá de la Ciudad de México, de hecho lo adelantó el mismo Luis Fernando Heras, en la única entrevista que dio sobre el tema al periodista, Martín Holguín, obvio no dio validez a los dicho del exalcalde, que tendrá que probarlos, que no molestará a Beltrones, para este asunto y que tiene mucho trabajo en varias entidades, lo que es cierto, el grupo tiene giros y actividades por todos lados.

Concesión Alumbrado

Y esta decisión de ‘Maloro’, de abrir frente nada más y nada menos que con Beltrones, tiene que ver con la concesión del alumbrado público, al señalar a Heras Portillo, como parte del grupo de los que perdieron, que está detrás de todo esto, porque supuestamente no se planchó para que el grupo se llevara la concesión, lo cual tendrá que probar si le sigue.

Ante esto sería bueno saber entonces ¿quién ganó la concesión? El nombre de la empresa se sabe, la misma alcaldesa Célida López, cuando fue electa, señaló que mensajeros de un empresario le habían ofrecido 50 millones de pesos, para que dejara las cosas como estaban, porque ella dijo que lo cancelaría, que era un contrato oneroso y lesivo, pero al parecer ya negoció, se amplió el plazo y bajaron los pagos.

Es obvio que la alcaldesa ya sabe quien está detrás, pero entendió lo que es la ‘Real Politik’ y el asunto y tema del alumbrado ya se le dio vuelta de hoja en Hermosillo.

Pero a quien acuñó la frase “no soy rencoroso, pero tengo buena memoria” no se le olvidan, y menos con lo sucedido el año pasado en la elección, algo que seguramente le dolió y sobre todo la forma en que se perdió.

En fin, veremos lo que pase en los próximos días en el Congreso del Estado, sobre esta nueva solicitud de juicio político y ya veremos también si hay un segundo mensaje del ‘Maloro’, y qué nuevos señalamientos haga, en lo personal no creo que haya acercamiento locales, ni de México, con él.

¿Qué va a ganar ‘Maloro’ con esto? ¿Por qué tomó esta decisión? Solo él y sus asesores lo saben ¿de quién está agarrado para aventarse un tiro con el grupo de Manlio Fabio Beltrones? Lo que sí creo es que su carrera política ya terminó aquí en Sonora.

Lo que también queda claro con este desencuentro, es que se desnuda lo que hay detrás del régimen de concesiones en este país, y que se ha convertido en un suculento platillo y negocio entre particulares y políticos, que ya debe terminar, el pueblo es el que al final paga y los políticos recibiendo sus ‘moches’ por 15 o 20 años que dure la concesión ¡ya basta!, es el Estado Mexicano, en sus tres niveles de Gobierno, el obligado a construir, dar servicios a la gente y proveer en sus presupuestos para tal efecto, ahí debe llegar también la ‘Cuarta Transformación’.

¿Habrá acuerdo?

En la reciente visita del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, a Hermosillo, sostuvo encuentro privado con la gobernadora Claudia Pavlovich, el secretario de Agricultura Estatal, Jorge Guzmán y productores del sur de Sonora.

Ahí estuvieron; Baltasar Peral, Álvaro Bours, Carlos Esquer, Abel Castro, Humberto Castillo, Jorge Watenberger y lo que acordaron fue buscar de manera conjunta los mecanismos para que los productores tengan su Ingreso Objetivo.

Para lograr esto será vital las negociaciones que tengan el secretario Villalobos y la propia gobernadora, Claudia Pavlovich, con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

Al parecer Villalobos, llegó sensibilizado a Hermosillo, porque han estado fuerte los reclamos en entidades donde ha estado y pues salieron de la reunión, alentados, y a una gobernadora que tiene puesta las ‘pilas’ para sacar adelante este asunto.

Por lo pronto este próximo 20 de marzo estará Villalobos, aquí en Ciudad Obregón, para dar seguimiento a los trabajos y para el próximo día 28, tiene agendada cita y acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, así que es de imaginar también que previo a esto la gobernadora Pavlovich, hará lo conducente en la Ciudad de México.

Así pues creo será clave el encuentro de Villalobos, con el presidente ¿habrá acuerdo? Se sabrá ese día, no creo que cambie AMLO en su decisión y política de pagar al doble a los campesinos que tienen menos de 30 hectáreas y que produzcan menos de 100 toneladas, pero no puede quitar el apoyo e ingreso objetivo para quienes producen los alimentos que consumimos, está de por medio la autosuficiencia alimentaria y ya mejor ni imaginar lo que se vendría en lo; social, económico y político en varias entidades, incluida Sonora, si el presidente se niega.

CATEM

Pues ha llegado una nueva organización gremial a Sonora, que le hará la competencia a la CTM, se denomina CATEM, tuvieron su asamblea a la cual asistió el senador Pablo Haces Barba, su dirigente nacional y por parte del Estado estuvo el titular del Trabajo Horacio Valenzuela, y vaya señal que mandó al hacer uso de la voz.

No me cabe la menor duda que la llegada de esta nueva organización sindical obligará al dirigente de la CTM, Javier Villarreal, y a su grupo o pandilla, a cambiar de estrategias, de chantajes que tanto han perjudicado, pero a ellos no y a su estructura de negocios y ya también tendrán que pararle a eso de que pueden ‘paraliza’ el Estado si no se satisfacen sus demandas, eso se terminó, aunado a que políticamente al PRI la CTM ya no le sirve, al igual que la CNC, CNOP, esos brazos ejecutores que en el siglo pasado aportaron votos, hoy están liquidados, los resultados electorales hablan por sí solos.

Así que ahí está otra nueva opción para trabajadores, CATEM y vaya que van a pelear contratos colectivos, de seguro van arrebatar algunos a como se vengan los vencimientos contractuales, y ahí viene otra organización sindical, la del también senador, Napoleón Gómez Urrutia, y obvio que soplarán otros vientos para el Gobierno del Estado y para futuros gobiernos, se acabarán los manotazos de Villarreal, al tiempo.

Por cierto en el evento el empresario cajemense Ricardo Bours, invitado especial por parte de la nueva dirigencia estatal, tiene buena relación con algunos de ellos y con los tiempos por venir, pues interesante señal y lectura.

Top 10 de calles

Vaya reacción de la gente en redes sociales ante un encabezado de TRIBUNA de esta semana señalando las 10 peores vialidades de la ciudad, y al parecer se quedaron cortos, usuarios señalaron más calles, colonias, no se salva casi ninguna.

Y pues esta es la realidad que vive el municipio desde hace años y hay que reconocer que se recrudeció en las dos últimas administraciones municipales y ahí las consecuencias.

Y el detalle es que no hay dinero para pavimentar, más que para ‘bacheo’ y andar pintando callejones y en el próximo período de lluvias, volverán a salir socavones, hoyos por todos lados, pero eso sí el alcalde Sergio Pablo Mariscal, se para en cuanto foro o asamblea que lo invitan, muchas reuniones por aquí y por allá, hablando de fortalecer el crecimiento y desarrollo económico y hasta la fecha la ‘4T’ no se nota en el municipio.

Lo único más menos rescatable estas dos últimas semanas, al parecer empieza a funcionar la operación ‘Tetabiate’ de Seguridad implementada por el titular de Seguridad Estatal, David Anaya, esperemos la tendencia en crímenes dolosos vaya a la baja.

FAS-Navojoa

A la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero, se le complica el panorama en el asunto de los ‘Valegates’ todo parece indicar que funcionarios que asistieron a la cita en la FAS echaron de ‘cabeza’ a familiares directos de ella, en un fraude de más de 2 millones de pesos.

Como era de esperarse, ella niega acusaciones y que es trasfondo político el asunto, aquí lo importante es el papel y rol que juegue la FAS que encabeza, Odracir Espinoza, quien tiene denuncias contra exalcaldes que no avanzan y la sociedad y sectores no ven resultados.

Sí, es cierto, los amparos han postergado las cosas, pero pues no se ven denuncias, que jueces obsequien órdenes de aprehensión, la población ya no quiere más señales de pactos de impunidad.

Hoy el fiscal Odracir Espinoza, tiene este nuevo caso, no importa que la alcaldesa sea de Morena, si hay pruebas, a darle para adelante, lamentable será si esto se va al archivo y no camina.

Semáforos

A propósito de impunidad, vaya con el anuncio que dio esta semana el director de Adunas, Ricardo Peralta, que para mediados de año desparecen los semáforos fiscales y todos a revisión.

Señaló que no habrá problema, según él, porque se instalará la tecnología para que de 1 a dos minutos pasen revisión, que si va a estar como el retén que hay en Benjamín Hill, pues ya valió.

Creo que esta medida se va prestar a corrupción como hace muchos años, en el siglo pasado, cuando bajaban los equipajes y ya las personas con el ‘rollo’ de billetes en la mano para dárselos al agente y ponía sello a las maletas, esto más el retraso en las filas en las garitas de Nogales y demás puentes fronterizos en Sonora, parece que lo estoy viendo, una de colas, lo cual será también perjudicial para el turismo.

¿Cambio en el DDRY?

Con duros cuestionamientos del subsecretario de Agricultura, Juan Leyva, incluso del hoy es tesorero, Serge Enríquez Tolano, de opacidad en manejo de recursos se dio el ¿cambio?, en la dirigencia del Distrito de Riego del Yaqui.

Miguel Anzaldo, ligado al grupo que tiene el control hace años, ha llegado a la presidencia, Aquiles Souque, en la Tesorería, igual perteneciente al mismo grupo, lo que no entiendo porque los productores no rompen con este esquema de ‘negocios’, pero en fin es un asunto entre ellos.

Mucha lucha por el agua, por precios etc… pero no luchan por cambiar directrices en el Distrito, tan es así que el hoy exdirigente, Antonio Fornés, quedó en la planilla de comisarios ¿se va auditar su gestión? ¡Por favor!

Y si no no hay cambios en el renglón de la administración, cuyo director es Humberto Borbón, parte también de este esquema de control, pues todo esto quedará en puro ‘gatopardismo’, cambio para que todo siga igual.

Amparo

Bien por los diputados del grupo parlamentario del PAN; Alejandra López Noriega, Gildardo Real y Edgardo Urbina, de interponer amparo en Juzgado Federal, lo que ya se ha hecho en otras entidades, para que no cambien las reglas de operación y los recursos se entreguen directamente a las guarderías infantiles.

Como ya es de todos conocido, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con fines de clientismo electoral, quiere entregar dinero directamente a los padres y muchos de ellos no quieren, que todo siga igual ¿qué hay irregularidades?, pues que se corrijan, pero no, el presidente está aferrado en dar dinero a la gente.

Ya hubo un fallo a favor en Nuevo León, auspiciado por un senador, Samuel García, ahora a esperar que se den otras para que se dé jurisprudencia, ojalá que así sea, urge que el Poder Judicial actúe como contrapeso, no hay balance en el poder.