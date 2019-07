El viernes de enfrente realizan gira por Hermosillo y Cajeme Ivonne Ortega y Pepechón

DESDE ALGUNA PARTE ME LLAMO muy temprano ayer. No le pregunté. Él ya no vive en Cajeme hace muchos años. Eso sí: le gusta estar enterado de lo que sucede en su pueblo natal.

--¿Cómo está mi terruño?—me preguntó.

--En lo que cabe bien—respondí.

--¿Cómo está eso de que en lo que cabe bien?

--¿Qué quieres que te diga? Aquí no pasa nada en política. Es como si todo se lo hubiera llevado el viento.

--Pues fíjate que eso mismo te iba a decir yo. Yo acá te leo a ti y leo a otros columnistas de mi tierra. Y la verdad es que en Obregón no pasa nada. Es como si ya no existiera el PRI. Ni el PAN. Ni el PRD. Y hasta Morena. No se mueve nada.

--Bueno, los priistas sí se mueven un poco. Pero las juntas que hacen de vez en cuando, no reúnen el perfil. Está muy flaca la caballada.

--¿No será que se fueron a Morena?

--Pues en una de esas, sí.

--Ya hablando en serio, mano, ¿Qué carajos pasa por allá? En tu columna de hoy escribes que el Pato de Lucas no se ve por ninguna parte. Incluso, hay un columnista de nuestra tierra que lo aplica el adjetivo de “patito”.

--Pues sí. No se deja ver. Supongo que debe tener sus razones. Por otra parte, el PRI no es el único partido que no da señales de vida. Igual pasa con el PAN. Y también con Morena.

--A propósito de Morena, acá se comenta que si no es Poncho Durazo el candidato de Morena al Gobierno de Sonora, perderá todo lo ganado el 1 de julio.

--Qué coincidencia. Hoy me comentaba un colega de Obregón exactamente lo mismo.

--Y tiene razón. Morena no tiene cuadros con buen perfil. Claro que en 2018 ganó casi de todas, todas, aún cuando la mayoría de los candidatos eran unos perfectos desconocidos y los que no lo eran, no gozaban precisamente de buenas famas. Y ganaron arrolladoramente.

--Pero ya sabes por qué.

--Cómo haya sido.

--No estoy de acuerdo. Si en estos dos años que faltan para los relevos del 2021 no mejora la situación en México, los candidatos de Morena tendrán que ser muy buenos cuadros para ganar. Tiempos traen tiempos.

Esta charla ocurrió ayer muy temprano, como dije. En el transcurso del día, sostuve un par de encuentros con otros amigos. Sentía la necesidad de escuchar opiniones frescas sobre la situación política en Sonora. Sobre este silencio que no parece tener fin. Sobre la postración del PRI. Del PAN. La extinción del PRD. Y la fractura que parece inevitable en Morena.

Había intentado comunicarme por teléfono con un viejo político de Hermosillo. No me contestó.

Así que me reuní por separado con mis dos cuates.

Me quedaron a deber. No agregaron casi nada a lo que ya había conversado con mi amigo lejano.

No les reprocho nada. Les pasa lo mismo que a mí y que a otros periodistas.

¿Dónde están los partidos?

He ahí la cuestión.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LA! CHAYITO OROZ IBARRA se nos va de vacaciones… Según me comentaron, hoy viajaría hacia Tucson, donde se reunirá con familiares para disfrutar de una par de semanas vacacionando en tierras tucsonenses…

Por cierto, Chayito es muy amiga de CAROLINA VIGGIANO, que va de candidata a la Secretaria General del CEN del PRI, en fórmula con ALITO MORENO, Gobernador con licencia de Campeche…

O sea, el de los dados cargados…

Carolina está casada en segundas nupcias con el exgobernador de Coahuila, RUBEN MOREIRA, y es casi seguro que será parte de la nueva directiva nacional priista…

Chayito y ella fueron compañeras de legislatura, hace algunos años…

¡EUREKA! SORPRESIVAMENTE llegó la llamada de JOSE ENCARNACION ALFARO CAZARES (Pepechón), desde la Ciudad de México…

La voz de Pepe, de entrada, me resultó ligeramente familiar. Me recriminó no haberlo identificado de inmediato y, bueno, él y yo tuvimos una gran cercanía en otros tiempos…

Me dijo que viene a Sonora el viernes de enfrente. Él e IVONNE ORTEGA, llegarán primero a Hermosillo. Se reunirán con algunos grupos de priistas, luego darán una rueda de prensa y más tarde se descolgarán a Cajeme…

Aquí en Ciudad Obregón, más o menos lo mismo, también con una reunión de prensa…

Pepechón va como candidato a Secretario General del CEN del PRI, y confía plenamente en que él e Ivonne Ortega, tienen amplias posibilidades de ganar la elección el 11 de agosto…

Y me explicó por que están seguros del triunfo…

Como amigo, le dije que deseo que las cosas le vayan muy bien…

DÉJEME DECIRLO, CARO LECTOR: hace cinco días salió con destino a Alaska un grupo de motociclista pertenecientes a los Clubs Ruky Riders y Flamas de Obregón, en un recorrido de 18 mil kilómetros que se prolongará por un poco más de un mes…

A todos los comanda el popular Pixi, ERNESTO RODRIGUEZ…

En la fotografía del centro de estos Rumbos, aparecen el precitado “Pixi”, MARCOS VALDEZ, ANTONIO FORNES GASTELUM, ARMANDO OCHOA, JAVIER ALMADA, ENRIQUE HERNANDEZ, JAVIER DIAZ, HUGO WALDEZ, CARLOS MONTOYA, JOSE MARIA AYALA y de Guasave, MANUEL DIAZ y ALEJANDRO LOAYZA…

Se esperaba que en esta travesía también irían MARTIN ZAZUETA, EMILIO TORRES y RAUL ACOSTA TAPIA, pero por motivos de fuerza mayor no pudieron incorporarse…

Es notable cómo ha crecido la afición por el motociclismo, que, como lo dije aquí alguna vez, tuvo su mejor época en los tiempos de gloria del actor estadounidense MARLON BRANDO, quién caracterizó a un personaje rebelde a las normas establecidas y la película llevaba por título “El Salvaje”…

¡Buen viaje, señores, y mejor regreso!...

¡Y AGARRATE, GENOVEVA, QUE VAMOS A GALOPAR! El exdirector Editorial del diario Reforma y actual Director del portal La Silla Rota ROBERTO ROCK, acaba de sacar a la luz pública su libro titulado “La Historia detrás del Desastre”…

A través de Internet, leí una parte de esta interesante obra y me propongo leerla completa, cuando llegue a las librerías de Obregón…

Me tocó en suerte ver dos entrevistas a Rock, una con CIRO GOMEZ LEYVA y otra con LUIS CARDENAS…

Es la historia de la corrupción en el Gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO, y al parecer, está bien documentada… Ya le contaré…

Es todo.

Le abrazo.

