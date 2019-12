Emiliano. Zapata después de Zapata; vandalismo cultural contra los hombres de la revolución o una falta de respeto? + La ingeniería Regenerativa al rescate del Valle del Yaqui y sus suelos pobres y contaminados: Ramón Mora

De siempre se había dicho que la posición de las patas del caballo muestra la causa de la muerte del jinete que lo monta. Así, por ejemplo, se dice que, si en la estatua equis, el caballo tiene dos patas en el aire, indica que la persona murió de heridas recibidas en combate y en cambio si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, la persona murió de causas naturales. Pues resulta que, además de que tal versión es tan solo una leyenda, en el caso de algunos de nuestros héroes revolucionarios, la posición de las patas de los caballos en que están montados no corresponden a la forma en que murieron.

En el caso del llamado jefe constitucionalista, don Venustiano Carranza, por ejemplo, se muestra a su caballo en donde está montado con las cuatro patas en el suelo lo que, atendiendo el simbolismo en cuestión se entendería que murió de ‘causas naturales’ cuando lo cierto es que fue asesinado y su cuerpo terminó como queso gruyere, en el interior de la pequeña choza en que intentó pasar la noche el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcalantongo, Puebla. Y si bien es cierto que Álvaro Obregón no murió en combate, también es un hecho que fue asesinado a manos de José de León Toral en la Ciudad de México el 17 de julio de 1928.

En el caso de ambos personajes, sus estatuas ecuestres aparecen con las cuatro patas colocadas en el suelo. Otro que corrió la misma suerte de los referidos expresidentes de la República es el también general Francisco Villa y su estatua, en cambio según el rápido muestreo que hicimos, el corcel en que lo montaron aparece en dos posiciones; una con una sola pata en el aire lo que daría a entender que el llamado Centauro del Norte murió a causa de las heridas sufridas en el ataque cuando lo que se ha visto en los videos que muestran el momento de la vil emboscada es que el hombre murió acribillado en el acto.

El problema se presenta en el caso del llamado Caudillo del Sur, el general Emiliano Zapata, caso en el que, si bien la estatua ecuestre en que lo montaron aparece con las dos patas delanteras en el aire, lo que habla de una tercera emboscada y muerte a mansalva, a manos del traidor de Guajardo, también hay otra obra que, según sus autores refleja el otro Zapata del que muy pocos hablan y que de momento ha levantado tremenda polémica a lo largo y ancho del país y no precisamente por la postura del ejemplar en que lo montan sino por la forma por demás burda y grotesca en que exhiben al jefe revolucionario, independientemente de si eran ciertas o no sus preferencias sexuales. Se trata de un cartel en el que se promociona la exposición ‘Emiliano. Zapata después de Zapata’, auspiciada ni más ni menos que por la Secretaría de Cultura Federal en el que se ve al morelense y prócer de la Revolución Mexicana, desnudo completamente, con tacones, en una postura feminista, encima de un caballo blanco, a galope y con el miembro viril del corcel enhiesto.

Además del aire homosexual, le envuelve a Zapata una leve cinta tricolor con los colores patrios y su clásico sombrero de ala grande. Esta exposición se mantendrá de aquí al 16 de febrero de martes a domingo en el museo del Palacio de Bellas Artes. La pintura en cuestión es obra del pintor chiapaneco Fabián Cháirez y sirve de marco, repito, para promocionar la exposición ‘Emiliano. Zapata después de Zapata’.

Al ingeniero Ramón Morales que ayer estuvo de visita como invitado especial del Foro Cajeme de Comunicadores y Profesionistas nada más le faltó extendernos ahí mismo el certificado de defunción a cada uno de los presentes. Luego de escuchar su amplísima y bien documentada ponencia en relación a la Ingeniería Regenerativa, la compañera forista, licenciada Beatriz López Otero fue más explícita y no menos catastrófica. -- Me voy de aquí, le dijo, con la esquela en la mano. Y no es para menos. En sus 15 años que tiene investigando al respecto de los daños colaterales que ha traído consigo la llevada y traída ‘Revolución Verde’, de Norman Borlaug al Valle del Yaqui y con la que el genetista habría salvado de grandes hambrunas a buena parte del planeta, para el ingeniero Morales y su equipo de seguidores a estas alturas resulta más caro el caldo que las albóndigas en función de estos resultados:

En el Valle del Yaqui se han incrementado los casos de leucemias, los diversos tipos de cánceres tanto en hombres como en mujeres, datos sustentados y dados a conocer por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Sonora, amén de que, según los agrónomos que se dieron cita al Foro, el Valle presente un cuadro que lo tiene al borde del colapso.

Es un Valle, sostiene el ingeniero Morales que está enfermo y en decadencia y los productos que ofrece vienen igual de enfermos. Y sostiene su afirmación, además de en datos científicos, números y estadísticas avalados por organismos internacionales de la salud, en una lógica muy simple: El problema de la falta de nutrientes en el trigo, el maíz y otros granos, además de verduras y hortalizas se explica de una manera muy sencilla; una tierra enferma como la del Valle del Yaqui no puede dar otra cosa que productos por igual enfermos. Pero no termina ahí el ciclo de destrucción.

A esto se suman las múltiples enfermedades que se enumeran líneas arriba y que nos mantienen alarmados por cuanto al daño que estamos heredando a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Ante un grave panorama como el que describe el ingeniero agrónomo con suelos empobrecidos y enfermos, la única alternativa, según él es poner la vista sobre la Ingeniería Regenerativa, en una labor que, desde luego, tendrá que ir avanzando en forma paulatina.

Esta, la Ingeniería Regenerativa implica el uso de productos y derivados naturales como abonos y fertilizantes además de una constante capacitación a la gente del campo. Y la verdad es que da para tanto el tema que ahí mismo surgió la idea de organizar un próximo foro en el que estén presentes además de investigadores, gente del medio rural, y empresas promoventes de los productos químicos señalados como dañinos, los dirigentes de los principales organismos agrícolas del sur del Estado y funcionarios del Sector Salud que pudieran dar fe de los referidos efectos colaterales que se presentan con la aplicación y el uso de estos agroquímicos. Vengan las propuestas.