Empezaron a sentirse los afectos de la falta de dinero: ahora, todo será cubierto con promesas

REPASO UNA, DOS Y HASTA TRES veces algunos capítulos. Así ha sido siempre mi costumbre de lectura. Desde luego, cuando un libro me gusta más que otro.

Me pasó con El Quijote en mi juventud, casi adolescencia, cuando el que sería mi mentor en la vida, el químico CARLOS ROMERO ESPINOZA MENDOZA, me llevó como un bicho raro al Grupo Cultural Cajeme, cuyos miembros se juntaban miércoles y sábados por la noche, en la cafetería del entonces recién abierto hotel Valle Grande, hoy Gamma.

Ha pasado medio siglo. Un poco más, tal vez. Y conservo intacta esa costumbre de lectura.

Ayer me invadió esa dulce nostalgia que suele llegar con el otoño. ¿Qué tema debo seleccionar para empezar los Rumbos?, me preguntaba.

Recordé lo que había leído por la mañana sobre el mexicano que ha salvado del aburrimiento a los periodistas de este país. Claro: me refiero al presidente AMLO.

Un amigo me platicó que había leído a CARLOS MARÍN, de Milenio Diario. Que el polémico periodista había descargado su mal humor tempranero en los reporteros que cubren las conferencias mañaneras de LÓPEZ OBRADOR. Que los describió de comparsas del presidente. Que a esos debería AMLO de invitar a las giras de fin de semana. Que la mayoría son alcahuetes del mandatario.

Todo esto, me decía mi cuate, a propósito del accidente que sufrieran algunos periodistas que cubren las giras de los fines de semana del presidente.

Y la poca o nula sensibilidad de AMLO para con los accidentados.

Pues sí: mire que salir con qué los medios no deberían de mandarlos a cubrir sus giras. Que tienen corresponsales. Que sean estos los que se encarguen de la información. Porque ya no es como antes. Ahora todo es distinto.

Antes, dice el presidente, se gastaba mucho dinero en cubrir a los periodistas con lujos en los hoteles y en otras cosas. Ahora ya no. Se les paga el desplazamiento por tierra. Pero el resto lo pagan ellos, se ufana AMLO.

Yo he conocido ese sistema por dentro. No tanto, un poco, si se quiere, pero en mi breve paso por esa experiencia que truncó la tragedia de Lomas Taurinas, aprendí muchas cosas. Y me enteré de otras.

A mí me tocó, gracias a Dios, la austeridad de LUIS DONALDO COLOSIO.

Entendí a CARLOS MARÍN. No fueron solo dos accidentes en campañas, como lo dijo AMLO. Han sido más. Desde aquel en la campaña de LUIS ECHEVERRÍA, donde murieron varios periodistas.

En la campaña de Colosio también se registró un accidenten en un paraje llamado La Pera, casi al llegar a Cuernavaca, Morelos. Allí hay —o había— una caseta de peaje. Está al finalizar una bajada muy pronunciada. Allí le fallaron los frenos al autobús de la prensa.

Nada grave, afortunadamente.

En todo eso pensaba yo ayer a media tarde antes de iniciar estos Rumbos. Otoño estaba en mis pensamientos. El ventilador a mis espaldas me producía cierta frialdad. Me incomodaba.

No hallaba mi lugar.

Y luego, acababa de hablar por teléfono con CHAYITO OROZ. Ella todavía permanecía en la Ciudad de México a donde viajó apenas se enteró del deceso de su querida amiga ENRIQUETA BASILIO, su entrañable Queta, la antorchista olímpica del 68.

Me platicó las incidencias. Aquello que yo no habré de publicar. Al menos no por ahora.

A medida que me iba contando ciertos detalles, otoño se hacía más presente en mi estado de ánimo.

Y recordé un antiguo consejo que me ‘regaló’ un periodista del inolvidable Heraldo del Yaqui, creo que se llamaba LUIS MIGUEL TAMAYO. O algo así.

“Nunca dejes que se te pase un día sin leer aunque sea una docena de páginas de un libro. Eso te mantendrá siempre despabilado y podrás escribir con rapidez y fluidamente tu trabajo periodístico”.

Yo andaba en los 17 o 18 años.

Entonces estiré mi brazo izquierdo y alcancé la novela que tanto me gusta y que he leído casi dos veces: El vendedor de silencio, de ENRIQUE SERNA.

El más pícaro de los periodistas mexicanos. Algunos dicen que el mejor reportero y JULIO SCHERER avaló esta definición con el agregado de “el más vil de los periodistas” de su época.

Leí un capítulo que ya había leído. Y entonces, solo entonces, empecé a pergeñar esta columna.

(Tengo una gata que se llama ‘Pinta’. Era muy arisca. Pero un día se me acercó, le hice cariños en el cuello y en la cabeza y desde entonces me espera sobre el escritorio cuando me escucha llegar. Se echar cerca de mí, duerme mientras escribo y, cuando hago movimientos para acercarme un libro, se levanta, me ronronea mientras me riza con el cuerpo y vuelve a echarse a dormir. A ella también le veo reflejada en sus ojos la presencia de otoño).

A propósito de otoño, ‘El Coronel’ de GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, se pasó media vida esperando una carta que nunca llegó y en cada llegada de otoño solía sentir su presencia materializado en un dolor estomacal que le producía sangrado intestinal. Y entonces pensaba: ‘tengo a otoño en las tripas’.

A mí no me produce malestar. Solo me cambio los estados de ánimo.

Cuando escribo así, caro lector, desearía que mis dos que tres lectores pensaran y sintieran como yo, quiero decir, las cosas del entorno, de la naturaleza. El problema que enfrento como columnista, es que una parte de la ilustre lectoría es amante de la grilla política. Nada emocional ni romántica.

Mis soliloquios les vale un soberano comino.

Pero, así soy, y me siento bien siendo así. A cambio de los grillos a los que fastidio con estas cosas, hay lectoras que siguen estos Rumbos. Una de ellas —por la gracia de Dios— es doña CUQUITA AMADO DE ARAIZA. Otra, CHAYITO OROZ IBARRA. Y algunas más, cuyos nombres no estoy autorizado a revelar.

A quienes fastidié, mis disculpas. Como decía el maestro: “no todos los días se puede ser estelar”.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

AHÍ ESTÁN, NO LO DIGO YO, los señalamientos. Son los pueblos indígenas los que le reclaman a la presidencia sus inconsecuencias políticas y su falta de certeza y veracidad en muchos de sus compromisos…

Si usted leyó ayer TRIBUNA DEL YAQUI, se habrá enterado que organismos indígenas le están echando en cara al presidente AMLO haber engañado a los pueblos étnicos del país, incumpliendo sus promesas con recortes presupuestales de apoyo a ese sector de la comunidad nacional…

¡Puro jarabe de pico!...

Se acabaron los recursos porque todo el dinero disponible se va a los viejitos, a los ninis, a los estudiantes, etcétera, etcétera, y ya no alcanza para nada…

Hay problemas de desabasto médico en el IMSS, hay saturación de pacientes al punto de que para hacerle una biopsia a un candidato a canceroso, se la programan hasta enero del año próximo…

Me consta…

A PROPÓSITO, OCTAVIO ALMADA, el jefe de Ayudantía del presidente AMLO, aparece hoy en estos Rumbos posando con CÉLIDA LÓPEZ para los lectores de la columna que usted me está haciendo el favor de leer en estos momentos…

Almada y yo nos conocimos cuando él era asistente de la senadora ANA GABRIELA GUEVARA y fue el encargado de contactarme para desayunar con la hoy directora de la Conade y, posteriormente, para concertar una comida en Los Arbolitos de Cajeme con la propia Ana Gabriela… En esa ocasión, se nos incorporó JUAN DIEGO COTA…

Otro amigo mío, laborando en la Cuarta Transformación, es ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana… Que por cierto hace unos días se dejó ver en ‘los tacos de la Allende’ con LUIS RAFAEL RENERO y EMILIO TORRES MORALES… ¡Larga vida para ellos!...

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com