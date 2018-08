Empieza a cobrar movilidad el priísmo: el encuentro entre RBC y el Roly Tavarez

LA POLÍTICA PRIÍSTA EMPIEZA a cobrar movilidad tras de finalizar la primera etapa del periodo vacacional veraniega.

En este contexto, uno de los primeros personajes de la política, RICARDO BOURS CASTELO, en regresar, dio lugar a que los colegas del twitter y el whatsapp le dieran vuelo a su encuentro con al abogado ROLANDO (Roly) TAVAREZ, en el Santos —Centenario de Hermosillo, me parece que este jueves anterior.

Fue una charla de tres horas, según me confirmaría el propio Ricardo, horas después de que se dio a conocer esta reunión entre dos sonorenses que se conocen desde hace muchos años.

¿De qué hablaron?

Pues quien sabe. Pero yo le apuesto tronchado a que no habrá sido de la crisis por la que atraviesan los ganaderos de Hermosillo, debido a la sequía que se resiste a cederle lugar a la lluvia.

El ‘Roly’ Tavarez es un hombre que, sin participar en forma activa en la política, conoce un largo rato de estos menesteres.

Y si se sentaron a platicar por tres horas, es porque el tema lo ameritaba.

Habrá tiempo, caro lector, para platicar con Ricardo y, bueno, ya le contaré.

Por lo pronto, déjeme decirle que anteanoche el restaurant La Viña, ubicado por la Miguel Alemán en Ciudad Obregón, fue el escenario justo para la tradicional reunión de cada año del equipo que acompañó a Ricardo en su Gobierno Municipal 2000—2003, y que coincide con su cumpleaños.

Esta vez, sin embargo, no fue así porque el 12 de julio Ricardo y familia se encontraban de vacacionando.

Como sea, aunque extemporáneamente, la reunión-cena se llevó a cabo anteanoche y en la foto que recibí detecté algunos rostros que me son familiares.

Uno de los más cercanos colaboradores de Ricardo, es ALBERTO FLORES CHONG, a quien por cierto no he visto en muchos meses.

PABLO GUILLÉN me resulta inconfundible, aún en medio de otros comensales. Muy cargado a la derecha, BECKER GARCÍA FLORES y me parece que ahí estuvo también el profesor ADRIÁN ESQUER.

LALO ROMERO, como si el tiempo no hubiera pasado por él. Y PAULINO CUAMEA, otro ‘ricardista’ al que traigo perdido. FRANCISCO ENCINAS, inconfundible en la foto.

Entre otros y otras.

Pues sí: se empiezan a mover las priístas. Y nada menos que en torno de un sonorense que ha expresado sin ambages sus aspiraciones políticas.

Como digo, habrá tiempo, señor mío.

Habrá tiempo.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! COMO PARA NO CREERSE. Pero también para preguntarse: ¿Quién logró ‘cambiar’ a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR?...

¿Ya era así y supo disimularlo durante casi quince años?...

No lo creo…

Usted seguramente vio las imágenes y escuchó las palabras del virtual presidente electo… Toda caballerosidad, todo humildad…

En su alocución desde su casa, ayer, enfundado en un elegante traje cortado a sastre, AMLO agradeció a JOSÉ ANTONIO MEADE haber aceptado su invitación a su casa a desayunar y a platicar…

Se refirió a Meade como “un hombre decente, bueno y honorable” y recordó que fue el primero que el día de las elecciones, le llamó para decirle que reconocía que había ganado la elección y lo felicitaba y le deseaba éxito porque sí él tenía éxito el país también…

Meade pronunció igualmente palabras amables y por cierto lució bien con su barba crecida…

¿Por qué la invitación?...

“Nobleza obliga”, diría el Peje...

MIENTRAS TANTO, AYER RECIBÍ por paquetería un ejemplar de las memorias de JORGE CARRILLO OLEA, dundador del CISEN, exsubsecretario de Gobernación, jefe de Seguridad del presidente LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, exgobernador de Morelos y a quien conocí durante la campaña de LUIS DONALDO COLOSIO…

No he leído este libro pero quien me lo envió tuvo la gentileza de platicarme algunos párrafos, anécdotas que memorizó, como por ejemplo, cuando llamó a don FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS para acordar con él algunos asuntos de inteligencia…

Y don Fernando le habría dicho: “Yo solo acuerdo de presidente para arriba”…

Dos días antes —creo que el miércoles— vi una entrevista que Milenio Televisión transmitió completita, en la que el general Carrillo Olea, a pesar de su avanzada edad, adelantó parte de lo que narra en su libro…

Me sorprendió sobremanera la franqueza con la que el morelense describe las características personales de cada uno de los presidentes con los que colaboró…

Hace referencia a GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, y se detiene en LUIS ECHEVERRÍA, del que estuvo más cerca…

Es posible que en sus memorias haya tocado el episodio de la visita que Echeverría realizó a la UNAM, siendo presidente y desoyendo los consejos del propio Carrillo Olea…

El presidente fue abucheado y apedreado cuando iniciaba su discurso ante un estudiantado enardecido por la osadía del hombre al que consideraba cómplice de Díaz Ordaz en la matanza del 2 de octubre…

Carrillo abrazó a Echeverría y lo protegió de las piedras que le aventaban los estudiantes…

De todos modos, una piedra le pego en la frente y requirió atención médica…

A partir de este episodio, Carrillo Olea ascendió vertiginosamente en su carrera política…

Y HABLANDO COSAS MÁS AMABLES, hoy estará de fiesta grande en su natal Batacosa, municipio de Quiriego, ROSALÍ FLORES, excandidata del PRI a la Presidencia Municipal…

Lamentablemente, por causas de fuerza mayor, no me será dable asistir…

Y de verdad lo lamento porque me hubiese gustado conversar con Rosalí y con su tío, un priísta de pura cepa recién jubilado en la docencia, allá en Nayarit…

¡Larga vida para esta esforzada chica a quien seguramente le vendrán mejores tiempos!...

Que así sea…

¡Y A TODO ESTO!, ¿YA LLEGARÍA EL AUSENTE en el municipio de Guaymas?... Hasta el viernes en la mañana ni se había dejado ver LORENZO DE CIMA DWORAK; alcalde de Guaymas, y considerado por pintos y colorados como el peor presidente municipal en la historia del puerto…

A lo mejor no será para tanto pero es un hecho que De Cima no nació para estos trotes y que le faltan agallas para enfrentar los retos que en estos tiempos violentos impone a un alcalde el puesto, aunque se diga que la violencia es un asunto de competencia federal…

Déjeme decirlo con absoluta sinceridad: no me gusta hacer uso de este espacio para descalificar a nadie… Pero a veces las cosas deben decirse exactamente como son…

Lo de Lorenzo de Cima fue un acto de cobardía y en eso estoy seguro que la mayoría de los guaymenses está de acuerdo conmigo…

Tener miedo no debe avergonzar a nadie. El temor es inherente a la naturaleza humana. De hecho, el hombre debe sentir miedo para llamarse hombre, para poder sentirse un ser humano completo…

La cuestión es que un gobernante no se debe a sí mismo sino a quienes representa y está obligado a proteger, a mantener informados, a cuidar, a decirles lo que está pasando y, si se quiere, a pedirles su apoyo para, entre todos, proteger la integridad del conjunto social en que habitan…

Lorenzo de Cima no es un político profesional, no está calificado para ser alcalde, para gobernar y dar la cara por sus gobernados…

Duele decirlo pero esta es la realidad…

Es todo.

Le abrazo.

