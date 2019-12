Empieza la estrella a brillar

El Apóstol Juan, nos anuncia con entusiasmo que la ‘vida’, la vida divina, la vida eterna, Dios mismo como vida se manifestó. Es el misterio de la encarnación. El misterio del verbo "que se hace carne", y viene a "habitar entre nosotros". Es el misterio de la Navidad.

Este tiempo que se acerca es para unos, tiempo de reflexión, para otros, tiempo de fiestas, para algunos otros, tiempo de vacaciones. Todo depende de cómo nos llegue esta temporada. Es cierto que es una época bella en todos los aspectos. Pero para los que tienen fe... ¡es la época en que nace el Redentor!

Aunque, hoy en día mucha gente dice que no necesitamos un Dios que nos redima. Otros en cambio dicen que sí necesitamos un Redentor porque somos pecadores. No queremos complicarnos la vida y mejor relacionamos esta temporada con Santa Claus, luces, regalos o arbolito.

La Navidad es mucho más que eso. Es prepararnos dignamente para el nacimiento del Niño Dios, para el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Nada ni nadie se le puede comparar!

Al desear una Feliz Navidad, en realidad estamos deseando que todos estén felices por el nacimiento del niño Jesús, que disfrutemos ese día que es muy importante para la humanidad.

El Redentor se manifiesta y nos da esperanza hasta al más pecador de los mortales, a todo aquel que necesita un Redentor, a aquellos que se sienten espiritualmente enfermos, y a veces de gravedad y tanto peor, enfermos incurables.

Necesitamos de un Redentor todos los que vivimos atormentados por los remordimientos, los que no tenemos paz, los que vivimos atesorando dinero solo por avaricia o atesorando cosas materiales en el closet o en la garaje, los que estamos llenos de odio, de resentimientos y de rencor, los que estamos atormentados por los fracasos necesitamos a gritos un Redentor.

Necesitamos ser redimidos de mil pecados: egoísmo, soberbia, sensualidad, avaricia, envidia. Entonces... ¿lo necesitamos o no? Solo dos seres lo amaron aquella noche, después serían millones los amantes de aquel Niño. Un amor tan bello y tan grande no puede pasar para todos desapercibido. Estos, precisamente lo esperan gozosos esta Navidad.

La primera Navidad consistió en el regalo que Dios le hizo a la humanidad. Isaías dijo: "porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado".

Pero: también hay quienes esperan la Navidad para otra cosa muy diferente de lo que realmente es. A veces poco nos importa el gran regalo que Dios nos dio al enviar a Su Hijo, hecho hombre nacido de una virgen para que todo aquel que lo aceptara formara parte de la herencia celestial.

No tendría nada de malo hacer de estos días; días de fiesta y de gozo, de hacer reuniones y ‘juntaditas’, intercambios entre los familiares y amistades, darnos regalos, hacer fiestas llamándolas posadas... Pero no debemos pasar por alto el nacimiento en estas fechas del Salvador del mundo.

Que Jesús sea el invitado de honor en estas fechas, festejarlo a Él, cumpliendo con lo que nos manda, empezar a perdonar, ayudar a los más necesitados. No pensemos tanto en los regalos que recibiremos, sino en las cosas que podemos ofrecer a los demás. ¡Dar un poco de lo mucho que Él nos da!

Que sea esta próxima Navidad para nosotros, lo que realmente es. No cambiemos a Jesús por cosas puramente materiales. Que todos sepan que el Bebé Jesús es el punto central de estas fiestas. Nada ni nadie debe ocupar Su lugar.

Ahora decidamos quién es más importante para nosotros, si Santa Claus, que tristemente sustituye al Redentor en estas fechas o Jesucristo el Hijo de Dios.

Bueno... para muchos que no son creyentes o que son indiferentes a la importancia de estas fechas en cualquier lugar del mundo, se quedarán con Santa Claus. Él será el representante ideal de la Navidad y todo aquel desfile de ‘lucecitas bellas y parpadeantes’ que veremos decorando casas, establecimientos y calles será la imagen también de una Navidad que no requiere de Jesús nacido de María.

Sin embargo, y para bien de nosotros mismos... lo que necesitamos realmente es poner o volver a poner a Jesús en la Navidad; Él es la verdadera razón de ser de esta época. La frase que dice: "La Navidad es tiempo de dar y compartir", no se refiere a los regalos de Santa Claus, sino más bien a la entrega que Jesús hizo para salvarnos y mostrarnos el camino que debemos seguir.

"Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre, sino por mí". ¿Cuántas navidades más pasaremos sin Jesús? Jesús nos renueva con su nacimiento dentro nuestro... así que... por favor... esta vez: ¡vamos a hacerlo bien!