Empiezan los preparativos para los 50 años de los sucesos del 2 de octubre de 1968

HACE MÁS DE CUARENTA AÑOS, yo era un reportero al que le gustaba meterse en cualquier cosa con tal de construir un buen reportaje.

En una ocasión, solicité permiso a la Dirección del Cereso de Ciudad Obregón para entrevistar a tres maestros que habían sido trasladados —si no recuerdo mal— de una cárcel de Chihuahua.

Eran miembros de la Liga 23 de Septiembre y habían tomado las armas para oponerse al Gobierno.

Eran idealistas, equivocados o no, y habían actuado de acuerdo a sus principios.

El reportaje me lo publicaron a plana y media con fotografías en las que aparecían en una de las celdas que ocupaba uno de los profesores, mientras interpretaban alguna canción acompañados de guitarras.

Frente a ellos, el entonces muy joven director del penal y el reportero.

El directo del Cereso era MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO y uno de los maestros era RAMIVO ÁVILA GODOY.

El reportaje fue un éxito.

Comprendí desde entonces, que yo nunca sería reportero de boletines oficiales y que intentaría a toda costa arriesgarme en mi trabajo profesional.

¡Y vaya qué me arriesgué, caro lector!

Andando los años, realicé reportajes sobre la colusión de funcionarios públicos con delincuentes que en más de una ocasión me llevaron a enfrentar ataques físicos y verbales. Incluso, amenazas de muerte.

Me vi inmerso en un conflicto político-electoral defendiendo la incipiente democracia ante hordas de vándalos contratados por el Gobierno.

Las presiones familiares me llevaron a moderar mi actividad reporteril. Habían sido varios años de zozobra, siempre esperando el ataque que, finalmente, nunca pasó de agresiones físicas.

¿A qué viene todo esto?

Simplemente lo recordé ahora que releí un librito de JULIO SCHERER GARCÍA, titulado “El poder, historias de familia”, publicado en 1990.

Con ese estilo impecablemente natural que tenía don Julio para escribir sus libros —que en sí mismo eran reportajes— narra desde el principio el tema toral de su obra.

La historia principal gira en torno de EVERARDO ESPINO DE LA O, que había sido director general del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), y titular de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera.

Everardo fue gente del presidente JOSÉ LÓPEZ PORTILLO y Banrural era la caja chica del presidente de la República.

Habían pasado ya esos tiempos de Banrural y de la Comisión Azucarera y desde el Gobierno de MIGUEL DE LA MADRID, se filtraban rumores d que el siguiente lópezportillista en caer a la cárcel, era precisamente Espino.

Cuenta Scherer que un día llegó el exfuncionario a su oficina de la revista Proceso en Fresas 13, lo saludó a la carrera y le hizo entrega de dos cajas de cartón conteniendo toda clase de documentos, recibos, nombres de políticos, funcionarios, director y dueños de medios, entre otros.

Eran las pruebas que involucraban al expresidente López Portillo.

Tiempo después, Scherer visitó en repetidas ocasiones a Espino en el Reclusorio Norte. En una de sus conversaciones, le platicó que días antes de ser detenido, había estado en la oficina del procurador general de la República, SERGIO GARCÍA RAMÍREZ. Ellos habían sido compañeros en el Gobierno de López Portillo donde García Ramírez ocupó el cargo de subsecretario del Patrimonio Nacional.

Ahora era un hombre muy poderoso.

—Sergio, quiero saber si vas a detenerme.

—Me complicas las cosas. Empiezas por el final.

—¿Me vas a detener, Sergio?

—Sí, Everardo.

Le cuenta a Scherer que lo procesaron por peculado por un monto de 36 millones de pesos. Pero jamás en el expediente se llegó a mencionar desvíos de recursos para políticos, para partido, para dueños de medios. Nada.

Volver a leer a este extraordinario periodista que se asumió siempre como reportero, me removió los recuerdos de aquellos años de principio de los setenta y aclaro, toda proporción guardada.

En estos días he recordado con especial devoción al fundador de la revista Proceso, cuando hay programas especiales dedicados a recordar los sucesos de 1968, a 50 años de distancia.

Nadie, como él, estuvo tan interiorizado a los secretos gubernamentales que desembarcaron en la matanza de la noche de Tlatelolco.

En otro de sus libros, don Julio hace revelaciones contundentes sobre cómo se detonó la violencia la tarde-noche del 2 de octubre de 1968. Y cita textualmente los manuscritos del general MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN.

En los documentales que se transmitieron en estos días en Imagen Noticias y en el programa matutino de CIRO GÓMEZ LEYVA, se refieren a las memorias manuscritas e inconclusas del expresidente GUSTAVO DÍAZ ORDAZ.

Acusa a los estudiantes de haber iniciado la balacera. Pero en sus manuscritos, el general García Barragán claramente señala al general LUIS GUTIÉRREZ OROPEZA, jefe del Estado Mayor Presidencial con GDO, como el responsable del operativo que provocó la balacera por órdenes de Díaz Ordaz.

Para Julio Scherer, lograr la verdad de las cosas, era un trabajo que lo convertía a él en un perro de presa.

En este punto Díaz Ordaz mintió. Y García Barragán se negó a cargar con la responsabilidad histórica.

Así las cosas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: LAS FUNTES ‘avisaron’ ya entrada la tarde de ayer, que los ‘movimientos’ en la estructura gubernamental de Sonora, se realizaría hasta mañana miércoles…

“Como sea, martes o miércoles, no hay qué sobresaltarse, son cambios naturales”, matizó…

Qué así sea…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, me llama la atención la intensa actividad que está desplegando el secretario de Educación y Cultura, VÍCTOR GUERRERO GONZÁLEZ, con una serie de programas que están impactando gratamente a la sociedad…

El programa más reciente, se refiere al intercambio de juguetes bélicos por didácticos, a fin de inhibir al crimen…

La idea es buena, créame, y siempre será mejor algo como esto que dejar pasar las cosas…

Guerrero González ha llamado al interés y la participación de los padres de familia pues sin el aporte de estos, nada podrá funcionar…

En todo caso, ya se verá…

MIENTRAS TANTO, TUVE EL GUSTO grande de platicar con el ingeniero MANUEL MORUE SABAG, a quien no había visto en mucho meses… Manuel ha trabajado discreta pero eficientemente en estos últimos años…

Y MIRE USTED LO QUE SON las cosas: el sábado 4 de agosto, don FAUSTINO FÉLIX ESCALANTE, habría cumplido 78 años…

No es el primer cumpleaños sin celebración. En 2017, los amigos de don FFE guardamos respetuoso silencio ante su enfermedad y lo que parecía inminente…

Para el columnista, fueron días de profunda tristeza como lo fue este 4 de agosto anterior, que BULMARO PACHECO tuvo el acierto de recordárselo a los amigos de don Faustino…

Al final del camino, muchas cosas me unieron a él y ahora, cuando me asomo a mis recuerdos, no puedo evitar la evocación de los tiempos pasados…

Es todo.

Le abrazo.

