Empresarios, partidos de oposición, ONGS, Grupos sociales, en alianza para crear contrapesos en 2021

CUANDO VI LA FOTOGRAFÍA en la primera plana de El Universal, lo primero que le dije a quien me la había enviado, que ese señor “güero” no se parecía a CÉSAR DUARTE y que más bien daba un perfil de un estadounidense anglosajón de medio pelo que está mitigando la sed de medio día en una ciudad del Estado semidesértico que es Alburquerque, Nuevo México.

Cuando tuve en mis manos más información y una fotografía agregada, pedí opiniones a otras personas que aun cuando no conocen personalmente al exgobernador de Chihuahua, le conocen a la distancia.

Uno de ellos, lo vio en un acto de campaña, hace varios años. Otro, en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Y un tercero, lo vio en un vuelo ya sin bigote. Los tres coincidieron en que el de la foto no se parecía a César Duarte.

“¡Carajo!”, me dije. “Pero se publicó en El Universal. Y es un trabajo de investigación de Carlos Loret de Mola”.

Ayer se generó información adicional sobre este asunto. ALFONSO DURAZO, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, dijo que el Gobierno de Estados Unidos está cooperando para localizar a Duarte en territorio norteamericano.

Y que quieren confirmar la autenticidad de la nota.

La fotografía agregada, muestra a quien se dice es César Duarte, conversando de espaldas a la cámara en el mismo bar, cuyo nombre se antoja ridículo: ‘Los ojos locos sports Cantina’.

Mire usted: con las debidas reservas pues no soy abogado, pero en alguna parte escuché que una extradición no prospera en tanto la personas requerida se encuentre en espera de que el Gobierno —en este caso de Estados Unidos— no resuelva la solicitud de una visa humanitaria.

Una cuarta opinión, es al del exdelegado de la Procuraduría Agraria en Sonora y exdiputado —dos veces— local, RAÚL ACOSTA TAPIA.

Él también afirma que el de la foto no es Duarte.

¡Ah, qué las hilachas!

Pero más allá de las dudas y las opiniones encontradas, lo que más atrajo mi atención, es el entorno y la placidez meridiana de los personajes, trátese de César Duarte y su supuesto asesor jurídico, o trátese de dos apacibles lugareños bebiendo un par de tarros de cerveza bien fría.

El supuesto César Duarte, no luce tan obeso como en otras fotografías que hemos visto de él cuando fue gobernador.

En cambio su interlocutor, está bastante sobrado de peso.

Para mi gusto, y desde la perspectiva del observador profesional —o sea, del periodista que se gana la vida observando lo que otros no ven por desinterés porque no se les pega la gana— la foto tomada a distancia y casi de espaldas, está mejor.

Digo, periodísticamente hablando.

Total, en sus primeras horas como hombre libre —de Televisa— Loret de Mola hizo mucho ruido.

Lo dicho: el tigre anda suelto.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: DE ACUERDO con el análisis realizado por el PRI estatal de Sonora, el número de homicidios dolosos en Sonora, de diciembre a julio del primer año de Gobierno del presidente de la República, de FELIPE CALDERÓN, de ENRIQUE PEÑA NIETO y de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, muestra un resultado muy significativo, digno de ser discernido y valorado con absoluta objetividad…

Veamos: en Sonora entre diciembre de 2006 y julio de 2007, el primer año de FELIPE CALDERÓN como presidente, se registraron 228 homicidios dolosos. En el de ENRIQUE PEÑA NIETO, entre diciembre de 2012 y julio de 2013, se cometieron 384 asesinatos y en el mismo periodo pero en el Gobierno de López Obrador, se confirmaron 607 homicidios dolosos…

ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, presentó una barra de estadísticas debidamente sustentadas en la que se manifiesta una serie de deficiencias en los resultados de la actual administración federal…

Hay que reconocerle al jerarca priísta en Sonora, que hizo su tarea y la hizo bien…

Esto no tiene vuelta de hoja…

Ah, por cierto, en la foto del presídium, destaca el diputado cajemense LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ…

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! El reconocido analista financiero DARÍO CELIS, precisamente del diario especializado en economía, El Financiero, publicó ayer un artículo en el que confirma lo que hasta entonces, se sabía por rumores…

Celis revela que empresarios, encabezados por el presidente de Coparmex, GUSTAVO DE HOYOS pero con el aval de otros empresarios de mayor calado que, según él, no dan la cara por miedo a las represalias del SAT y de otras instancias del Gobierno Federal, vienen realizando desde hace varios meses un trabajo muy serio de cabildeo y reuniones por todo el país, que incluye a casi todos los partidos de oposición como el PAN, PRI, PRD y otros, para realizar una cruzada electoral en 2021 que sirva para generar contrapesos legislativos al Gobierno de López Obrador…

Darío Celis dice que esto va muy, pero muy en serio…

Se la dejo al costo, caro lector…

MIENTRAS TANTO, DÉJEME CONTARLE que ayer me preguntó un amigo a quien me unen grandes afectos, que sí porque no hice referencia en forma especial a la visita a Hermosillo del presidente López Obrador y lo que se dijo en las ‘mañaneras’ de la capital del Estado…

Le dije lo mismo que voy a decirle a usted ahorita mismo, citando una frase del clásico JESÚS MURILLO KARAM, siendo procurador general de la República, en una ceremonia formal: “Ya me cansé”…

Pues sí: ya me cansé de las ‘mañaneras’, del discurso presidencial, del soliloquio de AMLO, de la prédica doctrinaria que cada vez me recuerda más y más a FIDEL CASTRO RUZ, a LUIS ECHEVERRÍA y a HUGO CHÁVEZ…

Un amigo mío y yo, platicamos todas las mañanas sobre AMLO. Le aprecio mucho y me esfuerzo por no profundizar en la polémica con él…

Pero hay veces que no me puedo contener cuando le percibo muy radical en la defensa de la Cuarta Transformación y su líder máximo…

Y discutimos, en ocasiones, muy acaloradamente… Por fortuna, nunca ha pasado de ahí…

Repito, ‘me cansé’ de las ‘mañaneras’… Ya no más, al menos, por algunos días pues a fin de cuentas en esto trabajo y debo estar enterado de lo que pasa y de lo que se dice en mi país…

Solo diré una cosa: no me gusta lo que, por momentos, se visualiza en el horizonte… No me gusta…

POR HOY, PREFIERO culminar estos Rumbos con un tema agradable y agradecible. Verbigracia: esto que le voy a narrar: traigo extraviado un librito titulado ‘El Poder: historias de familia’, de JULIO SCHERER… Llevo cuatro días buscándolo en los estantes, en los montoncitos de los sillones, en cajones de viejo, y nada… Y yo estoy seguro que estaba sobre mi escritorio, junto con docenas de otros libros…

En esas andaba cuando vi, casi escondido entre un bulto de libros, un título muy querido para mí: ‘La insólita historia de la Santa de Cabora’… Arriba, el nombre de la autora: BRIANDA DOMECO… Es una bellísima novela histórica escrita por la descendiente de don PEDRO DOMECO, quien vivió por algún tiempo en Álamos, entre los años finales de los ochentas y principios de los noventas… Pernoctaba con frecuencia en el domicilio del profesor ENRIQUE IBARRA ÁLVAREZ, entonces (1988—1991) alcalde de Álamos… Yo leí la novela en 1991 y ahora la volveré a leer…

Es todo.

Le abrazo.

