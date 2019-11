En Bavispe, lugar de la masacre, ¿por qué Marcelo y no Durazo, su tierra natal?

LA FOTO HA SIDO REENVIADA A CIENTOS, TAL VEZ MILES de cibernautas. La que a mi me llegó tras su correspondiente agregado: “¿Qué hace Marcelo Ebrard en Bavispe, Sonora? ¿No debería de ser Poncho Durazo? Digo, es el titular de la SSPC… ¡Y es su tierra!”…

Más significativa resulta la gráfica porque el secretario de Relaciones Exteriores está acompañado de los altos mandos militares…

¿Un canciller al frente de los jefes de la Seguridad Pública de un país?

¿Por qué?

No se recuerda en la historia política de este país que un Gobierno haya humillado tanto y tantas veces a un miembro del gabinete. Y menos al encargado de la Seguridad Pública interior de la República.

En lo de Culiacán, quedó demostrado que Durazo no tenía conocimiento de lo que los militares se proponían a hacer en el caso de OVIDIO GUZMÁN LÓPEZ.

No lo sabía. Como no lo sabía QUIRINO ORDAZ COPPEL, el gobernador de Sinaloa.

Y en una de esas ni el presidente.

Fue una operación estrictamente militar. Pero ante el fracaso y la vergüenza del operativo fallido, todas las pulgas se le cargaron al perro más flaco.

Volvamos a Durazo, a Bavispe, a lo extraño de esta situación y el remate sin desperdicio de mandar a Ebrard al lugar de la masacre cuando esto correspondía al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Usted recordará que en Rumbos anteriores —me parece que en los del sábado— me preguntaba si la golpiza a Durazo no serían ‘fuego amigo’ desde adentro de Morena pero también provenientes de afuera.

Solo así se explicaba lo que estaba ocurriendo. Y todo empezó en lo de Bavispe. Parece una burla maquiavélica hecha con esos ribetes de cinismo para poner en evidencia el lugar de procedencia de la directriz.

Pero luego reflexiono y me digo que no puede ser.

Estamos en un régimen distinto. Ya no es como antes. Ahora todo es diferente. Todo es transparente.

Tanto así, que hasta las estrategias que se toman entre los más altos mandos de la seguridad pública en el país, se exhiben al público y el presidente en sus conferencias mañaneras ordena que se diga el nombre del mando que operó la ‘estrategia’ de Culiacán.

La verdad sea dicha, por transparencia no queda. Hay demasiada.

A mi me queda muy claro que si en México existiera constitucionalmente el cargo de vicepresidente de la República, este lo habría desempeñado MARCELO EBRARD.

¿Por qué el presidente ha permitido —¿o propiciado?— que se golpee de esta manera tan cruel a un colaborador que se la jugó por la causa cuando muy pocos creían en el asunto de la Cuarta Transformación?

Hasta ayer, lo de la masacre de las tres mujeres y seis niños y niñas, además de lo de Bavispe, había arrojado más dudas que precisiones.

Nadie sabe nada. Y lo peor: la versión oficial del principio, fue puesta en evidencia públicamente.

La tesis de que se había tratado de una confusión, cayó hecha añicos luego de saberse por el propio JULIÁN LEBARÓN, que una niña —o niño— que huía de la balacera fue alcanzada y asesinada a balazos.

¿Cuál confusión?

Penosamente, quien dijo que era una confusión fue Alfonso Durazo. Y tendrá que saberse quién le pasó a él ese dato. Le mintieron y lo metieron en un atolladero.

Decía yo que no hay un precedente en el que un presidente de la República permitiera o auspiciara que un miembro de su Gobierno fuese humillado y defenestrado como se ha hecho con el político sonorense.

Durazo no se lo merece.

Y menos si los golpes vienen de afuera.

Doy por cierto que algunos todavía recuerdan cuando el recién ungido secretario de Hacienda, JAIME SERRA PUCHE, en el recién investido Gobierno de ERNESTO ZEDILLO, cometió un error catastrófico que le costó muy caro al país, al Gobierno y a millones de mexicanos.

De inmediato renunció. Nunca se supo si voluntariamente o por presiones de Estados Unidos y la iniciativa privada mexicana.

Como haya sido, Serra evitó ser golpeado innecesariamente.

No cabe duda: el país está entrando en un tobogán de incertidumbre y de negros nubarrones que no permiten ver qué es lo que le depara a los mexicanos la caída en el otro extremo.

La violencia está desatada. La delincuencia desbordada. Crecida luego de lo de Culiacán. Incluso, hay quienes afirman que la masacre de Bavispe es consecuencia de lo que sucedió el 17 de octubre.

¿Será?

Pues quien sabe. Se oyen rumores. Hay tantos decires en las redes sociales.

Y luego, las historias que han empezado a inundar las redes. Las historias de la familia Lebarón.

Es cierto: no es una familia cualquiera. Es una dinastía con fuertes principios fundamentalistas.

Y efectivamente: tiene razón el amable lector me envió algunas observaciones correctivas de un comentario que apareció en esta columna.

Le faltó agregar que la familia LEBARÓN tiene rasgos de violencia muy marcados en su naturaleza familiar. A mediados del Siglo XX un Lebarón mandó matar a su hermano.

El fundamentalismo religioso no justifica la sangre de un familiar derramada.

Total: la bala vino a polvear donde menos se esperaba.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: SIEMPRE QUE se registra un suceso de alto impacto, de esos que superan cualquier esfuerzo de imaginación, surge de entre todos los analistas, uno que sobresale por encima de los demás…

En el caso de la masacre de Bavispe, ha sido RAYMUNDO RIVA PALACIO el periodista que se anotó un rotundo éxito por su acertado e inspirado artículo sobre la masacre de Sonora-Chihuahua…

Brillante sin duda su texto, titulado ‘López Obrador y las otras ranas’…

Es, por así decirlo, un tratado de filosofía sobre la naturaleza humana, sobre la psicología de personas como el presidente de México…

De nuevo la realidad que todos los de afuera pueden ver menos él…

Recomiendo su lectura en El Financiero…

Y AQUÍ, UN PARÉNTESIS obligado para hacer patente mis condolencias a la familia del profesor LEONARDO JIMÉNEZ, cuyo deceso me tomó por sorpresa…

A Leonardo le conocí hace treinta años, quizá un poco más. Él colaboraba en la administración municipal de JESÚS FÉLIX HOLGUÍN, y si no recuerdo mal, también en la de SÓSTENES VALENZUELA MILLER…

Después de que se alejó del servicio público, no le volví a ver. Nunca coincidimos en actos políticos y es hasta ahora que amigos mutuos me dicen que continuó desarrollando su afición por el deporte amateur…

Falleció a los 66 años… Relativamente joven…

Descanse en paz…

