En Guaymas hay un notorio desgobierno pero también existe un vacío de poder

GUAYMENSES QUE DURANTE TODA SU vida han vivido en el puerto, me comentan que jamás habían padecido tan elevados niveles de violencia en su comunidad.

De hecho, en estas últimas dos semanas he estado en contacto con periodistas de Guaymas y ciudadanos dedicados a otras actividades. Por ellos he podido pulsar el grado de temor social ante los hechos de violencia que cotidianamente se registran en el municipio.

“Ya no es solamente por el narcomenudeo, también hay violencia por parte de elementos policiacos hacia los ciudadanos”, me dice un amigo mío.

De todo esto me acordé ahora que leí en el diario hermano LA VOZ DEL PUERTO, acerca de un suceso violento protagonizado por un agente de la policía municipal—fuera de servicio—y su esposa.

Según la nota respectiva, los lugareños del ejido Buenos Aires, cerraron la puerta para proteger sus propiedades y evitar el vandalismo por la noche. Esto molestó sobremanera a un elemento de la municipal que llegó acompañado de su esposa. Violentaron verbalmente a algunos vecinos y en algún momento hasta golpearon a un ejidatario.

¿Por qué suceden estas cosas en Guaymas, un municipio que durante toda su historia contemporánea fue un lugar pacífico, donde no existía el narcomenudeo ni las ejecuciones?

¿Por qué están ocurriendo tantos hechos violentos?

Expertos en el tema, afirman que cuando la delincuencia rebasa a las autoridades, la consecuencia lógica es que se relaja la disciplina y se pierde el respeto a los superiores, a los ciudadanos y a las propias autoridades.

Por eso en Guaymas están sucediendo cosas inéditas.

Ayer mismo el precitado periódico porteño, publicó en su sección Guaymas, una nota sobre la violencia y el rebasamiento de esta a las autoridades.

En uno de sus titulares, resalta que “las calles se vuelven cada día más inseguros y ni en sus hogares se siente a salvo la gente”.

Y mencionan algo verdaderamente grave: que la policía federal no responde a los llamados del público y la municipal se ha visto rebasada.

Por desgracia, en estos casos surge a menudo una causa que se torna cada vez más frecuente: la colusión policía-delincuencia.

De este maridaje deriva todo.

Es evidente que en Guaymas las autoridades dejaron que las cosas se enraizaran muy profundamente y ahora para erradicar el mal, la situación se antoja mucho más difícil.

¿Qué hacer entonces?

Aquí mismo he comentado con usted que en alguna ocasión, mientras recorríamos la ciudad el entonces alcalde CARLOS ZATARAIN GONZÁLEZ, FELIPE ARREGUIN y yo, el Bebo se vanagloriaba de que Guaymas fuera la ciudad más segura y apacible de Sonora.

¡Y en verdad lo era!

Parecía que el bello puerto estaba encapsulado y que la violencia no podría entrar en él.

Pero un día todo cambió. Las autoridades no visualizaron lo que se avecinaba y no tomaron las debidas providencias.

Mucho me temo que ahora las cosas se han complicado más de la cuenta y por lo pronto, no se vislumbra una solución de corto plazo.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: NO HABÍA TENIDO noticias de él. De hecho, en los últimos eventos ceremoniales ante la cripta donde yacen los restos del exgobernador FAUSTINO FÉLIX SERNA, me llamaba la atención no verlo como había sido su costumbre… “A lo mejor ya se jubiló”, pensaba…

De verdad no sé cuántos años hace que no sabía nada de FAUSTO ISLAS SALAZAR, un periodista sumamente apreciado y respetado en la región del mayo y principalmente, en la hermosa perla del mayo, Navojoa…

Fausto era un ser humano con el qué uno sentía empatía fácilmente. Siempre se dirigía a uno con la sonrisa por delante…

Un día, en una charla de periodistas en Huatabampo, me atreví a decir que me gustaría que todos los periodistas fuéramos como Fausto Islas Salazar: amigable, noble, respetuoso de las personas y de su trabajo periodístico…

A unos les gustó mi posicionamiento, aunque a otros no…

Así veía yo a Islas Salazar, a quien la vida no me dio la oportunidad de tener como amigo…

Nos conocíamos, nos respetábamos, simpatizábamos mutuamente, pero no llegamos a cultivar una amistad…

Ayer me enteré de su fallecimiento a través de un comunicado, acompañado de su foto, que circuló en redes sociales…

La noticia me llegó por dos vertientes: por vía de ERNESTO VARGAS GAYTÁN y por la de RAÚL ACOSTA TAPIA…

¡Descanse en paz, este hombre bueno y excelente periodista!...

¡AH, QUE LAS HILACHAS! Todavía no empieza el Gobierno de López Obrador y ya están las críticas en contra de algunos de los primeros nombramientos…

Lo peor de todo es que no vienen solamente de afuera, sino de su propio entorno compacto…

Por ejemplo, TATIANA CLOUTHIER, ha cuestionado abiertamente la designación de MANUEL BARTLETT como futuro Director General de la Comisión Federal de Electricidad…

En una entrevista de televisión, el exsecretario de Gobernación con MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, se vio titubeante, escaso de luces intelectuales, incluso, senil…

No estuvo a la altura de las respuestas que merecían las preguntas del entrevistador…

Especialmente una: ¿cómo está eso de borrón y cuenta nueva?...

Esta definición que fue muy común en el sexenio de LUIS ECHEVERRÍA, solía aplicarse cada vez que al presidente ordenaba condonarle las deudas a los agricultores y a los ejidatarios…

El resultado seguramente lo recuerdan los contemporáneos de la época…

Pues bien: ese método lo mencionó AMLO horas antes de la entrevista que ayer dio por televisión el también exgobernador de Puebla…

En muchas ocasiones los dirigentes del PRD, partido al que perteneció AMLO, acusaron a Bartlett de haber atentado contra la democracia en 1988, pero también de haber estado coludido en el asesinato del periodista MANUEL BUENDIA TELLEZGIRON…

Y más: tras el asesinato del agente de la DEA ENRIQUE CAMARENA SALAZAR, por cuyo crimen el cuñado del expresidente Echeverría, RUBEN ZUNO, estuvo preso hasta su muerte, la firma del Secretario de Gobernación apareció en la credencial que le encontraron al narcotraficante RAFAEL CARO QUINTERO…

Por esta razón Bartlett no viaja a los Estados Unidos…

Y será Director de una de las dependencias más importantes del país… ¿Y qué decir del Ing. Agrónomo OCTAVIO ROMERO OROPEZA, futuro Director de Pemex?...

Por lo pronto, mal presagio…

