En Hermosillo: la gota que derramó el vaso sobre los abusos con gobernadores

ESPECIALMENTE RÍSPIDA FUE la conversación que sostuve ayer con algunos radioescuchas, a través del programa Contacto Ciudadano que conducen MARY VERDUGO ROSS y RITA VERÓNICA QUINTERO.

Usted, dilecto lector, ya debe de imaginarse por qué.

El tema no se enfriaba todavía a pesar de que fue discernido, desentrañado y comentado por prácticamente todos los periodistas de Sonora.

Incluso, en medios nacionales como el programa estelar de Televisa, que conduce DENISSE MAERKER, el de CIRO GÓMEZ LEYVA y Milenio Televisión.

Me refiero al manual que alguien subió a las redes en el que se indica a los chairos de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, lo que deben hacer en cada mitin donde el anfitrión sea gobernador o gobernadora de oposición.

Todas las instrucciones están ahí.

Particularmente, puse énfasis de la ‘chamaqueada’ que CLAUDIA PAVLOVICH les dio a los chairos de la capital del Estado.

Bajunos, verdaderamente ‘chafa’, este grupo de porros al servicio de la estrategia de AMLO, llegó al exceso de no presentar a la gobernadora. Oculta en un rincón la presentadora, iba pasando lista de los miembros de la comitiva e invitados, haciendo caso omiso de la presencia de la gobernadora.

Una “perrada” como diría don JESÚS ESTRADA MEDINA, de Ciudad Obregón.

Después de anunciar la lista de invitados e integrantes de la comitiva de AMLO, anunció que el presidente haría uso de la palabra.

Tengo, para mí, que Claudia ya estaba preparada. Amlo hizo como que no se había dado cuenta de la canallada que se había cometido con la mandataria anfitriona.

Se encaminó al centro del templete para tomar el micrófono. Pero en ese instante, GERMÁN ROBLES, del equipo de Claudia, llegó por atrás del presídium y le allegó un micrófono inalámbrico.

Ella lo tomó con la rapidez del rayo y sin más, dirigiéndose al presidente, a escasos dos metros de distancia, le dio la bienvenida con todas las de ley, le dijo algunas palabras de cortesía y enseguida, sin dar tiempo de que se recuperaran de la sorpresa, le planteó el problema del subsidio a las tarifas eléctricas y el problema de las estancias infantiles.

Hay quienes han querido ver en la desatención de AMLO, una ‘vagancia’ forjada a lo largo de más de veinte años.

Yo le llamaría de otra forma.

Así lo expliqué en mi participación de ayer en Contacto Ciudadano.

Dije, además, que el pequeño escándalo generado por la estupidez de quienes hicieron la estrategia en Hermosillo, le había ‘reventado’ a AMLO este trillado formato.

Ya no da para más.

El agravio a la gobernadora de Sonora fue la gota que derramó el vaso en los ciudadanos que se habían mantenido indiferentes hasta ahora.

El tema de Hermosillo fue abordado en programas de Grupo Fórmula, en Televisa, en Milenio y en algunos diarios de la Ciudad de México.

Se volvió debate y el presidente se vio obligado a abordar el asunto, aunque a su manera.

Para él, son niñerías. Pequeñeces. El país necesita ocuparse de los grandes problemas no de esas nimiedades, tal vez piensen sus seguidores.

Pero no es así. Al menos no debiera ser así.

El comunicador CIRO GÓMEZ LEYVA hizo un recuento de los gobernadores de oposición que han sido burlados y defenestrados.

Y dicen que probablemente ya no les volverá a pasar.

¿Pelillos a la mar, pensaría AMLO?

Pues no.

Seguramente le apuesta a ese 85% de aceptación ciudadana que arrojan las encuestas. Pero no hay que arriesgar demasiado.

AMLO necesita recordar un bolero que en una de sus estrofas, dice así: “Las torres que en el cielo se creyeron, un día cayeron en la humillación”.

Es la sabiduría del trovador de la calle.

Como ciudadano, me indignó lo de Hermosillo. Y así lo externé al aire.

Como periodista, quedé estupefacto. En poco más de cuarenta años en este oficio, no había presenciado una conducta como la del sábado de un presidente y sus seguidores.

Pero así están las cosas en este país.

Mary Verdugo enumeró algunos sucesos que han ocurrido a partir del 1 de diciembre del año anterior.

En tres meses el país ya es otro. Esto que ni qué. Pero, ¿en qué sentido?

Lo de las calificadoras extranjeras no es cualquier cosa. Miden los síntomas de las economías de los países. No están ahí nomás porque sí.

Hay reglas del juego que todo presidente está obligado a jugar, le guste o no.

El día que el Gobierno de Venezuela dejó de jugar esas reglas, la economía colapsó.

Escuché a un prestigiado economista, SERGIO NEGRETE, hablar de algo como que este Gobierno está volviendo al pasado. Y esto es atemorizante.

También veo, con mayor preocupación todavía, que algunos amigos míos, gente seria y de bien, parecen regocijarse con lo que está pasando.

De todo esto platique con el auditorio de Contacto Ciudadano, ayer.

Algunos fueron mesurados en sus respuestas. Y otros más, apasionados.

Pero hasta ahí.

Conclusión: en Hermosillo, una mujer le puso el cascabel al gato y los chairos de López Obrador —y el propio AMLO— se quedaron con un palmo de narices.

Así veo yo las cosas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: AYER ANDUVO por tierras cajemenses el secretario del Trabajo del Gobierno de Sonora, HORACIO VALENZUELA IBARRA, que, entre cosas, trajo la representación de la gobernadora Pavlovich, a la ceremonia de inauguración de una obra construida por el Estado, en el crucero de Paseo Las Palmas y Paseo Miravalle, precisamente en el fraccionamiento Miravalle, al sureste de Ciudad Obregón…

A Lacho Valenzuela le acompañó el alcalde de Cajeme, y al término del evento, el funcionario estatal acudió a otro compromiso oficial…

A media tarde, se reunió con un grupo de ciudadanos para platicar sobre las circunstancias laborales a que se enfrenta el país, y particularmente, el norte de la República…

Esta charla-comida, se realizó en la Palapa de GILBERTO DOMÍNGUEZ PARADA, y entre otras personas, en las fotos se aprecia a RAMONCITA FLORES LÓPEZ, CHIBETO DOMÍNGUEZ (se casa el sábado), entre otros…

Buena gira de trabajo del bacobampense…

MIENTRAS TANTO, como diría el poeta “Me lo vinieron a contar ayer”…

Pues sí: me lo contaron que lo habían leído en alguna parte. No me sorprendí pero de todos modos preferí confirmarlo con el actor de la noticia: RICARDO BOURS CASTELO…

Me dijo que, en efecto, en charla con su amigo ERNESTO GÁNDARA CAMOU, este le había planteado que, si le vuelven a hacer lo mismo que ya le habían hecho en dos ocasiones, apoyaría al cajemense en sus aspiraciones de ser gobernador de Sonora…

Ricardo le contestó que, igualmente, sí a él le ponen obstáculos para la candidatura independiente, apoyaría al ‘Borrego’, como ciertamente ya lo apoyó en una ocasión…

Es todo.

Le abrazo.

[email protected]