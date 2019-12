En Sonora, Morena no acaba de zanjar sus broncas y el PRI no acaba de entender su realidad

AYER TUVE LA OPORTUNIDAD de estar en una reunión política. Para ser más preciso, fue una reunión de militantes del PRI.

Algunos eran de la ‘vieja’ guardia. Otros de medio pelo. Pero todos preocupados por el futuro de lo que queda de su partido.

Otro detalle que distingue al pequeño grupo: no todos son bien vistos y menos bien queridos por la gente.

Usted me entiende.

Se discutió apasionadamente la situación del PRI en Sonora. Había voces muy exaltadas. Muy críticas a ciertos personajes del Gobierno cercanos a la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH.

En algún momento, me pidieron mi opinión.

Dije que, a mi juicio, estaban cometiendo un grave error criticando en redes sociales a Claudia. A mí no me engañan, afirmé. Muchos de esos golpes contra la gobernadora y que ustedes dicen que armaron en el PAN y en Morena, provienen del interior del PRI.

Son de priístas amargados porque no se les tomó en cuenta en el reparto de candidaturas en la precampaña pasada.

Ni siquiera porque el PRI fue arrasado, han dejado de lado sus fobias y resentimientos. Pero, repito: comenten un serio error. Sin Claudia como baluarte de lo que se viene, el PRI no va a ir a ninguna parte. Lo que sea que tengan pensado hacer, tiene que ser con la gobernadora encabezando la lucha. Ella está bien posicionada, tiene carisma, tiene conectividad con la gente más pobre, la más vulnerable. Lo vimos ahora con los damnificados por las lluvias. Lo hemos visto en otros grandes problemas. No es cobarde, le entra a las adversidades y enfrenta las circunstancias en contra aunque se trate de hechos inéditos.

Les expuse mi convicción de que, todos juntos —gobernadora, aspirantes a la gubernatura, liderazgos de las diferentes corrientes— pueden llegar a formar un bloque fuerte contra el adversario a vencer, que indiscutiblemente será Morena.

En los acuerdos negociados, tiene qué hacer un poco de sentido común, despojarse de la soberbia y de protagonismo y demostrar el amor a su partido y a Sonora.

Sostuve que estas premisas se han ventilado en todos los acuerdos políticos que registra la historia de México. Ninguno ha funcionado porque en la naturaleza humana hay una gran escasez de humildad y de inteligencia para tomar decisiones que les conviene a todos.

Por desgracia —afirmé— cada actor de primera línea cree ser el mejor dotado de cualidades para encabezar una batalla de características históricas.

Por eso se han perdido en muchos casos.

Todos dijeron entender el sentido de la exposición. Pero yo no les creí del todo.

Claudia tiene todo para reposicionarse. Debe venir con mayor frecuencia al sur del Estado donde se encuentra el mayor capital electoral del PRI.

Y los liderazgos priístas deben arroparla, ir con ella al encuentro de las masas más desprotegidas. Estoy cierto que en esos estratos sociales se le quiere bien.

Alguien dijo, en abono de lo que yo expliqué, que es necesario desenmascarar a los que, desde adentro y desde afuera del partido y del Gobierno, han golpeado a la gobernadora en redes sociales escudándose en el anonimato.

Insistí en que, entre más pronto es mejor. Que para ellos, es importante ganarle tiempo al tiempo.

Me pidieron mi opinión y yo se las di. A lo mejor me extralimité, pero mis palabras son las de un amigo desinteresado, que no tiene la menor idea de lo que se proponen hacer ni quién podría ser el candidato de Morena, del PAN o del PRI.

Puntualicé que en cuanto a aspirantes, sé lo mismo que todos. Que en el PRI se mueve ERNESTO GÁNDARA. Que en el PAN es muy mencionado ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ y que en Morena es mano ALFONSO DURAZO MONTAÑO.

Al final, abandoné la reunión-café con la sensación de que se habló y se discutió exactamente lo mismo que se ha dicho y se ha discutido en anteriores reuniones.

Pero, bueno, se dice que hablando se entiende la gente.

Así las cosas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! No cabe duda de que “lo que bien se aprende nunca se olvida”…

Me cae que sí…

Viene a cuento lo anterior a propósito de lo que ocurrió durante el acarreo de simpatizantes de AMLO al Zócalo de la Ciudad de México el pasado I de diciembre…

Tal vez fueron cientos de autobuses lujosos contratados para trasladar a seguidores del presidente, de los Estados más cercanos a la capital del país…

Por ejemplo, de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca, de Tlaxcala, del Estado de México y de otras entidades…

La fila de camiones estacionados en las proximidades de Palacio Nacional era interminable…

Las redes también difundieron imágenes de personas —mujeres y hombres— con sus respectivas despensas en brazos, tortas y, dicen, también dinero…

Particularmente, yo no encuentro nada de reprochable ni criticable en esta conducta del Gobierno Federal. Yo pienso que fueron puros simpatizantes de AMLO como en su tiempo los acarreados eran militantes del PRI…

Han cambiado quizás los estilos, pero no las actitudes…

AMLO viene de esta cultura política, de sus tiempos de priísta… Por eso digo: lo que bien se aprende no se olvida… Como en la bicicleta…

¿O no?...

MIENTRAS TANTO, REPORTAN DEDE la Ciudad de México al ‘Borrego’ ERNESTO GÁNDARA CAMOU, presidiendo una reunión—comida en una casa particular de La Colonia Las Lomas…

Este encuentro fue entre sonorenses radicados en la capital del país, y entre los asistentes destacan algunos nombres conocidos en Sonora…

A saber: JOSÉ CALZADA, exsecretario de Agricultura y exgobernador de Querétaro. CÉSAR OCAÑA, RAFAEL GALINDO JAIME, RICARDO ACEDO SAMANIEGO; dirigente nacional del STIRT; RAÚL (Lobito) GONZÁLEZ, de San Luis Río Colorado, colosista de pura cepa en otros tiempos; GUILLERMO SILVA MONTOYA, leal seguidor y colaborador del ‘Borrego’; el empalmense radicado también en México, JESÚS ALBERTO VELAZCO MATA, entre muchos otros que no pude identificar…

Precisamente para confirmar algunos datos, llamé por teléfono a un amigo de Hermosillo, con quien terminé discutiendo el tema que ya compartí con usted en la parte de arriba…

Su opinión fue muy a la defensiva: “No hay tal golpeteo contra nadie, con el ‘Potrillo’ lo que sucede es el natural desgaste de una Secretaría de Gobierno”…

Y luego remató: “¡Golpeteo en Morena!... Ahí si se están dando con todo y a todas vistas”…

Como verá usted, los criterios entre priístas están muy contrastantes…

A este amigo mío en cuestión, le pregunté si estas comidas de Ernesto Gándara sirven del algo para el proyecto de Sonora, pues casi todos están asentados en la Ciudad de México…

--Lo que importa es que se están moviendo, de que el partido está vivo…

Al costo, caro lector… Al costo…

Y POR ÚLTIMO, AYER LE TOMARON la protesta en Ciudad Obregón, como presidente del Consejo Municipal para Prevenir las Adicciones, al licenciado EFRÉN ROSAS LEYVA, un ciudadano muy entregado a las causas más humanistas y ciertamente difíciles…

Efrén es un hombre que hace el bien sin importar a quién se lo hace, lo que importa, para él, es el bienestar de todos… ¡Felicidades, amigo!...

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com