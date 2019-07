En Sonora empiezan a hacer ruido con el hipotético posicionamiento de Alejandro Esquer Verdugo

EL COLEGA FRANCISCO ARENAS, creo que de Hermosillo, hace una referencia al obregonense ALEJANDRO ESQUER VERDUGO, secretario particular del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Dice que AMLO “posiciona al sonorense Alejandro Esquer como figura poderosa”.

Y tiene razón. Esto salta a la vista. Pero además, hay motivos que justifican este posicionamiento.

Pero, preguntémonos: ¿Para qué lo posiciona? ¿Para la gubernatura de Sonora?

¡Mmmm! Habría qué ver.

Alejandro Esquer lleva toda una vida fuera de Sonora. No ha sido su culpa. Las circunstancias. Sus circunstancias.

Hasta donde estoy enterado, su vida ha tenido características muy especiales.

Los datos son un poco borrosos. Su hermano, el padre RENÉ ESQUER VERDUGO, pasó varios años estudiando en el seminario. En esos años, Alejandro estudió la prepa en Itson.

Luego se iría a cursar la carrera de ingeniero civil al Instituto Politécnico Nacional.

Se sabe que doña AMALIA SOLÓRZANO DE CÁRDENAS, esposa del general LÁZARO CÁRDENAS, fue madrina de graduación de los egresados de su generación.

A partir de ahí -según estos datos- se habría ido a trabajar con un ingeniero de apellido BUENROSTRO, a Las Truchas, Michoacán.

Pero vuelvo a la referencia del colega Arenas. Se le perfila, en su opinión, para la sucesión gubernamental de Sonora en el 2021.

De hecho, en torno a la vida y trayectoria de Alejandro Esquer, se han tejido diversas historias. Ninguna ha sido confirmada. Haya cierta reticencia familiar a ofrecer detalles.

En mi caso, mi único vínculo con Alejandro es su hermano René. Y como ya se ha dicho, él estuvo estudiando para sacerdote en algo muy parecido a un internado.

Ahora bien: ¿tiene posibilidades de ser gobernador de Sonora a través del sufragio universal y secreto en las urnas?

A pesar de Morena, a pesar de su muy estrecha relación con el presidente, se antoja difícil.

Sonora no es la Ciudad de México. No es el Estado de México. Ni Oaxaca. Ni Guerrero. Ni Chiapas.

Sonora es el Norte.

Y sí, cientos de miles de sonorenses votaron por todos los candidatos de Morena en las elecciones del 2021. Fue un arrasamiento brutal. Devastador. Humillante para el resto de los partidos. Degradante para la llamada -mal llamada- clase política.

Pero, momento: ¿podría Morena repetir este fenómeno en Sonora?

Depende. ¿De qué? De varios factores.

En primer lugar, AMLO tendría qué inventarle una responsabilidad que tuviese una vinculación directa con la gente de Sonora. Tendría qué venirse a su Estado. Confundirse con la raza de abajo, de en medio y de arriba. Ser puente para la llegada de beneficios para todos, no solo para los de abajo. También para la clase media y para el empresariado.

Esto no es un factor imposible de lograr. Su amigo y jefe tiene cómo hacerlo.

Pensar que solo con un ‘espaldarazo’ mediático ya se resolvió su falta de residencia, sería un craso error.

Me cae.

Un dato sin confirmar: en sus tiempos de estudiante y de egresado del IPN, se dice que Alejandro Esquer era ‘izquierdoso’. Es decir, era un cardenista con auténticas convicciones progresistas.

Y hay un dato más, sin confirmar: que LÁZARO CÁRDENAS BATEL, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, luego de su matrimonio con una señorita cubana, habría visitado a la familia Esquer Verdugo en la colonia Benito Juárez. Que allí, en el hogar de esta familia, habría vivido algunos días o meses, hasta que sus cuñados, también cubanos, pudieron pasar a Estados Unidos.

También se sabe que López Obrador solía llegar a la casa de los Esquer Verdugo. Que aquí lo movilizaban porque él no traía automóvil.

Y la pregunta inevitable: ¿de cuándo proviene la relación de Alejandro con AMLO?

No debemos pasar por alto que Esquer Verdugo también fue secretario particular de López Obrador cuando este fue jefe de Gobierno del Distrito Federal y que también fue secretario particular del Peje, cuando este era presidente del PRD, tras del escándalo por las maletas y las ligas de René Bejarano y su relación con el empresario Argentino CARLOS AHUMADA.

¿El vínculo entre ellos nace de su relación con la familia Cárdenas-Solórzano?

Esto habrá que averiguarlo.

Por lo pronto, ya lo empiezan a mencionar para lo que se viene en el 2021 en Sonora.

Esta posibilidad se complica porque muchos dan como un hecho que ALFONSO DURAZO, que si tiene residencia en Sonora, nunca ha desmentido que en sus planes está la idea de buscar la candidatura.

Algo que hoy por hoy, se antoja incierto porque hay otro personaje que, luego de superar sus problemas al interior de la Conade, haría pública su intención de buscar ser candidata por el PT, en coalición con Morena.

Se llama ANA GABRIELA GUEVARA.

Lamentablemente, estos no son tiempos de certezas. Solamente de especulaciones y, en el mejor de los casos, de buenas intenciones.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! LEOBARDO VIDAL, un panista de antigua prosapia en la región del Mayo, anuncia su salida de las filas del blanquiazul para apoyar la candidatura independiente de RICARDO BOURS CASTELO, que como ya es del dominio público, le va a buscar y en serio…

Ricardo es un político al que no lo intimidan las circunstancias adversas ni los caminos cuesta arriba…

Un día, en una comida a solas, me dijo que él era hombre de lucha, que la confrontación, aún no deseándola, tampoco la rehúye… Por el contrario, la acepta y pelea por sus convicciones…

Ha recorrido el Estado y ha hecho sumas interesantes a su proyecto. Aquí y allá va dejando la semilla de su trabajo y de su idea de hacer política por la vía independiente…

Y esta semilla se ve reflejada en decisiones tan palpables como la de Leobardo Vidal, de Navojoa, para acompañar a Ricardo en su cruzada democrática, aún si el camino es hacia arriba…

De hecho, el exalcalde de Cajeme se ha reunido lo mismo con grupos o personalidades del PAN, que con liderazgos perredistas hoy en vías de encontrar nuevos caminos, y una de esas vías se les presenta en el movimiento que ya se ha hecho visible en la trinchera independentista que encabeza Ricardo Bours…

Entre las diversas gráficas en mi poder, hay algunas muy interesantes… Por ejemplo, una en la que aparece con GUATIMOC IBERRY, con el alcalde de Ures, con CARLOS QUIROZ, del Partido del Trabajo, con miembros del Sindicato del Issste…

Igualmente, con el rector y miembros del Consejo de Unikino; en Huatabampo, con un grupo de acreditados habitantes en el que destaca la figura de JAVIER RUIZ LOVE, excandidato a la presidencia municipal, y en Hermosillo platicando alegremente en un café con JORGE MILLANES… En Magdalena, con el dueño del restaurante El Toro y su hijo… Acá, en su tierra, le han visitado viejos amigos y conocidos como ÓSCAR LÓPEZ VUCOVICH, JOSÉ ANTONIO GARCÍA PEQUEÑO y otros… ¿Viento en popa?... Ni modo que no…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com