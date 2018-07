En eeeeessta esquina!

Por esas cosas extrañas paradojas que tiene la vida, los mexicanos, todos, estamos presenciando en estos momentos lo más duro de la jornada a la que tendrá que enfrentarse Andrés Manuel López Obrador antes del primero de diciembre, día en que, si el INE no tiene la razón el tabasqueño podrá tomar posesión del cargo que ha venido persiguiendo desde hace dos sexenios.

Nos referimos, desde luego a la dura acusación que acaban de lanzarle algunos funcionarios del INE de que el Fideicomiso ‘Por los Demás’ creado por Morena para ayudar supuestamente a los damnificados del 19 de septiembre del año pasado, haya sido usado, según estos funcionarios para financiar campañas políticas.

En respuesta, AMLO y los administradores de dicho fideicomiso han dicho que este se creó ante la negativa del INE de que Morena pudiera ayudar a los damnificados a través de las subvenciones que reciben por parte del Gobierno, ante lo cual se vieron en la necesidad de crear dicho aparato, con gente que en muchos de los casos, nada tienen que ver con el partido que llevó al de Macuspana a la Presidencia.

El caso, por lo pronto, ya ha sido turnado ante la Fepade, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y va en contra del INE al considerar que el instituto que encabeza Lorenzo Córdova, se excedió en sus facultades al solicitar interrumpir el reparto de las donaciones, cosa que no hizo en el caso de las tarjetas que estuvieron siendo repartidas por parte del PRI, en nombre del fallido candidato, que ni es panista ni es priísta y que según Manlio Fabio Beltrones, o no supieron venderlo bien ante los priístas o de plano, la militancia nunca lo aceptó como tal; José Antonio Meade, el exsecretario de Hacienda con Peña Nieto, el hombre que hasta el momento, por cierto, no ha dicho una sola palabra en este affaire millonario que, según lo quieren pintar, sería lo que dio el triunfo a López Obrador y podría ser, según se ve, el talón de Aquiles con el que pudieran destronar al ya elevado a la primera magistratura, López Obrador.

Por lo pronto, ya se organizaron las primeras conferencias de prensa, en la que el administrador del referido fideicomiso Pedro Miguel, afirma que la creación de este se dio precisamente luego de que el INE no permitió a Morena hacer directamente la donación de sus prerrogativas a los damnificados, mismo que se abrió a las donaciones de los militantes del partido, así como al público en general.

En su intervención, Julio Scherer Ibarra dijo que las acciones tomadas por el INE son aberrantes porque, según él, tiene la intención de ‘difundir una imagen de corrupción’ dentro de Morena.

En opinión de los morenistas, López Obrador tuvo la iniciativa de proponer que Morena donara el 25 por ciento a los damnificados, pero Elena Poniatowska pidió que fuera del 50 por ciento, siendo así cuando el INE dijo que ese dinero no se podía tocar.

Ante eso, se buscó que la única manera de ayudar era creando el multicitado fideicomiso para recibir el apoyo de militantes y simpatizantes, versión que, desde luego no logró convencer a los integrantes del INE y mientras son peras decidieron imponerle a los morenos una multa de 197 millones de pesos, en tanto se averigua que tanto habrá de cierto en esto.

Como quien dice, fusílalos, luego “veriguamos”.

Por lo pronto, en medio de los dimes y diretes, ya han salido a manifestarse algunos pobladores de las comunidades afectadas por el sismo los que, video de por medio, están demostrando y haciendo ver que a ellos, si les llegó la ayuda que consta en las erogaciones hechas con el dinero del fideicomiso en cuestión, mismo que, según Scherer no tiene una procedencia ilícita, “sabemos exactamente de dónde viene la gran mayoría, la parte significativa de ese dinero, así como las donaciones de hasta 50 mil pesos que recibieron porque los militantes que integran el fondo permanecieron en constante comunicación, mientras que las aportaciones de menor cantidad, fueron hechas por ciudadanos dispuestos a apoyar.

Bueno, eso es lo que dicen las partes en pugna.

Falta ver lo que diga la ley al respecto.

Por cierto, algunas voces han citado al Artículo 41 de la Constitución que según estos, sanciona este tipo de conductas, sin embargo, por ningún lado se lee, en el cuerpo de la redacción del mismo, el que un hecho como este lleve a que la elección tenga que ser cancelada y se llame a nuevas elecciones en las que, desde luego, no podrá competir el aspirante que resulte sancionado.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Pues, con el de ayer, ya son dos, los grupos que aunque no se denominan ‘autodefensas’ estarán haciendo lo mismo que han venido haciendo los grupos de policías comunitarios que existen en Michoacán y Guerrero y del que han tenido que echar mano algunas comunidades de ambos Estados para meter orden, ante la incapacidad manifiesta de las autoridades reconocidas o de la oficialidad.

Ahora tenemos que además de Oaxaca –en donde hace unos días dábamos cuenta de la aparición de uno de estos grupos que según han dicho, vienen a meter orden y hacer cumplir la ley en donde existe un incumplimiento de la misma– es en Tabasco, ni más ni menos que la tierra de López Obrador y en donde actualmente gobierna el PRI con Arturo Núñez y que acaba de perder la gubernatura ante un morenista, en donde han irrumpido, también este tipo de justicieros o vengadores anónimos.

Y por si alguien tuviera la duda de quién los manda o cómo surgen a la luz, como el Chapulín Colorado, el grupo de gente armada hizo circular un video en el que afirman que han sido integrado o conformados por empresarios y comerciantes tabasqueños y como objetivo fundamental tienen el de acabar con secuestradores, extorsionadores y asesinos.

Y tú no estás para saberlo, lector, pero allá, tal como tú comprenderás, también se tiene la sospecha de que tanto policías como funcionarios de la Fiscalía, se hallan coludidos con el crimen organizado.

Como quien dice, desde Mérida a Ensenada.

Otro punto en el que también coinciden es que ya están hartos de tantos asesinatos, robos y extorsiones, situación, afirman, que tiene de rodillas al Estado.

Y subrayan con todas sus letras:

“El mensaje de los empresarios generadores de empleo es: No más secuestros ni extorsiones, que gane dinero el que trabaje, no más cuotas o pago de piso, lucharemos contra quien atente contra la tranquilidad y libertad laboral”.

Así mismo, aseguran conocer ‘al responsable’ de secuestros y homicidios de trabajadores, periodistas, funcionarios del Gobierno y de ataques a policías que provocan la inestabilidad del Estado, así como de amenazas y extorsiones contra todo aquel que se oponga a sus intereses, ‘como le sucedió al comunicador social y periodista Juan Carlos Huerta y al subprocurador Álex Álvarez’, asesinados en mayo pasado y en febrero de 2017, respectivamente.

Por lo pronto y ante la advertencia que hacen los vengadores anónimos de que terminarán con cuanta lacra ande circulando por las calles de Tabasco, ni quien se acuerde de aquel añejo y jacarandoso ritmo que invitaba: “Vamos a Tabasco que Tabasco es un edén, ven, ven, ven…”.

