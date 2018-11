En el Congreso del Estado, dan los primeros pasos contra Manuel Ignacio Acosta

UN AMIGO MÍO ME INSISTE EN que no es por ignorancia que, por ejemplo, la dirigente nacional de Morena, YEIDCKOL POLEVNSKY se equivoque cuando dice que la visita de DONALD TRUMP para el cambio de Gobierno, es una cosa confirmada.

Que no fue por eso que dijo lo que dijo.

Que en realidad fue una estrategia distractora como otras que ya han ocurrido. Verbigracia: el torpe anuncio de RICARDO MONREAL de que se cancelarán las comisiones bancarias.

—Tú conoces cómo es la política, ya sabes que así ha sido siempre. Son medidas que se dictaminan para desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrenta el Gobierno electo que encabeza Andrés Manuel López Obrador— me dice mi cuate.

De entrada, él siempre parece tener razón. Pero no siempre me convence.

En su cuenta de twitter, el analista SERGIO SARMIENTO escribió ayer:

“Siguen bajando los mercados por la incertidumbre sobre las políticas económicas del nuevo gobierno. Ayer la Bolsa cayó 2.05 por ciento, el peso se cotizó a 20.80 en ventanillas bancarias, se espera que el Banco de México anuncie hoy una nueva alza en tasa de interés”.

Pues sí.

Mi amigo de Hermosillo piensa que todas las acciones erráticas de algunos de los principales colaboradores de AMLO, son simples distracciones.

Objetivamente hablando, no lo creo así.

Las consecuencias de esos ‘distractores’ están a la vista. De ninguna manera pueden considerarse estrategias políticas.

Se están equivocando y punto.

Como se ha equivocado tantas veces el propio AMLO. A usted le consta.

La verdad sea dicha, no anda muy errado TOMÁS RUIZ, exdirector del SAT, exsubsecretario de Hacienda y exsecretario de Finanzas de Veracruz, en el Gobierno de FIDEL HERRERA, entre otras cosas.

Seguramente usted escuchó un audio en redes sociales en el que Tomás Ruiz conversa con alguien. Empieza diciendo que viene de desayunar con un alto ejecutivo de uno de los dos más importantes bancos de México.

Relata lo que de este personaje escuchó. La gente del rubro financiero de AMLO, no sabe dónde está parada. Que no saben cómo arrancar y dónde aterrizar.

Particularmente, yo no hago mucho caso de lo que se dice en audios sin confirmación ni en textos anónimos. Pero en este caso lo que se escucha es una charla bien documentada. El que se oye hablar, es alguien que conoce el tema.

Por lo demás, es la misma impresión que tenemos muchos mexicanos.

Hay personas que simpatizan con Morena y con AMLO. Sin embargo, afirman que aunque apoyan sus programas sociales y su amor a la gente, al pueblo, no están de acuerdo con la forma atropellada como quieren hacer las cosas.

Verdad de verdades.

¿Qué piensa la gente de Sonora sobre el estilo personal de gobernar que ya se está perfilando en el Gobierno morenista?

Algunos sonorenses se emocionan con proyector que favorecen o van a favorecer a las personas más desprotegidas, más vulnerables.

Esto a mí me encanta.

De hecho, sin conocer el sustento real del proyecto del Tren Maya, me gusta lo que se proponen hacer. Desde acá, en este rincón del noroeste mexicano, se ve bien, capaz de cambiar la calidad de vida de muchos mexicanos del sureste.

Otros dicen que está hecho sobre las rodillas. Que carece de soporte técnico y económico.

—Es que dicen que van a hacer muchas cosas pero no cómo lo van a hacer. Ni con qué— me explica un sonorense consultado.

Esto es lo que estamos viendo por estos días. En efecto, hay incertidumbre. Hay confusión. Hay triunfalismo en las cámaras legislativas.

En la Cámara de Diputados está ocurriendo algo que jamás imaginamos que llegaríamos a ver: el PRI se desdibuja como oposición ‘pequeñita’ y es el PAN el partido que desde su modesta posición numérica, se convierte en la piedra en el zapato de los diputados de Morena.

Desde su dorado asiento de presidente de la Cámara, el priísta de origen PORFIRIO MUÑOZ LEDO, llama a sus pares a la cordura pero se olvida que él es el pionero de esta rebeldía.

¿Te acuerdas, Porfirio, de aquella legislatura de 1997?

Como diría alguien: no es lo mismo ser borracho que cantinero.

Como sea, faltan 15 días para que termine formalmente el Gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO y empiece, formal y constitucionalmente, el del ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

A Peña Nieto ya no le quedan espacios para dar alguna sorpresa. Él ya terminó su periodo activo. Como decía López Portillo: “Ya no soy la voz de la esperanza; soy la voz del desaliento”.

Han concluido los tiempos de EPN. Fueron sus tiempos. Fue su oportunidad sexenal de construir algo recordable que pueda insertarse en las páginas de la historia.

De él escuché, en alguna ocasión, que “a los presidentes nos juzga la historia”.

En mi humilde opinión, la historia terminará reconociendo las grandes conquistas, las grandes obras de Peña.

Pero también, sus grandes errores.

Vienen nuevos tiempos. Hay tristeza en los que se van y exultante alegría en los que llegan.

Así ha sido siempre.

Vienen los días y los años en que todo lo mal que existe en el país, es culpa de los que se fueron.

Ya llegarán otros qué harán lo mismo con los que hoy lanzan las campanas al vuelo.

Como decía un viejo político de Matamoros, Tamaulipas: “Los carniceros de hoy, mañana serán las reses”.

Sin duda alguna. Sin duda alguna.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Lo que se veía venir, ya está en puerta, y, a juzgar por lo que ayer se vio y se dijo en el Congreso del Estado, va en serio: quieren crucificar a MANUEL IGNACIO ACOSTA, El Maloro…

La propuesta ya fue entregada a la Directiva del Congreso y este la consignó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales…

¿Qué hay en el firmemente político para este joven hermosillense que aparentemente no pudo experimentar en cabeza ajena?...

Digo, porque a él le tocó ser testigo de la tragedia del padrecismo y sus causas qué él conoció muy bien…

¿Le apostó al triunfo de ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, le apostó al triunfo del PRI y a una mayoría de su partido en el Congreso?...

También Padrés se equivocó…

Ya veremos qué pasa…

MIENTRAS TANTO, VÍCTOR VILLALOBOS, el futuro secretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, está aclimatándose en Sonora. Ha sostenido reuniones en las principales ciudades del Estado e, incluso, en Ciudad Obregón estuvo en una comida privada en el domicilio de un empresario no muy conocido…

Por cierto, me cuentan que algunos hermosillenses andan que no los calienta ni el sol porque la sede de esta dependencia estará en Cajeme y no en Hermosillo… ¡Snif!...

Y POR ÚLTIMO, LA NOTICIA TRISTE: a los 84 años de edad falleció ayer don FEDERICO OSORIO ALTÚZAR, que fuera catedrático de la UNAM, magnífico analista, editorialista de varios medios nacionales, incluidos TRIBUNA DEL YAQUI, TRIBUNA DEL MAYO y LA VOZ DEL PUERTO… Hombre culto, compartió con nosotros su sabiduría y su experiencia… en TRIBUNA le recordaremos siempre… ¡Descanse en paz!...

