En el país de los ciegos

Hoy en la actualidad, en la mayoría de las naciones, han confiado en la abundancia de su provisión y se han olvidado que fue Dios quien las bendijo.

Falsamente, han hecho altares de adoración a dioses falsos de todo tipo, dándole la espalda al Dios Todopoderoso. Altares visibles e invisibles, externos e internos.

Hipócritamente la nación y nosotros el pueblo profesamos fe, lealtad y amor al Dios Todopoderoso, pero con nuestros actos y palabras lo negamos y ofendemos. Algunos gobernantes al querer estar ‘políticamente correctos’ han fallado al llamar a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno.

Por temor, por ignorancia y por conveniencia propia, no han hecho diferencia entre lo santo y lo profano. Entre lo justo y lo injusto. Entre lo que es de Dios y lo que es del enemigo.

Los valores morales y cristianos y la santidad sueles ser despreciados como cosa anticuada e innecesaria. El libertinaje, la falsedad y la indiferencia, han hallado su lugar en un falso altar que muchos de nosotros hemos erigido. Definitivamente: ¡No vemos bien, necesitamos adaptarnos una buena visión!

Habría que recordar que antes que obedecer a los hombres, debemos obedecer a Dios. Pero... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha cambiado tanto? ¿Dónde podemos encontrar hoy católicos verdaderos que cumplan los designios divinos? ¿Somos los cristianos hoy menos fieles que los de entonces o somos más ignorantes?

Hoy día muchas personas creen que Dios no es necesario. Parece que las cosas están todas al revés. Con nuestros derechos civiles aceptamos todo tipo de actos contrarios a Dios, los apoyamos, los promovemos peleamos por ellos y los llevamos a la práctica. Esto, según porque el mundo avanza y no podemos quedarnos atrás.

Es raro que los que nos decimos ser seguidores de Cristo y católicos y que hacemos uso de los sacramentos, defendamos lo que el mismo Dios condena, con toda clase de pretextos.

Nos acostumbramos a vivir como queramos, aún pasando por encima de Dios.

En lugar de tenerlo en cuenta en todos los asuntos de la vida, mucha gente vive como si Él no existiera. ¡Pero de que existe... existe, por lo menos para algunos!...

Hay quienes dicen que hay que separar las cosas de la ley terrenal con la religión y establecer sus propias reglas de vida: "que la Iglesia no se entrometa dicen" pero no es que la iglesia lo haga, es que los hombres contrarían con sus leyes terrenas las leyes de Dios y la Iglesia lo que hace es defender, enseñar, corregir y recordar lo que Dios nos dice en su palabra.

Cada quien sabrá si toma el consejo o lo deshecha. Pero antes que cualquiera pudiera dictar una ley terrenal... ¡Dios ya ha dictado las suyas!...

Estamos advertidos que apoyar de cualquier manera los nuevos ‘derechos civiles’ y ‘derechos’ de hasta políticos podemos quedar fuera de la comunión en Cristo... especialmente por no defender el derecho a la vida. Es evidente que por ahora no nos importa mucho, aunque tal vez en momentos de dolor, sufrimiento, vejez o enfermedad recurramos por necesidad y conveniencia aceptar de nuevo a Dios en nuestras vidas. Esto si hay tiempo, si no... demasiado tarde.

No es una barbaridad el afirmar que Jesús ama incondicionalmente a todos: al que lo desobedece, al que lo desafía, al que lo ofende, al que lo niega, a todos los pecadores. Nos ama a todos y murió por cada uno.

Sin embargo, no acepta todos los actos que la humanidad puede llegar a hacer. De la misma forma que no acepta ninguna de nuestras prácticas pecaminosas, aunque nos quieran hacer creer que están bien.

Cometemos el pecado y permanecemos silenciosos, no nos arrepentimos porque nos burlamos de Dios, creyendo que Él es ciego y no nos ve, que es indiferente al pecado o que otros hacen cosas peores.

¡Obviamente algo se nos está pasando y necesitamos ver las cosas de forma diferentes!

No queremos entender que los mandamientos de Dios no son para satisfacer caprichos. Sus leyes están basadas en el principio de aquello que es bueno para el hombre y justo para Dios.

La Iglesia trata de defender al hombre contra todo aquello que podría deshacerlo o rebajarlo, aun cuando traten de callarla. Puesto que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, no hay hombre que no sea su hermano en cuanto a la humanidad y que no esté llamado a ser cristiano, y a recibir de Él la salvación.

Lo que podemos decir es que el camino de Jesús no es un camino fácil. Hacer lo correcto cuesta y si no habría que preguntarle al mismo Jesús lo que le costó redimir el pecado.

Debemos usar la verdad en las sagradas escrituras, ver con ojos espirituales. No hace falta que defendamos la Biblia, porque ella se defiende sola. Solo necesitamos usarla y vivirla para demostrar la realidad de Dios en nuestras vidas. Si no hay más, habrá que ceder a la ‘edad y al cansancio’ y someternos a ‘lentes’ que necesitamos usar para filtrar todo lo que ocurre a nuestro alrededor.

Es sorprendente como las cosas espirituales también pueden empañarse. ¿Se nublan las cosas de Dios? ¿Tal vez un poco? Quizás sea tiempo de usar ‘lentes bifocales’. Los necesitamos. Los mejores se encuentran en la obediencia.

Uno se enfoca en uno mismo, el otro en Dios y su poder. ¡Aprendamos a complacer a Dios... aunque nos cueste!