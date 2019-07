En la discusión del hotel de Ciudad Valles SLP, el video mostró el otro rostro de AMLO

MUY POCOS HABÍAN TENIDO EL privilegio de conocerlo en su condición de un hombre común que, después de una exhaustiva jornada de trabajo, llega a casa completamente cansado y monta en cólera porque un grupo de personas imprudente e irresponsablemente, intentan hablar con él.

Pero él está prácticamente desfalleciente. Venía de una gira de dos días por Estados del sureste. Ahora se encontraba en Ciudad Valles, San Luis Potosí.

Y ya lo esperaban en el lobby del hotel, varios huelguistas del Organismo Operador del Agua Potable.

“¡No merezco que me hagan esto! ¡Tengo derecho a descansar!”. Les decía, a gritos.

“¡Los mandaron a provocarme!”, acusó.

De entre el gentío, se oyó una voz: “¡No, señor presidente! ¡Lo único que queremos es que escuche nuestra demanda!”. “¡Así no!”. ¡Vayan a la instancia correspondiente! Yo ahorita estoy cansado, quiero descansar, hoy me levanté a las seis de la mañana a trabajar por el pueblo y ustedes vienen a provocarme. ¡Pero no voy a pedirle al Estado Mayor Presidencial que venga a cuidarme, a mí me cuida el pueblo!”.

--Pero señor presidente, nosotros lo respetamos a usted, nosotros…-es interrumpido por López Obrador: “Así no. Váyanse allá adonde corresponda, a mí no me van a meter en su juego”.

El rostro del presidente de la Cuarta Transformación, lucía desaliñado el pelo alborotado y la piel quemada por el sol.

Estaba fuera de sí.

A mí no me cabe ninguna duda: AMLO estaba fuera de control. Absolutamente enojado. Al día siguiente, contó su versión de los hechos. Para él, los huelguistas de Ciudad Valles fueron “mandados” a provocarlo. “Casi se meten a mi habitación”, exclamó ante los reporteros de las mañaneras.

Pues sí: muy pocos lo habíamos visto como en ese video. Enojado. Expresando su verdadera naturaleza. El yo interno sin controles. El yo mesiánico. El que no merece que se le dé ese trato, y por tanto él les niega la atención que le están solicitando. Igual que a usted —si es que vio el video— a mí tampoco me gustó lo que vi.

Igual no me hubiera gustado esta actitud fuera de control en cualquier otro individuo.

Pero no me hubiese atemorizado.

El hombre que vi en el video, es el presidente de México. Y no cualquier presidente. Es un presidente que llegó al poder con treinta millones de votos a su favor.

Un presidente que cuenta con la mayoría de legisladores en las dos cámaras legislativas que integran el Congreso de la Unión.

Tres veces vi las imágenes. Y recordé otras imágenes de la historia. Vi el rostro de uno de los hermanos del hoy presidente de la República, describiéndolo ante los periodistas hace algunos años, como un dictador en el seno de la familia.

La respuesta de AMLO a las palabras de su hermano, fueron muy a lo López Obrador: “Siempre hay un traidor en cada familia”.

Y vi otra imagen, mucho más aterradora. La imagen de un hombre de cuyos discursos la mayoría de los alemanes se burlaba. Les parecía ridícula la forma de hablar. El bigotito bajo la nariz. El saludo marcial de caricatura.

Pero un día, ese discurso del que se reían, se volvió mágico. La única opción que les quedaba a los alemanes para levantarse de su derrota en la Primera Guerra Mundial, y cobrar cumplida revancha.

Y sucedió lo que todos sabemos.

Tal vez exagero. Pero es lo que yo vi en ese video. Es el mismo rostro que muchas veces vi, en circunstancias muy singulares, en el sexenio de LUIS ECHEVERRÍA.

Solo que al revés.

En corto, Echeverría era otro. Festivo. Amable a más no poder. Su discurso público, en cambio, solía ser incendiario. Provocador. Amenazante. Especialmente contra los ricos, a los que llamaba “riquillos”, siempre con dedicatoria a los empresarios del Grupo Monterrey.

A mí, ciudadano común, ciudadano humilde, sin pretensiones de maldita la cosa, no me preocupa que el Gobierno de la Cuarta Transformación, les regale dinero a los pobres. Me preocupa a quien se lo quita.

Es un claroscuro engañoso. Como todos los claroscuros. Y muchos se rehúsan a entenderlo. Casualmente, ayer me escribió mi amable lector del que le hablé hace un par de días.

Coincidió conmigo en mi comentario de ayer con respecto a lo que expuse sobre el PRI pero también sobre el presidente López Obrador. Yo dije que el presidente sabe lo que quiera, a donde quiere ir y cómo lo hará.

Mi amable lector en cuestión, dice que es exacto eso pero que no implicar que tenga razón. Me gustó la forma de exponerlo, de explicarlo. Esta vez —hoy, pues— también quise compartir con mis dos que tres lectores mi inquietud tras de haber visto al presidente iracundo ante un grupo de huelguistas en San Luis Potosí. Vi a un hombre que no entendía razones. Era solo lo que quería que fuera. Lejanísima la posibilidad de que pudiera reconocer, en un rasgo de humillad, que la culpa la tiene él por haber pensado que podría andar por las calles sin guardias presidenciales.

La idea de crear el Estado Mayor Presidencial, no fue una ocurrencia del presidente MIGUEL ALEMÁN VALDÉS.

Fue una absoluta necesidad.

Desaparecerlo sin antes organizar otro estilo de seguridad presidencial, fue un grave error. Desde luego, yo soy de los que están convencidos que el EMP debía ser borrado del mapa. Sobre este cuerpo de élite, se rumoraban muchas cosas malas.

Cambiarlo por algo mejor, era una decisión atinada. Pero se le desapareció y al día siguiente el flamante presidente de México, llego a Palacio Nacional a borde un Jetta de modelo atrasado que, hasta donde sé, es propiedad del secretario particular, el obregonense ALEJANDRO ESQUER VERDUGO.

Vi a Echeverría hundir a México. Me aterroriza la sola percepción de que la historia pudiera repetirse.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Lo que parecía más un rumor sin mucho sustento, empieza a cobrar visos de certeza: habrá una iniciática ante el Congreso del Estado, para ‘que inicie la revocación del mandato de Sara’, según reza el titular de primera plana del diario hermano guaymense, LA VOZ DEL PUERTO…

No cabe duda: mal y de malas la alcaldesa SARA VALLE DESSENS…

¿Se repetirá la historia de hace más de veinte años?...

¿En qué radica este clima de confrontación que siempre ha rodeado a esta mujer?...

Puedo entender que hace más de dos décadas ella carecía de experiencia y eso la llevó a cometer errores de novatez…

¿Pero ahora?...

Hay hecho y cuestiones coincidentes: también hay problemas en Navojoa y se habla de que la presidenta municipal ROSARIO QUINTERO no hará huesos viejos al frente de la Comuna…

¿Y CÉLIDA LÓPEZ?...

¿Por qué?...

¿Es un maleficio?...

¡Ufff!...

Y POR ÚLTIMO, ES POSIBLE —solo posible— que este fin de semana BULMARO PACHECO y yo nos reunamos en Guaymas con los colegas de Red 93.3, AGUSTÍN RODRÍGUEZ LÓPEZ, ANABEL GARCÍA y ARMANDO RAMÍREZ…

En todo caso, ya le contaré…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com