En la lucha contra el cáncer, el IMSS Sonora da un gran paso con equipo de alta tecnología

El salón de juntas fue el escenario para la reunión con los periodistas. No éramos muchos. De Cajeme, asistimos unos cuantos. De Guaymas, se descolgaron tal vez entre seis o siete.

Los cubiertos estaban puestos sobre el cuadrangular de mesa cuidadosamente arreglado.

Las entradas se miraban muy apetitosas: chiles caribes toreados, rollos de camarón y tocino. Ristras de zanahoria curtida con otras verduras. Pastelillos para el antojadizo. Lo fuerte fueron los tacos de carne asada con tortillas al gusto: de harina y de maíz. Y, claro, el postre, el café y refrescos variados.

Me disculpé por no participar de la espléndida mesa servida. No me lo permitía la prescripción médica.

¿Por qué tal agasajo?

Bueno, yo diría que la ocasión y el objetivo de la reunión lo ameritaban: ese jueves de la semana pasa sería inaugurado el nuevo Acelerador Lineal para el área de Radio Terapia del IMSS, que iniciaría de inmediato su periodo de pruebas.

No todos comprendían qué diablos es un acelerador lineal.

Se entiende porque no es algo con lo que habitualmente se enfrente la sociedad y en particular los periodistas.

Pero este equipo de tecnología de punta es algo muy importante—más de lo que cualquiera podría imaginarse—para mejorar el servicio a pacientes con cáncer.

A la mesa, se encontraba la entraña misma de quienes todos los ´días, de una manera o de otra, escuchan hablar o batallan directamente con el problema, de esta práctica médica.

Naturalmente, el Delegado del IMSS en Sonora, MIGUEL JIMÉNEZ LLAMAS; La Doctora DIANA MARÍA FÉLIX ROSAS, titular de la Jefatura del área de Radioterapia.

El Dr. EUSEBIO ROSAES PARTIDA, Jefe de Prestaciones Médicas Delegacionales.

Y el Dr. JESÚS RAMÓN OSUNA CASTAÑEDA, Director del Hospital General de Zona Número I.

Además, personal administrativo.

Había terminado un largo camino pleno de esfuerzos, de sobresaltos y de altas expectativas que, por momento, parecía que no prosperarían. Un aciago período de idas y vueltas a la Ciudad de México de la Dra. Diana Félix, a quien el Delegado Jiménez Llamas le reconoció su entrega absoluta a esta tarea.

Se respiraba alegría profunda en esa reunión. Y no era para menos.

Este Acelerador Lineal, con capacidad para ofrecer diariamente 120 sesiones de radioterapia, viene a sumarse al que ya existe, menos moderno pero con igual capacidad de servicio.

Tuvo un costo aproximado de 90 millones de pesos y estará dando servicio antes de diciembre.

Fue precisamente la Dra. Diana Félix, oriunda de Los Mochis, Sinaloa, quien pese a su juventud cuenta con una gran experiencia y capacidad profesional, la que se encargó de explicar en forma sencilla en qué consiste la importancia de este aparato, del que depende la recuperación de muchos pacientes con cáncer.

Quiero ser insistente, caro lector, en un punto: nadie puede entender el enorme significado de contar con este nuevo acelerador lineal, como aquellos que han pasado por la experiencia de ser tratados con radioterapia.

Yo pasé por ahí.

Con un solo acelerador, se tenía que atender a más de cien pacientes en los tres turnos de 8 horas. Muchos de ellos, venían de lugares tan lejanos como Nogales, Agua Prieta, Naco, Yécora, el Norte de Sinaloa, y Baja California Sur y norte.

La vida quiso que yo fuera actor y observador al mismo tiempo de esta experiencia.

Déjeme explicarme: la atención médica era—es—excelente. Muy personalizada. Solidaria. Lamentablemente, un solo acelerador lineal era insuficiente para darle servicio a tantos pacientes. La consecuencia lógica era que el aparato se sobrecalentaba y “tronaba”.

Los técnicos encargados de repararlo, a veces se tardaban hasta dos semanas para entregarlo de nuevo para ser utilizado. Durante esas dos semanas los pacientes se preguntaban si esta interrupción en el tratamiento no tendría implicaciones negativas en su tratamiento.

Los que más sufrían eran los pacientes foráneos. Yo interactué con algunos de ellos. No se trataba solamente del enfermo, sino de la persona que le acompañaba.

Pernoctaban en albergues, aquellos que se construyeron en tiempos del Gobierno de EDUARDO BOURS CASTELO.

El IMSS les proporcionaba los gastos básicos. Aún así, el sufrimiento de esta pobre gente era doble.

Yo observé muy de cerca esta tragedia.

Y la vivió y la sigue experimentando en su diaria actividad, la Dra. Diana Félix. Algunas veces la vi desesperarse. Y también la vi cuando desde el centro les autorizaran la adquisición de otro Acelerador Lineal.

Por eso, las idas y venidas de esta esforzada profesionista de la lucha contra el cáncer.

La máquina fue adquirida en Palo Alto, California y a esto, justamente, se refirió Miguel Jiménez Llamas, el Delegado del IMSS en Sonora. Fue él quien siempre apoyó decididamente esta solicitud a la Dirección General del Seguro Social.

Por algún tiempo—años—cientos, miles de pacientes con cáncer, se van a beneficiar con la utilización de este nuevo equipo.

¡Es un logro maravilloso! Y además, se anuncia en medio del entusiasmo general por la conmemoración de El Día Internacional del Cáncer de mama.

¡En horabuena, señoras y señores!

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: CHAYITO OROZ IBARRA, está organizando la participación de un grupo de mujeres cajemenses, en el Foro que se celebrará este miércoles 24 de octubre en Hermosillo, denominado “Historia y perspectiva de la participación política de las mujeres”…

Como ya se ha dicho aquí mismo, este evento se llevará a cabo en la capital del Estado, en un lugar llamado La Cascada, a partir de las 4 de la tarde…

Se dice que muy probablemente asista la presidenta nacional del PRI, CLAUDIA RUIZ MASSIEU, a quien acompañarían personalidades políticas de la talla de BEATRIZ PAREDES RANGEL y DULCE MARÍA SAURI (y) RIANCHO…

El motivo fundamental de este evento, es el 65 aniversario del voto de la mujer en México, una conquista política que fue producto de un compromiso que hizo el candidato presidencial ADOLFO RUIZ CORTINES, a una mujer de Cananea, Sonora…

A ver qué pasa…

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Levantó ampolla el comentario en estos Rumbos sobre el encuentro de ULISES RUIZ, aspirante a la Presidencia nacional del PRI, con un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad de Sonora, en un restaurant de Hermosillo…

Lo que molestó a uno y a otros les pareció que estaba bien, fue que uno de los estudiantes—todos priistas—se expresara en forma bastante claridosa—para decirlo de la manera menos directa—de lo que está pasando en el PRI, no solo en Sonora sino en el país entero…

A propósito, a petición de mis dos que tres lectores, mañana publicaré una fotografía en la que aparecen los seis jóvenes estudiantes con Ulises Ruiz…

Por cierto, entre ellos se encuentra un hijo de KITY GUTIÉRREZ MAZÓN…

Mañana…

¡EUREKA! POR FIN, ya les solucionaron a los habitantes de “El Pueblito Kilometro 9”, el problema de desabasto de agua potable… Y qué bueno que así sea… Lo que me lleva a recordar que el sábado por esos rumbos GILBERTO DOMÍNGUEZ y familia estuvieron de fiesta grande con motivo del enlace matrimonial de CHIBETO DOMÍNGUEZ… ¡Felicidades!...

Es todo.

Le abrazo.

