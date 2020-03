En la recta final por la rectoría del ITSON, se están dando con todo en algunos medios digitales

SE HIZO VIRAL LA FRASE, con cierto ritmo cadencioso, “El nueve nadie se mueve”. O algo así.

Se infiere, se supone, que este lunes las mujeres de México van a demostrar que son una fuerza real, poderosa, y que el hartazgo las llevó a tomar esta decisión.

Personalmente, más allá del trabajo profesional, como un simple ser humano que siente y sufre los dolores de la patria, estoy absolutamente de acuerdo con el movimiento feminista. Ellas, las que protestan y gritan a voz era cuello que ya no quieren violencia contra el género femenino, han llegado al punto de quiebre y vale más que el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, comprenda y acepte que contra esta protesta y este fenómeno que él no se espera, nada pueden hacer sus trucos histriónicos ni sus chistes del Chavo del 8.

Esto es un movimiento que va en serio y ciertamente muy riesgoso. No hay controles, no hay líderes que regulen las pasiones y las tensiones. Ya hemos visto y sabemos de qué son capaces las mujeres en esta condición emocional.

Hasta aquí, pues, el posicionamiento de este modesto periodista en relación con el feminismo.

Ahora, lo que sigue: ¿Todas las mujeres que por convicción o por simple curiosidad participan en esta protesta son auténticas feministas y de verdad luchadoras| para alcanzar el cambio de actitud del Estado mexicano y así contrarrestar la violencia anti-género?

¿En serio no hay infiltradas? ¿Por qué los daños, a veces sin control alguno ni nada que lo justifique, en contra de personas que tienen un negocio al que le han entregado todos los años de sus vidas y en unos cuantos minutos un grupo de personas—sin importar el género—embravecidas y sin sensores emocionales, destruye su patrimonio solo porque con ello quieren demostrar su rabia?

El Presidente se topó con pared en este conflicto o como le quieran llamar. Pensó que a las mujeres de este movimiento podría envolverlas en su “labia” discursiva. Y se equivocó. No más “violencia”, clama la Secretaria de Gobernación más que por convicción por quedar bien con su jefe y de paso no enemistarse con las féminas de este país.

La verdad sea dicha, se les hizo bolas el engrudo.

Tenemos frente a nosotros, los ciudadanos, un problema monumental que, por ser inédito en sus implicaciones, no sabemos cómo “entrarle”.

En este país, por decreto, las fuerzas del “orden público”, no pueden utilizar precisamente la fuerza de la ley, para poner orden en el desorden.

Ya lo vimos en Palacio Nacional. Ya lo vimos en Puebla cuando delincuentes y amas de casa humillaron a elementos del Ejército. Ya lo vimos en Culiacán cuando lo del hijo del Chapo Guzmán, y lo acabamos de ver de nuevo este fin de semana anterior.

Esta situación no tiene lado.

¿Por dónde entrarle?

Las mujeres que protestan tienen razones históricas para estar indignadas. Pero no por ello el Estado mexicano debe cruzarse de brazos y dejar hacer solo porque el presidente tiene intoxicado al clientelismo becario con aquello de “abrazos, no trancazos”.

Por más que me resisto a utilizar expresiones descalificadoras, en este caso no se me ocurre otra: “populismo puro”, eso es lo que están manejando los de la Cuarta Transformación.

¿Alguien me puede explicar por qué en otros países con democracias más avanzadas que nosotros—digamos, Estados Unidos, Francia, El Reino Unido, etc, etc.,—cuando hay movimientos feroces de protesta y causan daños en tiendas y todo tipo de edificios, las autoridades aplican la ley con violencia y ninguna Comisión Internacional defensora de los derechos humanos cuestiona a esos gobiernos y tampoco lo hacen los ciudadanos en lo general de dichas naciones?

Los contrasentidos que estamos viendo son la viva imagen del populismo.

Por lo demás, hay mucho de hipocresía en quienes, desde el poder o desde los grandes medios de comunicación, se rasgan las vestiduras porque una mujer en cierta calle de cualquier ciudad, fue atacada brutalmente por su condición de mujer.

Se nos olvida que no toda la culpa es del Estado. Lo es de los mismos ciudadanos. Los que en la vida cotidiana y en lo familiar, vive ese terrible estado de violencia entre los suyos.

Estoy cierto que no todas las mujeres que participan en la protesta y en las marchas, son inocentes de la violencia que dicen combatir. Es un asunto muy complejo en el que hay una mezcla de hipocresía, de resentimiento por traumas personales y de simulación ante una oportunidad de saltar a los foros de la opinión pública y, aunque sea por un breve tiempo, alcanzar “los dinteles de la gloria” que muchos atribuyen a la fama.

Ya veremos qué pasa hoy y así sabremos que nos puede esperar para los tiempos por venir.

Ya veremos.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLA´

DÉJEME DECIRLO: NO RECUERDO HABERLO visto en los tantos años que tengo de conocerlo, tan enojado como le percibí en ese video que el sábado recibí en mi whatsapp…

Desde su automóvil, rodando lentamente y enfocando el camino adelante, iba narrando lo que sus asombrados ojos veían a la vera de la carretera, toda construida con concreto hidráulico…

Enorme la distancia que los trabajadores tuvieron que recorrer para terminar esa carretera, con altas especificaciones técnicas, que parte de las orillas de Agua Prieta hasta una distancia lejana, al poniente de esa población…

RICARDO BOURS CASTELO, describe el alumbrado que se introdujo instalado a una de las veras del camino. Al fondo, señala un “pueblo fantasma”, cuyas casitas están abandonadas y, al final del caserío, se levanta una espléndida (y “afrentosa”, diría Ricardo) casa campestre, con jardín y todos los enseres propios de una casona solariega donde se realizan grandes encuentros del dueño con amigos o socios o clientes futuros…

En un terreno de aproximadamente 2 mil hectáreas, donde VICENTE TERÁN “El Mijito”, construyó hace tiempo, cuando él o su señora esposa, doña IRMA VILLALOBOS estaba en el poder municipal, la carretera de concreto hidráulico, con alumbrado que ya lo quisieran algunos municipios, y kilómetros adelante, al poniente, las casitas que supuestamente serían para beneficiar a la gente más menesterosa…

¡Pamplinas, caro lector! ¡Pamplinas!...

Cuentan algunos lugareños que el módulo habitacional se llevó a cabo con un crédito gestionado por la Secretaría de Desarrollo Social, de aproximadamente 350 millones de pesos. Que las casas fueron vendidas y algunas regaladas a lideresas cercanas a la familia Terán-Villalobos, si bien ahora todo luce desolado, como lo describe el político cajemense Ricardo Bours…

El tema aguanta un rato y habrá que darle continuidad textualizando la descripción del aspirante independiente al Gobierno del Estado…

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Se están dando con todo en la recta final del proceso electoral para elegir—o reelegir—al rector del ITSON… Los contendientes en esta final, como ya es del dominio público, son el actual rector JAVIER VALES GARCÍA y el segundo de abordo, JESÚS HÉCTOR HERNÁNDEZ…

En algunos medios digitales, se comenta que el equipo de Jesús Héctor, recurre a prácticas de antaño (tortas y “juguitos” para los acarreados), y que con estas malas mañas pretenden llegar a la rectoría…

Empero, es opinión compartida por muchos, de que Javier Vales ha realizado un excelente trabajo al frente del Itson, lo mismo en lo laboral que en lo docente y en la conectividad con la comunidad universitaria…

Lo vuelvo a decir: se confiaron los coordinadores del equipo del Rector, pues no hay nada que explique ese empate…

