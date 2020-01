En lo económico… ¿feliz año?

El aumento del 20 por ciento al salario mínimo en IEPS, gasolinazo disfrazado de AMLO y promesa incumplida, más el incremento a impuestos, creación de nuevos y todavía castigar al ahorrador aumentando la tasa de ISR de retención, tendrá impacto en la economía, ya lo estamos viendo, ya hay anuncios de grandes empresas y conglomerados dando a conocer aumentos, incluso la tortilla, alimento básico, que pulverizan aumentos salariales.

¿Cuándo se ha visto que salarios le ganen a los precios?, nunca menos en un país como este, ¿por qué mintió AMLO? ¿Por qué incumple promesas de campaña? Porque como vulgarmente se dice “no es lo mismo ser borracho que cantinero” no le entiende a la economía, para él todo lo que no sea como él dice o piensa es un fifí, neoliberal, conservador y él va por la transformación, por un cambio de régimen, que no es otro más que la rectoría del Estado en todo y distribuir el ingreso… regalando dinero.

¿Por qué en impuestos todo para arriba? ¿Por qué incumplió AMLO? Primeramente, pésimas decisiones económicas, la peor de todas, cancelación del Aeropuerto en Texcoco se pagaron todos los contratos de una obra que no se hizo ¡increíble! ¡Inaudito!

Miles y miles de millones y buena parte salió de Fondos de Contingencia y Reservas, hace unas semanas estuvo en Hermosillo, el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y en corto le señaló a algunos empresarios, esto y otras cosas, así que saquen por conclusión el porqué de su salida del gabinete.

Segundo; los programas clientelares de AMLO, para tener controlada a su base electoral, se necesitan también miles de millones y ahí quedaron plasmados en el PEF 2020 más de ¡medio billón de pesos!, más de 500 mil millones de pesos y de algún lado tienen que salir, del sector privado, de quienes producen, de los que pagan impuestos y AMLO los castiga, como al sector agropecuario y que la infraestructura nacional, estatal y municipal se caiga, lo importante, dar dinero a la gente, fomentar ‘huevones’ perdón por la palabra, para que dependan del subsidio de Gobierno.

IMPUESTOS

Aparte de incremento a impuestos a bebidas gaseosas, licor, cigarros, etc… vienen cambios para que tomen nota; en arrendamientos, obligación del arrendador de dar factura, en ventas por catálogo, las empresas mayoristas deberán retener el ISR del vendedor particular.

Una decisión muy delicada que no va incentivar el ahorro; la tasa de retención de ISR para quienes tienen su dinero a plazos en el banco del 1.04 se eleva a 1.45, no sobre intereses, sino sobre el capital.

¿Qué va a pasar con esto?, que capitales medianos y grandes, buscarán instrumentos financieros, o invertirán en bienes raíces, como también buscarán otros países y pues el pequeño ahorrar pues apechugar, aguantar la retención.

Las plataformas digitales, también el SAT las meterá al redil; transporte como Uber, Cabi, Carpol, Pickmeup, estas dos últimas con origen aquí en Obregón, pues abusados, las retenciones irán del 2 al 8 por ciento, obvio todo esto repercutirá en los precios, el pueblo pagará.

Para quienes ofrecen hospedaje a través de la plataforma AIRBNB, también SAT va por ellos, del 2 al 10 por ciento retenciones ISR, obviamente hoteleros encantados, les está pegando muy duro.

Para enajenación de bienes y prestación de servicios, del 3 al 17% será la retención de ISR; para empresas que ofrezcan descargas de contenidos multimedia, almacenamiento de datos, intermediación entre terceros y publicidad tendrán que pagar IVA 16% vía electrónica.

Estrategias fiscales

Para quienes utilicen estrategias fiscales, ahí les va, los asesores legales obligados a presentar estrategias al SAT, o serán multados hasta por 1 millón de presos, con esto el SAT pretende frenar planeaciones fiscales agresivas y aumentar la recaudación, el Fisco tendrá 8 meses para determinar si su estrategia es válida o no.

Deudas empresariales se limitará a empresas deducir de intereses derivados de deudas, con dedicatoria a grandes compañías, podrán deducir hasta el 30 por ciento; solo 20 millones serán deducibles totalmente, de ahí para arriba el porcentaje precitado.

Quiebras, cuando ‘truene’ una empresa, los administradores, socios y accionistas serán responsables solidarios, nada de que tierrita volada.

Y mejor ya ni le sigo, solo para terminar, que con el aumento a gasolinas y diésel, afectará a la cadena productiva, vienen por escalada los aumentos de precios a bienes y servicios y otro duro golpe al sector agropecuario, así que en economía… ¿Feliz Año?

Quintana Roo

El pasado viernes en manifestación de vecinos de la Quintana Roo, que se oponen a que la vialidad sea un solo sentido, con justa razón, a punto de suceder una desgracia con consecuencias fatales.

Estaba el bloqueo y un joven en una pickup sin medir consecuencias pasó, se hicieron a un lado pero alcanzó a pegarles a un par de señoras, a Dios gracias, golpes menores, consecuencias de una autoridad, Sergio Pablo Mariscal y segundo de a bordo, José Carlos Galindo, ahora sí con el control de la dependencia, obra e imagen de la ciudad, que no socializan, no buscan consensos, parte de la estrategia pues.

Las calles de Ciudad Obregón, son amplias, bien trazadas, que las hayan dejado caer es otra cosa, no hay necesidad de franja roja-morena, con un buen control de semaforización, topes, cajones, lo que sea necesario, tienen.

No hay necesidad, estarían afectando a cientos de negocios, formales e informales ¿dónde quieren que se estacionen alcalde?, van a perder clientes, van a tener que despedir personal, irán a la quiebra ¿y sus familias y sostenimiento?

¿Las casas que no tienen porche para estacionar? Tendrán que dar la vuelta a la esquina y molestar a vecinos. ¿Por qué la terquedad del alcalde Mariscal y Galindo con la franja morena? Pues ya salió el peine, resulta que para esa nueva ‘visión’ que tienen para esa rúa le van a invertir ¡12 millones 500 mil pesos!, pues con razón no van a querer dar brazo a torcer.

¿Ustedes creen que le meterán eso?, lo dudo, cuando mucho la mitad y a aventársela como con ‘North Collect’, a repartirse el pastel entre el grupo en el poder.

Así que mi estimada gente que vive por la Quintana Roo, comerciantes, familias etc… no les quedará otra más que tomar la actitud de la CNTE y del mismo AMLO cuando tomó Reforma, a tomar la calle, bloqueo sistemático, un pueblo que se une jamás será vencido.

El alcalde Sergio Pablo Mariscal y el titular de Obras, José Carlos Galindo, no la dejarán ir, les van a jugar atole con el dedo, no se dejen y creo que los regidores deben hacer algo en apoyar a esta gente.

Espero que Rafael Delgadillo, Rebeca Godoy, Rodrigo Bours, Emeterio Ochoa, Rosendo Arrayales, Graciela Armenta, se acerquen con ellos y en el ámbito de sus facultades, soliciten se suspenda este acto de autoridad y se discuta en Comisiones, se está violando la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Sonora.

¿Y las grandes obras alcalde?

El alcalde Sergio Pablo Mariscal, pregonó en diciembre que para este año vendrían grandes obras para Cajeme, que se notaría la Cuarta Transformación, pero viendo el presupuesto que aprobaron, pues no sé por dónde o a que se refiere para un municipio y ciudad con sus calles destrozadas.

Ramo 6000, Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo Municipal… 95 millones 490 mil 197 pesos… o sea, solo el 6.30% del presupuesto aprobado para infraestructura y Obregón… ¡destrozado!, el poco dinero con todo y despidos para bacheo, pero de construir o reparar con concreto hidráulico, olvídense y el próximo periodo de lluvias… las mismas.

Eso sí, servicios generales y personales se llevarán el ¡59! por ciento, nómina pues y privilegios, con sus incrementos y que sigan los viajes del alcalde y comitiva, para que sume millas de viajero frecuente.

Mariscal

Imposible no dejar de comentar la ocurrencia o acto premeditado o quizás al calor de las copas, lo dicho por Sergio Pablo Mariscal, en una reunión el pasado diciembre y por el video que circuló, ante escasa gente.

Ahí el edil previo a sus clásicos rollos de la transformación que hay en Cajeme, solo en sus fantasías, levantó la mano y dijo señalarse listo para el 2021, se ‘destapó’ lo que causó al igual que con el intento de desplegado a Evo Morales, una andanada de críticas, memes, burlas, portadas, que cree el alcalde que lo posicionan.

De risa el tuit que subió que estaba en la mejor disposición de platicar con posibles aspirantes para ver la ‘visión’ de estado que hay, ya veo a Ricardo Bours, Ernesto Gándara o Toño Astiazarán, sentándose a platicar con este personaje, ni al caso, aunado a que no comparten con él absolutamente nada.

De hecho, Mariscal, cambio el tuit y le dio otro sesgo, ya esta semana ya bajó la mano o lo obligaron y señaló que la ‘línea’ es con Alfonso Durazo, bien pero como dijo Bours Castelo, espera que haya sido a título personal y no utilizar el escaso recurso público para apoyar al de Bavispe.

Más bien creo, Mariscal, sabe que no tiene oportunidad, pero se cree y siente jefe político de la plaza y va a querer para los suyos las 3 candidaturas a diputados locales, la federal y la alcaldía y en una de ellas a su esposa Margarita Vélez… y él también, se viene la guerra al interior de las tribus en Morena, el poder ya nubló a Mariscal, ya le pegó el ‘Síndrome del Ladrillo’.

Agendas aspirantes

Arrancando enero, el virtual candidato del MC, Ricardo Bours, inició actividades, el pasado viernes en la capital, Hermosillo, una agenda política que terminó ya tarde. Previo a esto, aprovechando fiestas decembrinas, una vuelta por el rancho de Abel Murrieta, para checar preparativos ante la inminente y tradicional juntada anual de fin de semana denominada ‘Abelandia’ a la que concurre buena parte de amigos de la clase política del sur y estatal y ante las aspiraciones del líder del ‘Yaqui Power’ se anticipa casa llena ese fin de semana.

Por ahí andarán Toño Astiazarán, quien esta próxima semana estará en San Luis y Puerto Peñasco y también seguramente asistirá el virtual candidato del PRI, Ernesto Gándara, hoy todavía con un puesto en el CEN, pero es obvio que próximamente lo dejará para continuar con el proyecto y visitas a municipios.

Viene un año muy candente, a como vayan pasando los meses, subirán de tono las cosas, vendrán los amarres, alianzas, lo que usted quiera y a partir de octubre, ahí si ya con todo, incluidas guerras sucias y agárrense en el 2021, porque Morena, siendo Gobierno Federal utilizará instrumentos de Estado para coaccionar a políticos y empresarios, van por las 13 gubernaturas, con todo y desgaste, pero con el hándicap de programas clientelares.

Cruceros

Se supone este 11 de junio sale el primer crucero de Puerto Peñasco, con más de 500 turistas, la mayoría de EUA y cada 11 días así será, que bueno, recorrerá el Mar de Cortés, llegará a varios puntos incluido… Guaymas.

¿Está listo el Puerto para recibir a los visitantes? ¿Cómo andamos de aguas negras? ¿Los van llevar al centro?, lo único que está de ver es San Carlos, espero que las autoridades de Turismo tomen medidas y el secretario de Economía, Jorge Vidal, de instrucciones al igual que discretas medidas de seguridad por parte de personal a cardo del secretario de Seguridad, David Anaya.

A los visitantes hay que llevarlos a San Carlos, poner las unidades necesarias para tal efecto, por ningún motivo deben entrar a Guaymas, se llevarán una pésima impresión que la harán ver a su regreso a sus lugares de origen.

Inseguridad

Lo dicho y comentado Cajeme, va por otro récord de crímenes dolosos, hasta ayer sábado, 8, no hay inteligencia, coordinación, articulación, como lo señalamos que sirva cuando hay ‘delincuencia uniformada’ como lo señala Alfonso Durazo, pero no hace nada.

Lo que sí hicieron aquí en Cajeme, es correr al director administrativo de Seguridad Pública, Regulo Ríos, llevaba años en ese puesto, obvio incomodó a alguien, por aquello de los cuchupos, componendas, arreglos, sobres manila, maletines, se complicará esto y riesgos para sociedad civil inocente.