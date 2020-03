En medio de la pandemia, en China empieza a hablarse de que el virus ya está bajo control + Adelantan vacaciones de Semana Santa

No hubiera sido al revés porque en estos momentos ya tendríamos programadas unas tres marchas del cacerolazo en puerta, y sentenciando el fin del morenismo en la República Mexicana por más que, aquí entre nos, haya dos que tres alcaldes y diputados que siguen sin dar el ancho y creyendo que, de veras, ganaron por su amplia sonrisa y su enooooorme trayectoria política.

¿Y a qué viene a cuento lo anterior, se preguntará el lector?

Muy sencillo.

Aunque usted no lo crea, en el municipio Juárez de Chihuahua se está vendiendo el litro de gasolina regular a 11.70 pesos y la Premium a 12.99, mientras que el diésel se cotiza a tan solo 16.21 pesos.

La información parte de la Comisión Reguladora de Energía la que en su página web explica que en el citado municipio existe una gasolinera que ofrece los precios más bajos en las gasolinas.

Otras empresas que andan por el mismo estilo se hallan en Veracruz y Michoacán, en donde los precios son muy similares a los que se ofertan por rumbos de Chihuahua.

Y tú no estás para saberlo, lector, pero todo apunta a que esta racha a la baja se podría descolgar por rumbos de Sonora, principalmente por los municipios fronterizos como Nogales, San Luis y Agua Prieta.

Y por si quedara alguna duda ahí están los casos de conocidas gasolineras del sur del Estado, entre estos Cajeme en donde ya empezaron a ofrecerse los litros por debajo de lo normal.

La noche de este pasado viernes, para no ir muy lejos, se pudieron ver grandes filas en algunos de estos establecimientos.

De último momento, se sabe que Hidalgo es otro de los Estados que se ha sumado a la lista en donde el precio de las gasolinas va a la baja, ubicándose la magna, por ejemplo a 16.49 pesos y 17.19 la Premium lo que aquí y en China viene a significar un gran ahorro.

Dentro de los muchos males que ha traído consigo el coronavirus, hay una noticia que viene a aligerar la dura carga que nos ha venido significando; por fin, en China, lugar del epicentro de la pandemia han empezado a disminuir los casos a tal grado que ya se habla de una posible extinción del virus.

Como quien dice, todo está bajo control.

Aquí en México, en tanto, se empiezan a tomar algunas grandes medidas a efecto de paliar los posibles efectos.

Por lo pronto y para plácemes de alumnos y maestros, el Gobierno de México, ha declarado que el próximo viernes 20 de marzo será el último día de clases en las escuelas de todos los niveles.

Esto es, las escuelas permanecerán cerradas un mes, reanudándose las actividades hasta el 20 de abril, con lo que de paso se estará adelantando la Semana Santa, además de que se estará añadiendo una semana más de asueto para los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

La medida se da a conocer horas después de que el Tecnológico de Monterrey, anunció que suspendía las clases presenciales como medida preventiva para su comunidad estudiantil.

Y aún hay más:

Previo a las forzadas vacaciones que ponen con el Jesús en la boca a la mayoría de los padres de familia, incluidas algunas abuelas, las autoridades han anunciado un programa preventivo en las escuelas que inicia el próximo martes 17 de marzo con filtros escolares en las escuelas en el que estarán participando maestros y padres de familia.

Estos filtros incluyen el que los padres revisen el estado de salud de sus hijos antes de llevarlos a la escuela y de ser posible tomarles la temperatura, antes de llevarlos a las escuelas.