En medio de una ciudad devastada, los cajemenses no dan crédito al anuncio de su alcalde

HE CONSULTADO CON SOCIÓLOGOS, académicos, psicólogos y hasta con un viejo político de retorcido colmillo.

Ninguno de ellos me dio una explicación convincente, una certeza que disipara mis dudas. No existe el Freud que nos diga qué es lo que pasa por la mente de un individuo cuando, de manera súbita, salta a una posición de poder.

Especialmente si viene de abajo.

Que quede claro: no se trata de descalificar a nadie. Es un asunto que tiene que ver con el sentido común. Con la congruencia. Con el decoro.

La pregunta sin respuesta: ¿Qué está pasando con la mente del presidente municipal de Cajeme?

Primero fue la nota que me fue reenviada a mi WhatsApp. Era de InfoCajeme, el portal del colega SERGIO ANAYA.

En tres líneas el periodista nos dejó estupefactos a quienes leímos su nota: “Mariscal levanta la mano; irá por la gubernatura”, rezaba el encabezado.

¡Gulp!

Me pasé al texto. Y en efecto: la noticia era real. No había dudas. SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO, micrófono en mano, dejó pasmados a los colegas de la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui.

Así como se lee. Así como pudiera sonar en una plática entre cuates. El alcalde Mariscal ha hecho llamados varias veces para que las diversas fuerzas políticas se sumen a “este proyecto” “para que Sonora sea libre y soberano”.

Como decía aquel: “¡Agarren piedras!”.

A ver: ¿el munícipe de Cajeme nos está anunciando que va por la gubernatura de Sonora y llama a las distintas fuerzas políticas del Estado a que se sumen a su proyecto?

¡Por las tripas de Satanás!

En algún momento dudé de la autenticidad de la información. No podía ser verdad, me decía. Pero al mismo tiempo pensaba en la honestidad profesional de Sergio.

Él no publicaría algo como esto sin tener la certeza informativa del caso.

Luego llegaron datos por otras vías. Por ejemplo, un video en el que Mariscal dice exactamente las mismas palabras que Anaya cita en su nota.

Ahí está el alcalde pronunciando un heráldico discurso nada menos que ante los periodistas de la precitada Asociación del Valle del Yaqui. Oro puro desde la perspectiva del comunicador profesional.

¿Qué hubiese pensado SIGMUND FREUD si estuviera vivo y viviera en Cajeme?

Los estudiosos y políticos de viejo cuño que yo he consultado —lo hice por primera vez en tiempos del presidente LUIS ECHEVERRÍA y recientemente platiqué con sociólogos acerca de lo que está pasando en ‘las mañaneras’ de Palacio Nacional— me han dado respuestas distintas. No hay modo de entrar al cerebro de un hombre de poder que viene del anonimato social y llega a un cargo de Gobierno.

“Algo se complica en el cerebro y dejan de funcionar ciertos hilos cerebrales que mueven las conductas del ser humano”, dijo alguien, hace mucho tiempo.

Freud lo explicaba de manera distinta: de los tres o cuatro sensores que tenemos en el cerebro, hay uno, el primario, que con frecuencia deja de funcionar y el individuo reacciona a los impulsos primarios, es decir, no racionaliza su realidad.

Yo no estoy afirmando que el alcalde de Cajeme padezca de esta deficiencia, lo que digo es que Freud la explica en uno de sus textos.

De hecho, él le pone nombre dulzón a sus definiciones. A estos sensores los llama “las capas del pastel”.

Ciertamente, muchas cosas pueden pasar por la mente de un gobernante que evidentemente no estaba preparado para gobernar.

¿Por qué es un asunto de sentido común?

Porque el sentido común nos dice que el alcalde de Ciudad Obregón —no digo Cajeme porque solo me refiero a la cabecera municipal— SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO debería de sentirse cuando menos apenado y preocupado frente a sus conciudadanos por no tener la capacidad operativa y administrativa para conseguir fondos que le permitan satisfacer las urgentes demandas de seguridad vial y física de sus gobernados. Quizás también avergonzado por no encontrar la manera de convencer a sus congéneres de Morena en el Gobierno Federal para que le ‘avienten’ un salvavidas y así solucionar el gravísimo problema de las calles destrozadas y de paso salvar la cara.

¿Decoro?

Es lo que Mariscal debió experimentar cuando tomó el micrófono para auto destaparse como aspirante a la gubernatura de Sonora.

Su actitud ante los colegas de la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui, es para que los ciudadanos de Cajeme se sientan apenados por lo que su alcalde hace.

Es pena ajena, si se quiere, pero pena al fin.

¿Qué diablos le pasa al alcalde?

¡Qué me parta un rayo si lo sé!

En fin. Así las cosas.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y LLEGAN OTROS MENSAJES: del doctor FRANCISCO VERDUZCO VALENZUELA, por cuyo conducto me llega el mensaje navideño del médico JOSÉ ANTONIO CERECER…

A ambos los conocí prácticamente al mismo tiempo, hace más de 50 años…

Los dos, igualmente, ya rebasaron los 80 años y tan giritos… Otro mensaje viene del ingeniero ALEJANDRO BELTRÁN, a cuyo progenitor, don LUIS BELTRÁN URÍAS, conocí durante los mejores tiempos del PRI…

Y otro más, de mi dilecto amigo ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, sub-secretario de Educación Media Superior y Superior…

Y de doña CUQUITA AMADO DE ARAIZA, cuyos conceptos tanto agradezco, pero también por su fidelidad a esta columna…

(Siempre he pensado que tener lectores muy cultos es una espada de dos filos pues son demasiado exigentes con el estilo y gramática del que escribe en un periódico. Doña Cuquita es algo así como mi conciencia periodística y de verdad no me deja pasar nada. Al fin de cuentas, es lo que necesitamos todos los periodistas. Me cae que sí)…

¡EUREKA! HABLANDO DE MENSAJES navideños, a su entrada a territorio sonorense, se reportó El ‘Bebo’ CARLOS ZATARAÍN GONZÁLEZ, excelente alcalde de Guaymas que fuera, muy cumplido diputado local y federal, y más recientemente director general de Concertación Social de Sedatu…

O sea, que El Bebo y su familia ya se encuentran en su amado Guaymas donde radica su señora madre y demás familiares…

Un saludo desde esta trinchera, querido ‘Bebo’, con el afecto de siempre…

Por cierto, llega el mensaje de CHALITO MATUZ SÁNCHEZ desde Etchojoa, en tanto que RAFAEL RENERO AMPARÁN estuvo a visitarme en mi refugio de trabajo ayer a media tarde…

¡Dios te bendiga, Rafa!...

Tengo, para mí, que lo más bello de estas fechas, es reencontrarse con los viejos afectos, porque es una forma de ratificar los nexos de amistad a pesar de la distancia y del tiempo que ha transcurrido desde el último encuentro, desde la última vez que tuvimos el privilegio de constatar que todavía existimos…

Particularmente, a mí nunca me ha apenado ponerme nostálgico. De hecho, soy un ser humano emocional y melancólico, características que no van bien con el trabajo de un columnista que, en ocasiones, tiene que ser crítico y con todos los inconvenientes que esto conlleva…

No me gusta ser odiado pero… Usted me entiende…

Es todo.

Le abrazo.

