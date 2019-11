Encontronazo en redes de Calderón y el productor Epigmenio Ibarra + El 80 por ciento de despidos en Sonora tienen que ver con el acoso sexual contra la mujer; Leticia Burgos

El productor Epigmenio Ibarra es uno de los primeros mexicanos –el primero fue el legislador federal Fernández Noroña– que sale al quite de los constantes ataques que un día sí y otro también han venido lanzando los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón al Gobierno de López Obrador como si de veras tuvieran la conciencia tranquila luego de su accidentado paso por la presidencia y en la que dejaron pasar una oportunidad de oro en la que solo se limitaron a figurar como un mero cambio de estafeta o de colores.

En pocas palabras, poco o nada les inspiró en su labor al frente del ejecutivo federal el slogan de su partido que habla de alcanzar una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos.

Y tan de dejaron de lado tan nobles propósitos que Fox terminó apoyando al candidato del PRI, José Antonio Meade, promocionando abiertamente su candidatura, mientras que Calderón se va a la fundación de un partido que desde sus origenes ya va rumbo al fracaso, luego de su fallida intentona de prolongarse en el poder a través de su esposa la exprimera dama Margarita la que por su parte resultó todo un chasco como gris candidata independiente la que ni siquiera aguantó el primer round de la campaña.

De ahí que, hagan el oso de su vida los actuales dirigentes del PAN nacional con Marko Cortés, a la cabeza cuando lo invitan como orador oficial en los festejos del PAN e intentan hacerlo ver como el jefe moral que nunca ha podido ser el de las botas en virtud precisamente de que no le alcanza el tamaño de sus botas para llegarle ni siquiera a los talones al llamado jefe, Diego Fernández de Cevallos.

Y por una sencilla razón; a la mayoría de los militantes de Accion Nacional no se les olvida el papel de traidor que jugaron en las pasadas elecciones los dos únicos hombres de azul que han llegado a Los Pinos.

De hecho, ya no habrá más a partir de la cancelación que acaba de hacer López Obrador de la finca fundada por Lázaro Cárdenas, como la sede de los poderes federales en México.

Volviendo al round que acaban de echarse don Epigmenio y don Felipe de Jesús de los corazones Calderón, el productor habla del linchamiento sin precedentes en contra del actual inquilino de Palacio Nacional el que, al igual que Fox –no se puede decir lo mismo de Calderón quien tuvo que entrar por la puerta trasera del Palacio Legislativo para poder tomar posesión del cargo al que llegó vía el fraude– han abierto una constante lucha de desconocimiento y desaprobación de todo cuanto tenga que ver al tabasqueño y la Cuarta Transformación, como si de veras, hubieran tenido un digno desempeño de tomarse en cuenta.

En respuesta a esta observación, Calderón le reviró a través de su cuenta de Twitter en un diálogo que más pareciera un match entre verduleras y no la opinión de alguien que alguna ves estuvo al frente de las instituciones del país y hasta tuvo la desfachatez de llamarse ‘estadista’; “el chiste se cuenta solo, pues de lo que se queja Epigmenio es básicamente lo que ha hecho durante años. Obsérvese cómo le sangra la lengua de tanto mordérsela”.

Al productor que tiene mucho de dónde echar mano no se le dificultó en lo más mínimo la respuesta:

“Mi nombre es Epigmenio y no tengo como Ud. @FelipeCalderon las manos manchadas de sangre inocente y los bolsillos llenos de dinero del pueblo. Tampoco me robe la presidencia, pretendo reelegirme usando a mi esposa, ni lanzó campañas de odio y mentiras. Lo emplazo a debatir.

Flop!

Acto seguido, los mariachis callaron, se hizo el silencio y don Felipe decidió que calladito se ve más bonito y tan tan.

Ya no volvió por la revancha.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Por demás interesantes y reveladores los datos que dio a conocer ayer sábado en su encuentro con el Foro

Cajeme de Comunicadores y Profesionistas la exsenadora sonorense Leticia Burgos Ochoa.

Uno de estos datos, por cierto, tiene que ver con el constante acoso de que son objeto las mujeres en sus fuentes de trabajo y como ejemplo, ahí está el que acaba de dar a conocer la reportera de un diario de la capital del país oriunda de Navojoa, misma que según video que circula en estos momentos por las redes sociales, fue despedida al dar a conocer abiertamente ante los dueños de la empresa el acoso de que estaba siendo objeto por parte de sus superiores.

Según los datos de Burgos Ochoa más del ochenta por ciento de los despidos injustificados y abusivos que se dan en Sonora tienen que ver con el acoso sexual que sufren las mujeres en Sonora.

Por cierto, mañana lunes se estará celebrando en México el Día Internacioinal de la no violencia en contra de las mujeres y el hecho de que ya en la Ciudad de México, se acaba de declarar la Alerta de Violencia en contra de las mujeres, renglón del que, según la exsenadora sigue pendiente aquí en Sonora por más que en par de ocasiones se ha solicitado, y en donde no se ha tenido éxito.

Por cierto que, en rápido cambio de frecuencia, será este próximo jueves de enfrente cuando se esté dando el encuentro del delegado del IMSS en Sonora, Guillermo Noriega Esparza y los integrantes de Foro Cajeme.