Enrique Peña Nieto: cerró su campaña en Cajeme y termina su ciclo en este municipio

LA VOZ AL OTRO LADO DEL teléfono se oyó jocosa, casi a punto de la carcajada.

—Se adelantaron las temblorinas de fin de sexenio—dijo la voz que no atinaba a identificar.

—Primero, ¿quién habla?

—Te digo que registres mi teléfono. Ya sabes quién soy. ¿Supiste del temblor?

—Algo leí en un whatsapp que alguien me envió. Vi algunas fotos en las que personal de oficinas del Gobierno del Estado salían corriendo por la alerta sísmica. Yo creí que en verdad se había dejado sentir un temblor.

—Es que el temblor sí se sintió. Pero solo en los edificios cercanos a lo que fue el bar El Chaparral.

—¿Pues qué pasó?

—Es que demolieron el edificio y las máquinas compactadoras generaron fuertes vibraciones que se sintieron en los edificios de Gobierno.

—Pues vaya susto, ¿verdad?

—Sí, hombre. A mí me tocó ver salir corriendo de sus oficinas a varios funcionarios públicos. Entre ellos a Enrique Guerrero.

—Y no era para menos, caray.

—Pero afortunadamente todo fue una falsa alarma y aquí no pasó nada.

Esto sucedió ayer en Ciudad Obregón. De pronto recordé que esas compactadoras de tierra producen unas tremendas vibraciones capaces de hacer estallar vidrios de ventanas. A usted seguramente le ha tocado estar cerca de algún lugar en demolición. Lo habrá padecido, supongo.

Por mi parte, me propongo hacerles llegar a mis cuates el ZURDO GUERRERO y a JAIME IVICH, una buena dotación de Té de Tila. Dicen que es bueno para los nervios.

¡Larga vida para ellos!

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: HOY VIENE a Cajeme el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO. Como ya es del dominio público, inaugurará el libramiento de Ciudad Obregón y hasta ayer a media tarde no tenía yo confirmación oficial sobre el lugar exacto donde se realizaría la ceremonia…

Hasta ayer yo tenía información extraoficial en el sentido de que este evento se llevaría a cabo en la caseta que se ubica en las cercanías del poblado de Hornos…

Pero no había confirmación…

Como sea, Peña Nieto estará hoy en Cajeme y, tal como lo comentaba ayer en estos Rumbos, por el solo hecho de que este acto se realiza en Cajeme cuando faltan tres días para que Peña entregue el mandato presidencial, ya es un hecho histórico…

Pues sí: ayer lo decía yo: el último presidente en habitar la residencia presidencial de Los Pinos…

El último presidente cuya seguridad personal es resguardada por elementos del Estado Mayor Presidencial…

El último Presidente de la República emanado del PRI, sin que esto signifique que el PRI no volverá por sus fueros…

Simplemente Peña entrega la banda presidencial a un Presidente Electo perteneciente a otro partido, aunque ese instituto, que no es partido sino movimiento, esté conformado mayoritariamente con priistas de pura cepa…

Por eso, decía yo ayer, es histórica esta visita a Cajeme del Presidente Peña Nieto…

Curiosamente, cierra su ciclo político visitando nuestro municipio y hace seis años vino a Cajeme a cerrar su campaña como candidato presidencial…

Seis años han transcurrido ya… ¡Qué barbaridad!... ¡Cómo se pasa la vida tan callando!, cual diría el poeta…

A propósito, releí el libro “Los Pinos: esta es tu casa”, publicada por primera vez en 2002, en el sexenio de VICENTE FOX, por la editorial Agueda y escrita por VICTOR HUGO RODRÍGUEZ…

La lectura de este libro promocional de la residencia presidencial, tuvo mucho de nostálgica, pues esta aderezado con fotografías de la construcción, de sus jardines, de sus lagos, de su plaza, de sus caballerizas, de sus enormes gansos y multicolores pavorreales, y, sobre todo, de historias que se convirtieron en leyendas…

Creo que en alguna ocasión hice referencia a lo que era Los Pinos antes de transformarse en la casa de los presidentes…

Yo recuerdo una conversación que sostuve con don FRANCISCO OBREGÓN TAPIA, en el último trecho de su existencia… Él me dijo que siendo muy pequeño, le tocó jugar en la casa grande de lo que después sería Los Pinos…

Y en efecto: don Pancho, igual que CUAUHTÉMOC CÁRDENAS años después, también correteó por los corredores de la casa que entonces pertenecía al Rancho La Hormiga, cuando el General ÁLVARO OBREGÓN, era el Secretario de Guerra y Marina en el Gobierno de VENUSTIANO CARRANZA…

Eran los años del caudillaje post-revolucionario y los Presidentes todavía habitaban en el Castillo de Chapultepec…

Recién habían terminado el Paseo de la Reforma y el Rancho La Hormiga quedaba en medio de El Castillo de Chapultepec y el centro de la Ciudad de México…

Carranza decidió que “La Hormiga” se encontraba en un sitio estratégico y mandó expropiar el predio…

No para que ahí vivieran los presidentes, sino el miembro del gabinete de mayor confianza del Presidente…

Fue así que primero fue Obregón el que habitó la casa grande y después, ya presidente Obregón, la ocupó PLUTARCO ELÍAS CALLES y su segunda esposa…

Cuando LÁZARO CÁRDENAS llegó al poder en 1934, tomó la decisión de mudarse a otra parte que no fuera el Castillo de Chapultepec, que a él le parecía ostentoso…

Fue entonces que mandó remodelar la casa grande del rancho La Hormiga y la bautizó con el nombre Los Pinos, porque así se lo había prometido a su esposa doña AMALIA SOLÓRZANO DE CÁRDENAS, en honor a la huerta Los Pinos donde la conoció a ella, en Acámbaro, Michoacán…

A partir de ese lejano 1934, once presidentes emanados del PRI y dos del PAN, han vivido en Los Pinos…

La excepción fue ADOLDO LÓPEZ MATEOS, que no quiso habitar la casa de Los Pinos y prefirió seguir viviendo en su casa particular en San Jerónimo, Ciudad de México…

No sé si usted cayó en la cuenta pero el hecho es que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR está repitiendo la historia de Cárdenas: don Lázaro no quiso mudarse al Castillo de Chapultepec porque le parecía muy ostentoso; López Obrador no quiso mudarse a Los Pinos, porque está lejos del pueblo y prefiere vivir en… ¡Palacio Nacional!...

Como Juárez, pues…

Decía yo que he reunido una docena de fotografía tomadas en distintas épocas desde que nació como residencia presidencial hace 84 años, y algunas muestran grandes acontecimientos sentimentales, como la boda en Los Pinos de Vicente Fox con MARTITA SAHAGÍN, o como la plácida charla entre el presidente FELIPE CALDERÓN y ELBA ESTHER GORDILLO, sentados en una banca de las muchas que se encuentran en los grandes jardines de la finca…

También, la foto de la ignominia: PEÑA NIETO estrechándole la mano en Los Pinos al entonces candidato a la Presidencia de los Estados Unidos, DONALD TRUMP…

Es la foto que eterniza el más grande error cometido por el Presidente Peña…

La foto más conmovedora: la que le tomaron a don Lázaro y a doña Amalia, sentados en una fuente en Los Pinos y el pequeño Cuauhtémoc abrazado a las piernas del Presidente…

Así las cosas…

Es todo.

Le abrazo.

[email protected]