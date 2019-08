¿Entonces por decreto presidencial ya no hay violencia en el Estado de Sonora?

ME PREGUNTO SI ALGUIEN EN ESTE país se ha tomado la molestia de llevar la cuenta de los errores —equivocaciones— que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ha cometido desde que inició con sus ya muy famosas mañaneras.

No para estar jorobando en estos comentarios. Simplemente por curiosidad. Para saber si esto le interesa a él.

Yo le he detectado contradicciones que, en otra persona, resultarían triviales pero no en el presidente de la República.

La verdad sea dicha, sus contrasentidos, sus errores, sus pifias y sus grandes y pequeñas mentiras, lo abruman a uno. Son muchas, tantas así, que uno no alcanza a digerir las de ayer en la mañana cuando ya incurrió en otras.

Y luego las promesas ante la gente que sus colaboradores lo hacen incumplir.

Como la de que la Cuatro Carriles de Sonora quedaría terminada para este 2 de septiembre de enfrente.

No va a ser así. Ya lo dijo JORGE TADDEI BRINGAS.

No es culpa del presidente, lo sé. Es culpa de los recortes presupuestales. O de los contratistas.

Vaya usted a saber.

Esto a los sonorenses no nos sorprende. De hecho, se viene dando desde hace tiempo.

Usted recordará que varios meses antes de que terminara el trienio de FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, el entonces representante de la SCT en Sonora, el navojoense JAVIER HERNÁNDEZ ARMENTA, me dijo que “para octubre” (de 2018), estaría terminada. Estamos en agosto de 2019 y no tiene para cuando.

Hace unos días dijo en las mañaneras que el de la Cuarta Transformación ha sido el único Gobierno que está castigando a los exfuncionarios corruptos.

Fue una afirmación a la ligera.

En realidad, los gobiernos federales empezaron a tomar medidas coercitivas a principios del sexenio de JOSÉ LÓPEZ PORTILLO.

Primero fue GUILLERMO RÍOS CAMARENA, titular del Fideicomiso de Bahía Banderas, en Puerto Vallarta.

Los mexicanos nos enteramos con gran sorpresa que un exfuncionario de medio pelo del régimen de LUIS ECHEVERRÍA, estaba en la cárcel por corrupto.

Los bonos del presidente se elevaron hasta las nubes.

Luego fue FÉLIX BARRA GARCÍA, exsecretario de la Reforma Agraria de Echeverría. No podíamos creerlo. ¡Un secretario de Estado tras las rejas!

Y después, EUGENIO MÉNDEZ DOCURRO, exsecretario de Comunicaciones y Transportes.

Y luego Echeverría, fue enviado al exilio diplomático. Aunque no fue solo pues poco después lo siguió a París la periodista ISABEL ARVIDE, según propia confesión en su libro ‘Mis Presidentes’.

En el siguiente sexenio, el de MIGUEL DE LA MADRID, las decisiones presidenciales fueron más drásticas con los corruptos del anterior Gobierno.

ARTURO DURAZO MORENO, ‘El Negro’. JORGE DÍAZ SERRANO, que había sido director de Pemex. Un exdirector de la Lotería Nacional, de apellido Limón, sobrino o primo de López Portillo EVERARDO ESPINO, exdirector de Banrural.

Entre otros.

En el Gobierno de CARLOS SALINAS, quien fuera secretario de Agricultura con MIGUEL DE LA MADRID, EDUARDO PESQUEIRA, fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por 10 años, por cuestiones de corrupción.

Y con ERNESTO ZEDILLO, la aprehensión de un expresidente mexicano estuvo a un tris de llevarse a cabo. Se sabe que Zedillo tenía tomada la decisión de solicitarle a la Interpol la detención en New York del expresidente Salinas.

Aparentemente, el Gobierno estadounidense habría intervenido para que esta medida no se ejecutara.

Y fue cambiada: sería RAÚL SALINAS.

¡Nunca antes los mexicanos nos habíamos sorprendido tanto como aquel mes de febrero de 1995, cuando vimos las fotos en las que elementos de la Policía Federal sacaban de su casa, esposado, al que apenas unos meses antes, había sido el todopoderoso ‘hermano incómodo’ del presidente Salinas.

Como verá usted, AMLO no ha sido el único presidente en cuyo Gobierno se han tomado medidas radicales para castigar a los exfuncionarios corruptos.

¿Mermó, acaso, la corrupción?

Por cierto que no.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y ACÁ, EN CAJEME, EL gusto grande de compartir la mesa en el Yori Inn con el licenciado BULMARO PACHECO y con el empresario y político RAÚL AYALA GONZÁLEZ, presidente de la Fundación Colosio Sonora, el primero, y presidente de la misma institución el segundo, en Ciudad Obregón…

En algún momento, coincidimos allí con el exalcalde de Cajeme y exprocurador de Justicia en Sonora, SÓSTENES VALENZUELA MILLER…

Espléndida charla con Raúl y con Bulmaro, de la que no escapó RAÚL AYALA CANDELAS, uno de los cajemenses más afables que han pasado por la alcaldía de Cajeme…

¿Anécdotas? Se contaron muchas, caro lector…

De hecho, se rememoró un lejano episodio en el que participamos el entonces presidente municipal Raúl Ayala Candelas, el entonces regidor FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, HUMBERTO MEZA LÓPEZ, los también regidores de la época, ASCENSIÓN LÓPEZ DURÁN y JAVIER LAMARQUE CANO y el columnista…

Como diría el poeta: cómo se pasa la vida tan callando…

MIENTRA TANTO, ALGUNOS MEDIOS y columnas periodísticas del Estado, están creando en torno del Secretario de Desarrollo Social de Sonora, un ambiente favorable alrededor de su desempeño y de lo que se configura como un buen plan de trabajo que, aparentemente, lo mueve hacia horizontes insospechados…

Yo no sabría decir si el joven Puebla tiene el perfil para el 2021, pero ciertamente le hace la lucha, está y va a todas, lo mismo que su colega de la Secretaría de Educación y Cultura, VÍCTOR GUERRERO…

Por lo pronto, ya el secretario de Salud, ENRIQUE CLAUSSEN ha declarado ante LUIS ALBERTO MEDINA que él descarta categóricamente que tenga aspiraciones para el 2021…

“Quiero servirle a los sonorenses hasta el final, a nuestra gobernadora y a mí país”, dijo Claussen…

Y A TODO ESTO, ¿POR QUÉ no se mueve el PRI en Guaymas?... Un guaymense me comentaba por teléfono que en el bello puerto el que no deja que se muevan las aguas es el exalcalde OTTO CLAUSSEN IBERRI…

¿Y en Huatabampo?...

Lo de este bello rincón sonorense es verdaderamente una lástima para un partido que necesita de las mejores voluntades y los mejores cuadros en su militancia…

Se mencionan fricciones muy serias entre HELIODORO SOTO HOLGUÍN y RODRÍGUEZ, y el también exalcalde PRÓSPERO IBARRA OTERO…

¿Será verdad?...

Y POR ÚLTIMO, ¿LEYÓ USTED o escuchó en la tele que el presidente AMLO dijo que en Sonora casi no había violencia, que en otros Estados sí la hay pero en Sonora como quien dice ‘no pinta’?...

Y entonces, a los cientos de muertos documentados, ¿quién los mató y dónde?... No, si le digo…

Es todo.

Le abrazo.

