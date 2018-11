Entre el surrealismo y lo absurdo de Texcoco

Entre el surrealismo y lo absurdo de las decisiones de los políticos en México, todo este mes más de 45 mil personas seguirán trabajando en Texcoco, en lo que debiera ser el nuevo Aeropuerto, seguirán fluyendo millones de pesos en pagos para una obra que por lo pronto se cancela y ahí quedarán toneladas de cemento, varillas, torres, pistas y la modernidad, mientras en otros países se inauguran este tipo de obras que significa desarrollo, en fin, este es México y a partir del 1 de diciembre se empezará a escribir una nueva historia de avance o retroceso.

No se entiende la decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador haya hecho esto cuando ese no fue el acuerdo al que llegó con los empresarios del país ¿qué hay corrupción? Se sabe, pero él tenía y tendrá el poder para decirle a los contratistas, oigan no se me salgan del presupuesto original, creo 13 mil 500 millones de dólares igual que el de Beijing; que diseñó Norman Foster y quien hizo casi una réplica para el de Texcoco.

Pero no quiso desmarcarse del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, hizo una encuesta ‘patito’ ilegal que hasta el mismo coordinador de diputados de Morena, Mario Delgado reconoció que estuvo mal y que ya no harán ante la restregada y vapuleada que le pegó en televisión nacional, el dirigente empresarial Gustavo de Hoyos, quien me hizo recordar a Manuel Clouthier y Andrés Marcelo Sada al señalar a AMLO como un mentiroso que los engañó y vaya forma en que argumentó todo, en ridículo hizo quedar a Delgado.

Pero López Obrador, tomó su decisión, canceló, teniendo a su lado al empresario Alfonso Romo, con cara de tragando sapos y por el otro a su contratista preferido, Riobóo a quien le asignó Santa Lucía que llevará años y todavía nos sale que va a marcar línea entre el poder político y económico, por cierto la esposa de este señor es la propuesta para que sea ministro de la SCJN, ahí nomás para que sepan como vienen las cosas.

Y pues el pasado lunes ya saben lo que sucedió, cayó la BMV se perdieron miles de millones de pesos ese día se depreció el peso frente al dólar, pero como el pueblo y los chairos son sabios y aléguenles, la traen desde el pasado 1 de julio y pues son las consecuencias de 30 millones de votos de hartazgo ¿culpables?, el PRI y PAN, sus gobiernos, su corrupción e impunidad orillaron a esto y si creemos que la única decisión mala es lo del Aeropuerto, pues no, ya se cocinan otras y aquí les van un par.

Ley contra Latifundio

Viene ya la propuesta de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado para otra vez cambios en la tenencia de la tierra, quiere limitar la propiedad de terrenos agropecuarios ¡aguas!, esto me hizo recordar las primeras declaraciones del próximo secretario de Hacienda Carlos Urzua, quien se refirió a los productores del norte como ‘latifundistas’, así que cuidado, nomás hay que recordar lo que sucedió en 1976.

De aprobarse esta iniciativa serpia un anticipo a nuevas solicitudes de tierra para campesinos ¿y para dónde creen que va a voltear el Gobierno?, a Sonora y Sinaloa, sobre aviso no hay engaño.

Platiqué con productores de aquí y de Sinaloa y noté preocupación y van a estar atentos y la propuesta ya está en análisis de abogados, para que no los agarren con los dedos en la puerta, es de imaginar que tocarán el tema con Víctor Villalobos, quien será el nuevo titular de Sagarpha, quien a partir de diciembre su oficina estará aquí en Ciudad Obregón.

Banxico

Otra propuesta, total tienen el control de ambas cámaras, es vulnerar un organismo que debe ser autónomo, pieza y base fundamental para la economía del país, el Banco de México. ¿Saben qué van a intentar? Cambios en la Ley para entrarle a las reservas internacionales, que deben ser intocables para el país, para el Gobierno. ¿Por qué? Pues para financiar todos los proyectos y promesas de AMLO como el Tren Maya, ese que va a costar 150 mil millones de pesos, más todo lo que se le ocurra.

En fin, en relación al Aeropuerto se canceló, ahí quedará un monumento muy caro a la ignominia e intransigencia ¿qué va a pasar con eso que se hizo? ¿De plano tirados miles de millones? La decisión era concesionarlo, sin meter dinero público, Carlos Slim que ya está metido y demás contratistas le hubieran entrado.

No es posible para millones de pasajeros y carga los traigan entre 3 aeropuertos; Benito Juárez, Santa Lucía y Toluca y lo que en ello conlleva ¿qué culpa tienen ellos?, inconcebible e inadmisible esto.

Se advirtió

En mi pasada colaboración se tocó el tema de lo dicho por el director de operaciones de la Policía, Margarito Álvarez, que se venía una ‘guerra’ contra policías locales, que le habían solicitado que les entregaran a unos compañeros y que de plano no salieran sin chalecos y cascos; el titular, Francisco Cano Castro no le dio mucho valor a eso, lo minimizó y ya ven lo que pasó, cayeron abatidos dos, Álvarez tenía y tiene la razón.

Hicimos mención de lo que sucedido en San Carlos, cuando agentes ‘entregaron’ a un comando a muchachos del Mayo y que habría consecuencia y las hubo abatieron a 5, con el crimen organizado no se juega.

¿Qué pasó aquí? Pues lo que hemos dicho reiteradamente, un porcentaje de policías y no nomás de aquí, están en la nómina de la delincuencia organizada y algo hicieron mal algunos y las consecuencias, pagan justos por pecadores, como sucedió en Guaymas.

Y ahora a Cano Castro, no le quedó otra más que salir a medios a decir lo de siempre cuando suceden este tipo de hechos; lo sentimos por familiares, se ha abierto una carpeta, vamos a investigar, no quedará impune, caiga quien caiga etc… el discurso de siempre y no va a pasar nada, estos asesinatos y lo que vengan, desafortunadamente, los va a cubrir el manto de la impunidad… y el miedo.

Y ahora los policías, los que saben que andan mal, no se la van acabar, los que han jugado chueco, a vivir con stress a voltear para todos lados cuando salgan en rondines, con chalecos, cascos y lo que puedan o vayan a sus casas o donde sea… o renunciar y salir huyendo, como lo hicieron algunos en Guaymas.

En Hermosillo, el Día de Muertos en una comandancia aparecieron dos coronas con las fotos de dos agentes a quienes se la sentenciaron, el titular Luis Alberto Lastra salió a decir que quizás es por el trabajo que realizan ¿ustedes le creen? Yo tampoco, por lo pronto me imagino ese par de agentes están a buen recaudo o más vale que se vayan de Sonora y pues viendo todos estos casos; Cajeme, Hermosillo, Guaymas, no cabe duda, urge una limpia en corporaciones policiacas, como también mejoras en prestaciones, mientras seguiremos entre balaceras, muertes y una población civil en ascuas.

¿Contralor?

A veces una foto dice más que mil palabras, es lo que puedo describir de la que vi del contralor del Ayuntamiento de Cajeme, Pepe Guerra, un hombre con la cabeza agachada, hombros caídos, abatido, entre una encrucijada de cumplir con algún compromiso adquirido o con la labor para la que fue designado, vigilar el buen uso el recurso público e investigar anomalías.

El señor Guerra, al hacer uso de la voz en la Sesión y ante la andanada de críticas que había recibido previamente por su desempeño, ‘periodicazos’ dijo él, salió al paso para defenderse argumentando trivialidades, más bien parecía un funcionario de área de Servicio Públicos o de Quejas; que si la basura, que el camión, que no tiene gente y que no puede dar información… si es pública, Pepe está en el portal de información.

Y cuando creyó que toda vez terminara su exposición, todo quedaría ahí, pues no, que hace uso de la voz el regidor Rodrigo Boers, quien preside la Comisión de Hacienda y se ha echado un ‘clavado’ revisando papeles y documentos y empieza, cual si fuera el contralor a señalarle supuestas irregularidades con datos oficiales, cero grilla, sobre algunas obras de trienios pasados, de las cuales hace más de un mes le solicitó información y que investigara…. y nada, que no puede, o no quiere.

¿Qué va a pasar ante estas solicitudes de información e investigación del Pipigo? No lo sé, a mí lo que me hace ruido es el silencio del hoy convaleciente alcalde Sergio Pablo Mariscal, no ha dicho nada y no ha fijado posición, de hecho Guerra, había señalado que no había recibido autorización para hablar, lo que si estoy seguro, Bours no va a quitar el dedo del renglón, va a ser una piedra en el zapato cada Sesión de Cabildo… al tiempo.

Lo que sí para el buen Pepe Guerra, si no le va a entrar para lo que fue designado, por el bien de él mismo, por sus amigos, familia, el Instituto de Contadores Público y por su conciencia, pues mejor que renuncie y se dedique a su profesión en el ámbito de lo privado, será lapidario el juicio de la gente si no hace su trabajo como contralor.

CTM y Acosta

Es increíble a veces que políticos o dirigentes en este caso sindicales, no midan lo que dicen con tal de ganar el aplauso de sus agremiados, tal es el caso del secretario de la CTM en Cajeme, Luis Acosta, quien fuera regidor.

Resulta que sostuvo una reunión con los del SUTOC, quienes tienen amenazado o amedrentan a OOMAPASC a una huelga para el próximo 20 de noviembre si el director Rodrigo González y el alcalde Sergio Pablo Mariscal, no les sostienen sus ‘conquistas’ que tienen al organismo en precaria situación financiera.

Pues que el señor, Acosta, en el encuentro los arengó a no dejar de luchar, que hay que estar unidos, y que en otras palabras, se les van a ‘pellizcar’ las autoridades.

El detalle es que la joya o estupidez que dijo que no tiene 10 de mayo, fue cuando les señaló y tengo el audio; “yo cuando fui regidor, di cuenta como se desviaron millones de pesos de OOMAPASC”.

Entonces yo te pregunto regidor ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no denunciaste? ¿Qué poca la tuya? ¡Qué cinismo! ¿Y saben por qué no hizo nada? Porque en el contrato laboral, una parte de lo que reciben va a dar a la CTM, no es grilla, ahí está estipulado.

¡Ah!, pero ponen grito en el cielo cuando Ricardo Bours señala el canibalismo sindical de los dirigentes y de misógino, al señalar que es un ‘mounstro’ la dirigente Sylvia Godoy y no por su condición de mujer, sino de los privilegios que tiene el sindicato, y al parecer son 3 sindicatos los que hay, peor, ¡qué horror! Tener que lidiar con ellos, pero se los dieron y ahora las consecuencias.

Nomás para que se den una idea y es igual en AGUAH el organismo de la capital, de una clausula cuando hay fugas se tienen que contratar trabajadores externos ¿por qué? Y ya ni les digo de ‘aviadores’ y dinero para actividades políticas del PRI, y ya ven lo que pasó el 1 de julio… ni para eso, una sangría de dinero que ya no puede seguir, ya basta, no sé en que vayan a quedar las negociaciones, pero González y el alcalde no pueden ceder, ahí tienen la requisa, se tiene que dar un parteaguas ahí.

Desaladora

Ahí viene ya para el primer trimestre del 2019 la construcción de la Desaladora en el área de El Cochórit, una planta de 200 metros cúbicos por segundo que dará servicio a Guaymas, Empalme y San Carlos estará lista en un año, promesa cumplida por la gobernadora Claudia Pavlovich, que sin lugar a dudas va a resolver una problemática de muchos años, bien.

Ahora con respecto al plan B, lo que interesa aquí en Cajeme, que es la construcción de un módulo que lleve agua a Hermosillo, que supuestamente daría pie para cerrar El Novillo, a título personal lo considero muy difícil ¿por qué?, y la razón es sencilla; se necesita una planta de 1200 metros cúbicos por segundo, el costo y el traslado del mismo al recibo de los hermosillenses, no lo podrán pagar.

Costaría el módulo mucho dinero, igual que el Acueducto o más y para el organismo Aguah es incosteable, no la compraría esa agua cuando tiene ya una fuente más barata… El Novillo, a la que le extraen de una sola bomba, entre 25 a 30 millones de metros cúbicos.

Y ya ni habar del subsidio que necesitaría para no traspasar el costo a los ciudadanos, tendría que ser federal, para el Gobierno del Estado imposible, así que seguirán por un buen tiempo así las cosas, solo espero que se den buenas lluvias los veranos y que El Oviáchic y Novillo tengan para dar sustentabilidad al Valle del Yaqui, el detalle es que no se venga una sequía.

Candidato

El empresario y dirigente del ‘Yaqui Power’, Ricardo Bours sostuvo par encuentros con columnistas y reporteros en la capital, ratificó lo ya anunciado, va por la candidatura al Gobierno en el 2021, aunque recalcó que ve difícil que vaya por el PRI, que por cierto ya no lo invitan para nada y hace rato, por su posición crítica, a pesar de que los hechos y resultados le dan la razón por cierto.

Está abierto, Ricardo a invitación de cualquier partido, menos de Morena y si no quieren, pues no hay problema, él ya está trabajando en municipios, sin hacer ruido y seguramente se preparará para ser candidato independiente, así que de que va… va, y ya de entrada con delantera, les llevará ventaja.

En lo personal le pregunté que si el que vaya en paralelo con Ernesto Gándara, la posible división, solo beneficiaría a otros y su respuesta es que espera, más bien quisiera que el ‘Borrego’ lo apoyara, el detalle es que, Ernesto la va a buscar por tercera vez.

Ante esta situación le pregunté si está cerrado a tener o llegar a un acuerdo con, Gándara, me contestó que sí, no cierra esa posibilidad, mientras él seguirá construyendo su candidatura.

Creo que los dos sin amigos, ejercen un liderazgo, serían excelentes candidatos, en estos momentos nadie del actual gabinete les hace sombra, ojala que en el transcurso del tiempo por venir, se dé un u encuentro entre ambos y llegarán a un acuerdo y si no, pues de todos modos que ruido harán.

Por cierto, Ernesto también ha abierto la posibilidad de ir por otro partido, si se la vuelven hacer por tercera vez, a lo que no está dispuesto, aunque, Ricardo, cuestiona que diga eso cuando es miembro del CEN del PRI.

En fin pues, hoy el PRI, tiene dos buenas cartas, Ricardo Bours y Ernesto Gándara, las bases los verían bien, el detalle y problema, es arriba, factor a favor de ambos, 1 de julio cambio todo, el PRI tendrá que abrir su proceso, si viene decisión cupular… hasta la vista.

[email protected]