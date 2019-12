Entre los municipios más endeudados del país, Hermosillo en el lugar 3 y Cajeme en el lugar 15

ANTE LA SEQUIA INFORMATIVA que enfrentan por estas fechas los medios de comunicación, echan mano de los analistas políticos y económicos para llenar los espacios vacíos.

Naturalmente, esto nos permite acceder al criterio y conocimiento de los expertos en distintas clasificaciones y actividades.

Verbigracia: los detalles de la conformación de fuerza entre el poder central y el poder de la oposición.

¿Quién encarna en estos momentos la real opisicion en México?

Por supuesto que por una parte, el sector privado. Y por otra, el PAN como partido politico.

¿Sabia usted que en tres Estados los gobernadores superan a AMLO en aprobación ciudadana y que los tres son de Acción Nacional, ocupando el primer lugar el Gobernador de Yucatán?

Este tema me llevo a recordar que el sábado anterior me comentaba el analista politico BULMARO PACHECO MORENO, que el resultado de las elecciones de 2021 podrían ser diferentes a como se desarrollaron en 2018. El huatabampense tiene la certeza de que, con respecto a Sonora, a los tricolores otro gallo les va a cantar en las urnas.

Precisamente su articulo de hoy lunes, se refiere a este tema. Está convencido de que el PRI mantiene su voto duro y no lo ha bajado de 9 millones de sufragios. Se constató en las elecciones de 2006, con ROBERTO MADRAZO y en 2018 con JOSE ANTONIO MEADE.

De hecho, Meade, siendo un candidato externo no afiliado al PRI, obtuvo más votos que ROBERTO MADRAZO en 2006, precisa Pacheco.

El también historiador de los pueblos del mayo afirma que con esos votos el de los activos leales al PRI, este partido puede levantarse de la debacle en que cayó el I de julio del año pasado.

Claro que BPM no está de acuerdo con los que pensamos que el PRI difícilmente va a emerger de nuevo como el Ave Fenix, desde sus cenizas.

Yo no coincido con él pero respeto su opinión y la considera digan de ser estudiada y analizada.

En primer lugar, porque el replanteamiento que requiere este partido, necesita del concurso de todos sus militantes y sus liderazgos menos maleados y corruptos.

Y yo no veo a esos líderes de sangre fresca listos para dar la batalla.

El PRI está en manos de unos cuantos. Son los mismos que lo llevaron al desastre electoral del 2018. ¿Como diablos pensar que estos mismos usurpadores de los líderes que le dieron lustre al PRI, van a llevar a cabo un cambio fundamental en la actitud, en la conducta y en las estructuras a fin de hacerlo volver a la vida?

Quieren resucitarlo una vez más, pero no explican como lo van a hacer.

Mire usted: yo tengo la convicción que Bulmaro Pacheco tiene la idea y el proyecto mentalmente elaborado para plantear un resucitamiento del PRI a nivel nacional. Pero, ¿tendrá el ánimo, la fuerza y el aguante para llevarlo a feliz puerto?

Y más, aún: ¿podría concitar a los grupos de simpatizantes que necesita el PRI para convencer a los millones de seguidores que se requeiren para volver a ser lo que fue?

Sinceramente, yo lo dudo.

Sea que lo que voy a decir les guste a algunos y a otros no, que otros me califiquen de destrampado o no, lo cierto es que solo un individuo, mujer u hombre, con verdadera fuerza popular, podría llevar a cabo una hazaña de esta naturaleza. Y este individuo, ya está muy ocupado en esa tarea y muchos no se han dado cuenta.

Se llamada ANDRES MANUEL LOPEZ OBARDOR y el nuevo partido, la reencarnacion del Partido Nacional Revolucionario, del Partido de la Revolución Mexicana y del Partido Revolucionario Institucional, se llama Morena.

En sus filas está lo mejor y lo peor del PRI.

¿A qué le podría apostar los que sueñan con la nueva resucitación?

He ahí la cuestión.

A propósito, ayer se viralizó un tuitt de BULMARO PACHECO en el que se pregunta si la deuda pública de Hermosillo y Cajeme se reflerjaría en la calidad de vida de los cajemenses y los hermosillenses.

Muchos han participado en este debate cibernético. Incluyendo al exalcalde de Cajeme RICARDO BOURS CASTELO, que según me cuentan, opina que no, lo que pasa es que el actual munícipe de Cajeme no ha tenido la decisión de clarificar el origen de este problema.

Pues sí, no le falta razón y creo que es vox populi que el origen se remonta a los tiempos anteriores al 2015.

Digo, salvo su mejor opinión, caro lector.

A ver: ¿a cuánto asciende la deuda de Hermosillo y la de Cajeme? Porque según una encuesta, en estos momentos Hermosillo ocupa el tercer lugar en endeudamiento con mil 800 72 millones de pesos y Cajeme en el lugar 15 con 643 millones, entre 2 mil 400 municipios que existen en el país.

Que por cierto no es como decir enchílame otra gorda ni mucho menos.

¿Música para el Maloro MANUEL IGNACIO ACOSTA?

Porque verá usted, resulta que el exalcalde de Hermosillo y exdirector general del Registro Agracio Nacional, enfrenta una doble bronca: la de Hermosillo y la de la Estafa Maestra.

Hasta ahora no se ha materializado nada pero le siguen haciendo ruido y es verdadermaente desgastante para cualquier ser humano.

Como sea, el tuitt de Bulmaro levantó polvareda y esto significa que le puso el cascabel al gato.

En fin.

DE AQUI, DE ALLA Y DE MAS ALLA

DEJEME DECIRLO: EL PASADO fin de semana se llevó a cabo una sencilla reunión en Cajeme con la mayoría de quienes integraron el Cabildo que encabezo el alcalde RAUL AYALA CANDELAS…

Particularmente, llegó a mi celular un whatsapp que me envió el periodista ALBERTO CAMACHO, a quien le agradezco la gentileza…

En esa foto, aparecen el profesor ISMAEL VALDEZ, a quien conozco de muchos años, igual que a su señora esposa; también, FELIPE FONSECA, ANTONIO VALDEZ VILLANUEVA, FRANCISCO CONTRERAS, GUILEBARDO VIVIAN, el de El realito…

Igualmente, el odontólogo ALEJANDRO VILLEGAS ORRANTIA, CARMEN ALICIA CAMACHO, una leyenda femenil en la CTM, RAUL AYALA CANDELA, el Presidente Municipal que le entregó la estafeta en 1997, a JAVIER LAMARQUE CANO, hoy convertido en un influyente Diputado Federal…

Me llamó la atención que Alberto mencionó que seis de los regidores de ese cabildo (han transcurrido 22 años de aquello), han fallecido aunque no mencionó nombres…

Solicité se me proporcionaran datos precisos sobre los ausentes a RAUL ACOSTA TAPIA, que recién había retornado a Cajeme de una “tours” a Movas en motocicleta y antes había intentado comunicarme con TOÑO VALDEZ, solo para descubrir que el número de celular ya lo había cancelado…

Fue entonces que recurrí a los buenos oficios de BETO CAMACHO y el resultado fue que me llegó por doble vertiente la información…

Gracias a los dos…

Los fallecidos son GILBERTO REYES NOLACEA, LORENZO CONTRERAS (Papá); FRANCISCO CORRAL, LEONOR VERDUGO DE YEPIZ, BEATRIZ SAUCEDO, EVELIA ROSAS LOPEZ, de los cuales dos eran panistas…

Y POR ULTIMO, LLEGA LA triste noticia del deceso de doña LIDIA LUGO DE IBARRA, mamá del exalcalde de Etchojoa, UBALDO IBRRA LUGO… Desde aquí, un abrazo y mis sinceras condolencias a mi querido amigo Ubaldo… ¡Descanse en paz doña Lidia!...

Es todo.

Le abrazo.

