Ernesto Gándara, su mensaje de amistad y unidad

El jueves pasado, Ernesto Gándara sostuvo gira por el sur del Estado para sostener encuentros con militancia, sociedad civil y liderazgos de Cajeme y Navojoa y pudimos constatar el buen ambiente que hay con él y que el PRI puede revivir con el ‘Borrego’ lo cual dependerá del trabajo que haga el dirigente, Ernesto de Lucas, para allanarle el camino a la candidatura y del papel que jueguen actores en los municipios.

Aquí en Ciudad Obregón, en La Quinta, una reunión interesante primeramente por la invitación que hizo Ernesto a Ricardo Bours, para que lo acompañara en el evento, lo cual fue bien recibido por los asistentes, caluroso aplauso al verlos juntos, menos para dos que tres que estaban en una mesa a quienes les vi la ‘jeta’ que pusieron cuando el ‘Borrego’ hizo uso de la palabra e inició dirigiendo unas palabras para Ricardo y ahí les va lo que dijo, literal.

“Nos preguntan por ahí a Ricardo y a mí pues que si qué onda, que sí que andamos haciendo juntos y luego nos hacen preguntas medio curiosas. ¿No, Ricardo? ¿Qué les decíamos? A ver, lo primero es que somos muy buenos amigos y compartimos con todos los presentes y con mucha gente de bien de Cajeme, un proyecto, una visión, una estrategia, una idea de un Sonora mucho mejor del que estamos viviendo”.

Con esto queda claro que la relación entre ellos es sólida y que el proyecto que los une es Sonora y por lo pronto cada uno de ellos seguirá su propia ruta y ya se verá el año que entra si hay acuerdos, pactos, rumbo al 2021 porque el enemigo a vencer es Andrés Manuel López Obrador.

Por rumbos de Navojoa, al igual que en Cajeme, Gándara sostuvo reuniones con diferentes liderazgos, con jóvenes empresarios y un evento con militantes y sociedad civil, a la que acudieron cientos de navojoenses y pues por lo que vi en esta gira su candidatura en el PRI es irreversible.



CONVOCATORIAS

Y siguiendo con el PRI, pues vienen ya las convocatorias y ahí viene ya la de Cajeme y otros municipios, donde el dirigente Ernesto de Lucas, va a requerir de toda su capacidad, oficio, para sacar adelante esto.

Saco a colación esto porque aquí en Cajeme, al ‘Pato’ le tendrá que salir lo revolucionario, y no lo institucional y señalo porque hay algunos, los de siempre, que se sienten que son jefes de grupos lo cual es un mito y van a volver a tratar de incidir en el proceso de elegir nueva dirigencia local de acuerdo a sus intereses personales que no son de la militancia, ni mucho menos, hacia afuera con la sociedad civil.

Y ahí está la foto y reunión que sostuvo De Lucas, en su reciente visita a Ciudad Obregón, normal, son amigos, son militantes pero preocupante porque algunos de los que se reunieron con él nada abonan al partido y deberían de tener la humildad de hacerse a un lado, lo cual no harán.

En fin, ya verá Ernesto de Lucas como maneja estos asuntos aquí como en otros municipios, donde seguramente encontrará fuertes reticencias de grupos que quieren seguir controlando procesos, candidaturas que de no ser así sería incluso perjudicial para Ernesto Gándara; no puede cargar con fórmulas que poco le ayuden, obvio que en el camino querer sumar a todos pero hay unos que le restan y ahí está el meollo del asunto.

Debe quedar claro para el PRI que si no planchan bien las cosas aquí y si los mismos de siempre se quieran meter de nuevo la militancia dará cuenta, sociedad civil ni se diga; los partidos políticos y el propio Ricardo Bours, y los harán pedazos, la van batear en una plaza que quien la gane se llevará la gubernatura… al tiempo.

¿Y EL CONTRAPESO?

Preocupante ante la fragilidad de contrapesos, el papel y actitud sumisa y silenciosa del PRI en ambas Cámaras (Diputados y de Senadores), ante Morena y el presidente, espacio que está aprovechando el PAN y MC para mostrar que hoy son la oposición e intentan hacer contrapeso al poder que está concentrando Andrés Manuel López Obrador, quien se está quedando con todo: poder judicial y organismo autónomos, en un claro camino hacia instaurar el socialismo como modelo de Gobierno.

Lamentable lo sucedido esta semana en el ‘agandalle’ de la CNDH que quedó en manos de Rosario Piedra, militante de Morena e incondicional del presidente, violando normas, leyes, procedimientos, pactos, poco les importó.

Se iba a reponer el procedimiento a solicitud de senadores del PAN, se pactó con Ricardo Monreal, quien al darse cuenta de que no le darían los números se echó para atrás, lo rompió y ya vieron ustedes lo que pasó en la sesión. Vergonzante.

¿Y el PRI? silencio total, complicidad ¿por qué? no hay liderazgo ni de Miguel Ángel Osorio, en el Senado, ni de René Juárez en la Cámara de Diputados; los legisladores andan sueltos, y a eso agréguenle los expedientes que hay en la FGR del dirigente Alejandro Moreno, a su paso por la gubernatura de Campeche, lo tienen bien agarrado y así imposible.

Los senadores Lilly Téllez, y Damián Zepeda, votaron a favor de reponer el proceso, mientras que la senadora, Sylvana Beltrones y Arturo Bours, votaron en contra. Saquen conclusiones quiénes votaron por convicciones y quiénes por intereses.

NAVOJOA… UN POLVORÍN

Y a propósito de Navojoa, las cosas están subiendo de tono cada día más en cuanto al actuar y proceder de la alcaldesa Rosario Quintero, que tiene abiertos frentes al interior del Ayuntamiento, en el organismo operador de agua, lo que ya tiene preocupados hasta a los dirigentes empresariales, ante tantos señalamientos y evidencias de corrupción y decadencia de servicios en la ciudad.

Las reuniones en Cabildo son una clara evidencia de lo que está sucediendo. A los plantones de empleados ante falta de solución de demandas, la alcaldesa reacciona cerrando entradas a Palacio, un lugar público.

Duros los señalamientos de intromisión de un familiar directo de la munícipe al interior del organismo operador de agua y del propio Ayuntamiento, que demandan que lo está viendo como un negocio familiar y ya se documentó hasta compra de lujosa residencia en Hermosillo.

Hay más de 60 millones de pesos que se han utilizado de manera discrecional por parte de Rosario Quintero los cuales, con el apoyo de algunos regidores a quienes les ‘chispee’, pretende maquillar; de esta situación ya dieron cuenta otros regidores, y no pasará por alto en el ISAF y en el Congreso.

Enterada de todo esto la coordinadora de Morena en el Congreso, Ernestina Castro, se dejó ir a Navojoa, para ver a la alcaldesa; tenían cita y Quintero la dejó plantada, prácticamente huyó de Palacio, lo que da idea de cómo andan las cosas por allá y las reacciones se dejarán sentir.

Esta semana le pregunté al diputado Jesús Alonso Montes Piña, coordinador de Diputados del PES, siglas que llevaron a Quintero a ganar en coalición con Morena, como veía el asunto, y me respondió: “Rosario es mi amiga, la aprecio, pero no podemos permitir, solapar, ser comparsas de lo que sucede”. Si esto no es deslinde, no sé que será.

Y mientras, la ciudad cayéndose ante falta de obras de infraestructura, incluso brotes de aguas negras cerca de escuelas; esto puede conllevar problemas de salud pública lo que al parecer poco importa a la alcaldesa quien sin capacidad y oficio para resolver problemas, aduce que no hay dinero, pero sí para la rapacidad por las evidencias que hay.

SARA Y LA REACCIÓN

En el Puerto de Guaymas la alcaldesa Sara Valle, cometió un grave error, debería de callar en este tema de seguridad, pero no; salió a presumir baja en índices de inseguridad, después de fructífera reunión con Alfonso Durazo, y la respuesta del crimen organizado no se hizo esperar, fue inmediata; varias ejecuciones en la semana y ahí las consecuencias. La estrategia del Gobierno Federal no ha funcionado, tal parece la delincuencia marca agenda y tiene sus tiempos.

Lo bueno para los guaymenses (para que tengan cierta tranquilidad), es que en la semana la gobernadora, Claudia Pavlovich y el secretario de Seguridad, David Anaya, inauguraron la base de la PESP en el Puerto en un esfuerzo por coadyuvar, coordinar y articular acciones para combatir el crimen; pero reiteramos, si no hay cambio de estrategia y el Gobierno Federal no utiliza los instrumentos y la fuerza del Estado para combatir al crimen organizado, esto seguirá creciendo, “abrazos, no balazos” no funciona, más que comprobado está e inocentes pagando consecuencias.

¿Y NORTH COLLECT?

Los números, ni el ¡1 por ciento! de morosos se acercan a Oomapasc a pagar sus rezagos de agua, demuestran que la contratación y adjudicación directa que hizo la actual administración a la empresa North Collect, aparte de ilegal ha sido fallida, pero no el encaje de uña que le dan cada mes; más de 800 mil pesos que dispersan después seguramente a cuentas particulares.

Y mientras, al igual que en Navojoa, problemas en el servicio y a la alza la falta de agua en colonias, comunidades y brotes de aguas negras y esto es inadmisible.

Y ahora no satisfechos con esto, el alcalde, Sergio Pablo Mariscal y ‘Dagnino’ Galindo, pretenden cancelar el contrato Tecmed de basura para dárselo a otra, RCR de origen galés, pero sin actividad en el país; pero el hambre y la voracidad es canija y el tiempo corre.

El servicio que da Tecmed se supone es de tres veces a la semana, no sé de quejas, al parecer es bueno ¿qué es caro y carga al erario? quizás sí, en todo caso renegociar, hay un contrato que tendría un costo cancelarlo.

¿Qué opino de esto?, pues el fondo del problema es el contubernio de alcaldes y ayuntamientos con empresarios que encontraron en esta figura de ‘concesión’ la manera de hacer negocio durante el tiempo que dure el contrato, siempre de 15 años para arriba, y moche de por medio durante todo ese tiempo. ¿O miento exalcaldes de municipios de Sonora y todo México?

Los ayuntamientos están obligados a otorgar servicio de recolección de basura a través de la Direcciones de Servicios Públicos, para eso cuenta con presupuestos y participaciones, pero no, encontraron su mina de oro alcaldes, y no la quieren soltar y el pueblo pagando las consecuencias. Lo mismo con el agua, los organismos pueden y deben, pero no, hay que hacer negocio.

Ahí está la lucha que ha emprendido en Hermosillo, su alcaldesa, Celida López, quien quiere cancelar una concesión de Alumbrado Público que se otorgó en la administración de Maloro Acosta a un par de empresas de Guadalajara, con costo estimado de más de ¡3 mil millones de pesos a 15 años!, comprometiendo ingresos propios como, prediales. Mensualidades de más de ¡17 millones! No hay Ayuntamiento que soporte tal carga, ¿pero qué tal el moche mensual?

Obvio, la empresa se opone a la recisión del contrato así que la ruta será los tribunales, el pleito llevará tiempo, quizás trascienda la actual administración, que sí la ganan, que bueno, como también si el fallo es adverso y con las acumulaciones que tendrá sería un duro golpe para las finanzas de la capital, a quien le toque.

Creo que hay que agotar las negociaciones y darle una salida al problema. La alcaldesa quiere antes de que termine el año que quede cancelado, para ello pedirá el apoyo de Cabildo para votar la recisión. Veremos qué pasa, y pues esto es lo que quieren hacer el alcalde Mariscal, y su asesor de cabecera Galindo, en Cajeme en relación a la basura. Veremos qué hace Cabildo y las reacciones de organismos empresariales y población.

RELOJ LEGISLATIVO

Preocupante ante la falta de acuerdos y la justificada toma de la Cámara de Diputados por parte de afectados por recortes que quieren dar al PEF 2020 entre los que están productores agropecuarios, dio pauta a que quedara abierta la sesión del viernes 15 donde tenía que haberse aprobado el presupuesto de egresos, y quedó abierta hasta el próximo miércoles 20 para votar. A esto se denomina ‘Reloj Legislativo’ y es legal.

¿Qué va a pasar? quién sabe, el problema tiene nombre. AMLO no quiere ceder en su presupuesto asistencialista con fines electorales a costa de gobiernos estatales, sectores como el agropecuarios y una lista interminable de programas, partidas, que quiere recortar, aún más, para darle dinero a la gente.

Mientras, el pasado viernes el secretario de Hacienda, Raúl Navarro, presentó ante el Congreso el Presupuesto de Ingresos-Egresos 2020 para Sonora por 70 mil millones de pesos de acuerdo a lo dicho por el propio funcionario, a las circunstancias actuales en el país lo cual estamos viendo.

Se está dando prioridad a gasto social, salud, educación, seguridad y programas establecidos de impacto en la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich, como también para conseguir dichos objetivos la clara instrucción del secretario de Hacienda Navarro, a recortes en el gasto a titulares de dependencias (en la nómina), para ser más claros, y no esperemos nuevas obras; se le dará continuidad al hospital general y a la desaladora, obras en proceso, a menos que haya un cambio en el PEF 2020, pero así está el panorama por lo pronto.

El próximo miércoles sabremos finalmente como le irá a Sonora en cuanto a las partidas federales que recibirá. Obvio que no hay optimismo, y como quedará el presupuesto para el campo, una actividad primaria importantísima para la entidad. Si no modifican la política comercial que quiere reducir en un 29, 30 por ciento, habrá consecuencias graves para el agro sonorense y la economía de Sonora.