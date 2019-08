¿Es muy temprano para la “grilla” política del 2021? No lo es porque ya está aquí

TERMINO UNA SEMANA MUY COMPLEJA, muy complicada, muy política y que, a final de cuentas, de todo tuvo. Nacionalmente, la “revuelta” llena de vandalismo de las feministas en la Ciudad de México que culminaron una marcha con acciones vandálicas que dejaron salto de heridos y un reportero noqueado por un cobarde sujeto que le pegó por atrás, y un vocabulario que nada tenía qué ver con la defensa del género femenino. Y la Jefa de Gobierno afirmando que no habrá acción penal contra los responsables. En esta semana que recién concluyó, murió JOSE ÁNGEL ‘Mantequilla’ NÁPOLES”.

Por si les interesa a los de la nueva generación, el “Mantecas” fue uno de los más completos pugilistas en la historia del boxeo mundial. Los expertos—lo recuerdo bien—decían que ‘Mantequilla’ Nápoles tenía un maravilloso movimiento de cuello que no se veía en ningún otro peleador, “Movía el cuello casi imperceptiblemente para eludir los golpes”, declaró en una entrevista JORGE (Sony) ALARCÓN, el legendario cronista de box y de beisbol. Pero de “Mantequilla” voy a escribir más adelante, con su venia, caro lector. Continúo con la reseña de sucesos: en estos días de la semana endurecieron las críticas y los señalamientos a dos alcaldesas de la izquierda: ROSARIO QUINTERO, de Navojoa y SARA VALLE DESSENS, de Guaymas.

Son dos casos muy parecidos pero en esta etapa reciente, tengo la impresión que sus opositores, quieren obligar a “Chayito” a que renuncie. Tan feroz es la embestida, que están hablando ahora de otro escándalo como el del “Valegate”. Este se llama “Deportegate”. ¡Hágame favor! En su edición de ayer el diario hermano TRIBUNA DEL MAYO, destaca que “el softbol, (es) el negocio más rentable en Navojoa”.

Y agrega que “la Liga de la pelota gorda obtiene 1 millón 700 mil pesos al año por concepto de cuotas”, las que no son fiscalizadas por el ayuntamiento y esto, como es comprensible, tiene muy molestos a quienes juegan ese deporte.

Como verá usted, no le faltan mortificaciones a doña Rosario.

¿De Sara Valle? Ni hablar.

Se ha peleado con todo mundo. Tengo, para mí, que a la alcaldesa guaymense le faltan moderación y le sobra rijosidad. Algunos moradores del puerto, me han comentado que a la presidenta, le quedan muchos arrestos de sus tiempos de fanática del dictador cubano FIDEL CASTRO RUZ.

Puede ser. Recuérdese aquel texto que subió a las redes sociales el día de su cumpleaños, lanzando exclamaciones de simpatía al “Comandante Fidel”.

¿Y CÉLIDA LÓPEZ? Dicen que bien. En esta semana que terminó, se le mencionó de nueva cuenta en algunas columnas como una de las candidateables fuerte para la Gubernatura de Sonora por el PAN en el 2021. Junto con ella, figuran ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, DAMIÁN ZEPEDA y HÉCTOR LARIOS. No va a ser fácil la elección interna. Zepeda cuenta con su juventud y el hecho de ser Senador. Pero joven también es Toño, el de Guaymas, amén de que ha sido Diputado Federal, alcalde de Guaymas y ha estado muy cerca de figuras políticas de primera línea. Incluyendo a un Gobernador de Sonora. En este contexto, algunos columnistas de primer nivel, se reunieron con RICARDO BOURS CASTELO, y uno de ellos, subió a su cuenta de twitter que el político cajemense está más fuerte que nunca para buscar por la vía independiente, la candidatura al Gobierno del Estado.

¿Por el PRI?

Los políticos consultados coinciden que no hay más que dos: MIGUEL POMPA CORELLA y ERNESTO GÁNDARA CAMOU. De ambos, el más abierto ha sido, hasta ahora, el Potrillo. El Borrgo se ha mostrado muy hermético. ¿A quién le iría usted? Porque, verá, resulta que excepcionalmente esta vez no es el PRI el que respaldará a un candidato, sino el candidato que será soporte de la sobrevivencia del PRI. En México se ha hablado en toda la semana de que esta podría ser la antesala de la extinción del PRI. Algunos priista no lo creen así. Otros, sin embargo, empiezan a dudar. Creen que su partido agoniza. Que ya agotó todas sus capacidades. Que no repetirá el milagro de poder levantarse de la lona. Así de golpeado lo ven.

Ah, casi lo olvido: me falta un independiente. Se llama DAVID FIGUEROA ORTEGA, fue alcalde de Agua Prieta, Diputado y otras cosas. Incluso, fue víctima de un atentado armado del que milagrosamente salvó la vida. Los analistas, no le ven muchas posibilidades.

¿Y el Partido del Trabajo?

No tiene más carta que ANA GABRIELA GUEVARA. En esta semana anterior, fue duramente cuestionada por la pésima actitud mostrada tras de los grandes logros en Los Juegos Panamericanos de Perú 2019, obtenidos por la delegación mexicana.

Fue una pésima conducta la de Ana Gabriela. Yo me quedé pasmado. No lo concebía en una persona de su categoría. Pero sobre todo, de su prestigio como persona muy echada para adelante que como atleta en activo nunca mostró temor para manifestar su desacuerdo con algunas directrices de los que han mandado en el deporte mexicano.

Siempre me agradó precisamente por su estilo franco, muy a la sonorense, para expresar sus puntos de vista. Sin reticencias, sin cortapisas. A lo derecho. Pero, ¡sorpresa! En una de las mañaneras, leyó un texto plagado de zalamerías muy al estilo de los presidentes autoritarios de los tiempos de la “presidencia imperial” del viejo PRI. Ya lo he platicado con usted: la vida me permitió tenerla de interlocutora en un par de ocasiones. Primero, durante un desayuno en uno de los feudos gastronómicos de ROBERTO GONZÁLEZ LABORÍN, en Ciudad Obregón, y posteriormente en una comida en Los Arbolitos de JUAN DIEGO COTA, también de Ciudad Obregón. Siempre nos acompañó el huatabampense OCTAVIO ALMADA, pariente de los celebérrimos hermanos Almada—Mario y Fernando—, de cuyo supuesto cargo de Jefe de Ayudantía de ALFONSO DURAZO MONTAÑO, no he podido confirmar nada. En ese entonces, Octavio era una especie de asesor de la Senadora Guevara. Y por último, Morena, el adversario a vencer. Por supuesto, Durazo. CÉLIDA LÓPEZ y el Senador ARTURO BOURS GRIFFIT. Pero no se descarta la posibilidad de una alianza de Morena y el PT con Ana Gabriela de candidata. Nada es imposible.

VOLVIENDO CON EL POTRILLO POMPA, me dicen que en su momento, quién se encargaría de la operación política en los municipios rurales del Sur de Sonora, sería SERGE ENRÍQUEZ TOLANO, con quien le unen fuertes lazos de amistad y confianza… En todo caso, ya se verá…

En fin.

Es todo.

Le abrazo.