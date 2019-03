Estación Don, acuerdos… el ‘trapo verde’

El pasado miércoles en Estación Don, zona limítrofe entre Sonora y Sinaloa se dieron cita cientos de agricultores del sector privado, social, colonos, representantes de quienes se consideran agraviados de la nuevas reglas de operación de este nuevo Gobierno, que por un lado busca justicia social, pero por otro lado le pega duro a una política agropecuaria que puede afectar la autosuficiencia alimentaria de México.

Para poner en contexto ¿Qué pasa? Bueno que AMLO decidió, como lo está haciendo en todo, cambiar reglas de operación, principalmente por corrupción, en ligar de corregir y para efectos del campo, de producción de granos; trigo, maíz, frijol, por decir unos cuantos, le puso un ‘tope’ de apoyos por área de tierras y tonelaje para que accedan a un subsidio, Procampo; a un Ingreso Objetivo, como se le denomina.

Puso un límite de 100 toneladas y áreas, creo hasta de 30 hectáreas, si no me equivoco para acceder a esos apoyos, cuyo claro objetivo son los campesinos pobres, los pequeños ejidatarios, aquellos a los que aquel Secretario, no sé si Manuel Bernardo Aguirre, dijo “los campesinos no son para producir, sino para votar”.

Para ellos dijo AMLO, el precio de garantía será al ¡doble!, obvio con recursos fiscales y para todos los demás, a como marque el mercado, la Bolsa de Chicago y sin ingreso objetivo y como era de esperase brincaron productores de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja california, Tamaulipas, de todos lados y con justa razón, como cambias de tajo una política de comercialización que lleva décadas y que se aplica en otros países, para quienes producen alimentos.

Nomás imaginen, lo que se va a levantar de trigo en el Yaqui, más de 1 millón de toneladas, y el Mayo, Sinaloa, etc. ¿Y qué no tengan ingreso objetivo? Es pegarle duro a la economía de regiones que depende mucha gente de este sector primario, habrá efecto de dominó.

Obvio, el objetivo no nomás de AMLO, no es de justicia social sino clientelar, esos miles de pequeños ejidatarios que producen para autoconsumo, ahora tendrán un ingreso adicional, contentos ¿y por quién van a votar? Por el partido de ‘Tata’ AMLO… Morena y esto es un despropósito.

¿Qué el ejido no funciona como núcleo? No es problema de los productores, modifiquen, arreglen, pero no se puede llevar AMLO, entre en medio del ‘sándwich’ con sus decisiones a productores que tienen, 40, 50, 80, 100, hectáreas o más, ellos no tienen la culpa, ellos producen, ahí está el bien ganado nombre al Valle del Yaqui de ‘Granero de México’, de ahí sale comida para muchas mesas ¿cómo un trato así?

Bueno el detalle es que se dio un primer encuentro, un primer bloqueo que iré subiendo en la medida de que el presidente no cambie de opinión, que bien que ayude por justicia a los pobres, pero que no se lleve a los demás, y así lo está haciendo con los cambios de reglas de operación de todo, con objetivo clientelar, favorecer a Morena y pues no cabe duda, esto es un cambio de régimen no de Gobierno y el parto está duro, difícil, así lo inició Chávez en Venezuela, era un país rico y vean ahora.

Por lo pronto estoy en posición de confirmar el encuentro que hubo de productores de varias entidades, entre ellos el dirigente de Aoass, Baltasar Peral, con gente del equipo del jefe de Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, quien es empresario y le entiende al tema y a estos acuerdos llegaron.

1).- Reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 2).- Reunión de productores, junto con los gobernadores, Claudia Pavlovich y Quirino Ordaz, con funcionarios federales, si es posible mañana lunes. 3).- Reunión de productores y dirigentes con el secretario de Sader, Víctor Villalobos, en su próxima vista a Ciudad Obregón.

Ricardo, Toño, Ernesto… Arturo

Semana de actividades para quienes aspiran a candidatura en el 2021, parece lejos pero no, el pasado miércoles estivo en la Mesa de Cancún, Antonio Astiazarán, de quien dicen podría ser el candidato del PAN, no veo otra figura, pero tiene que afiliarse ya lo invitó el dirigente Ernesto Munro, aunque el que manda es el del ‘brazalete’.

Fue claro Toño y concuerdo con él, quien sume más alianzas con ciudadanos, con grupos y asociaciones civiles, en pocas palabas, con todo lo que sea sociedad civil, ganará y es cierto, por el desgaste de partidos, sobre todo el PRI y PAN; y porque el enemigo a vencer es Morena, no por sus candidatos, militantes, sino por su ‘Mesías’ el presidente AMLO, que si sigue con esta popularidad personal, no de país, puede que se la lleven.

En lo personal yo le dije a Toño, no sé cómo se te den las circunstancias, pero que difícil será para ti, a ojos y escrutinio de la sociedad, si eres candidato, verte en eventos con; Padrés, Rodríguez, Neblina, Lizárraga, Cuén, Villalobos, Sagrestano, Dagnino entre otros, todos esos que saquearon a la entidad, levantado la mano junto a ti en presídium, cenas, encuentros, en fin es algo que tendrá que validar, mientras ya se reunió con el exsenador Pancho Búrquez, quien formará una agrupación civil ‘Ola libertad’ que si logra registro no accederá a recursos públicos.

Por otro lado Ricardo Bours Castelo, sostuvo encuentro con estudiantes de la Universidad Kino, quienes tuvieron un Taller Anticorrupción y les habló de varios ejemplos de corrupción, incluso de otros países y de la importancia de la transparencia, incluso de temas que involucraron a negocios de la familia, que salió en diarios nacionales, patrocinados como dijo Eduardo Bours, por “el que no manda”.

Creo importante reuniones de este tipo para Ricardo y para quien aspire, porque el 2021, está en manos de ellos, los jóvenes son mayoría y quien haga ‘click’ con ellos, punto a favor.

Por el lado de Ernesto Gándara, tranquilo manejando el perfil adecuado con muchas cuentas y porras en redes sociales, incluso con su mote de ‘Borrego’ que no son de él, de nadie de su equipo, pero no tiene por qué enojarse, también Ricardo y Toño, tienen buena aceptación lo que suben a redes, que serán importantísimas, vitales para el 2021.

Para el caso de Ernesto Gándara, un dato y coyuntura interesante, hoy en estos momentos el PRI lo necesita, no él al PRI, así que quede claro, el ‘Borrego’ va aparecer en la boleta electoral, con o sin el logo del tricolor.

Una cosa si les digo Ricardo Bours, Ernesto Gándara y Antonio Astiazarán, aparte de políticos, son amigos y si estos personajes en este camino del 2019, 2020, previo al 2021, hacen sus mediciones, concretan acuerdos… ¡Aguas!

Por cierto y para echarle más albóndigas al caldo, el pasado viernes el amigo y periodista Arturo ‘Chapo’ Soto, le preguntó en entrevista radiofónica al senador Arturo Bours, “oiga, no le gusta o le da miedo que lo estén mencionado para el 2021” y la respuesta de mi tocayo senador; “no me da miedo ni el Diablo”, y si a esto le abonamos que para el titular de Seguridad, Alfonso Durazo, Sonora, ya se le hace chiquito y parece que tiene otra altura de miras, pues… ¡agárrense!

Trapo Verde

Vaya valor civil el de la senadora Lilly Téllez, de primeramente poner en su lugar a los senadores del MC; Dante Delgado y Patricia Mercado, por poner un trapo verde en su escaño, como señal como si estuviera a favor del aborto y segundo de manifestar totalmente su rechazo y que lo que considera un crimen y que al igual que el Congreso de Nuevo León, que esta semana votó a favor, presentará una iniciativa para tal efecto.

Como era de esperarse hubo reacciones, más favor que en contra, obvio las ‘feministas’ se le fueron a la yugular con aquello de su derecho a elegir sobre sus cuerpos, ok, en lo personal las respeto, pero al igual que Lilly, no lo comparto.

¿Por qué? Porque el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo termina al momento de la concepción, cuando ya sabe que tienen un ser vivo dentro de ella, indefenso que no se puede defender, ni decidir y todo por irresponsabilidad de una pareja al tener relaciones sexuales.

Se le fueron encima a Lilly y en sí siempre quienes están a favor del aborto, pero nunca dicen y no hablan de tener sexo responsable, más en estos tiempos en que la virginidad es un mito ya, sobre todo en los jóvenes.

¿Por qué no hablan las feministas, de métodos anticonceptivos, quirúrgicos, para no concebir hijos? ¿Por qué no hablar de la continencia hasta el matrimonio? No, porque es ser anticuado.

Y no es cuestión de ‘criminalizar’ a la mujer, hay casos de abortos ajenos a ellas, problemas clínicos serios, incluso en partos, que fue el problema que tuvo un niño que nació y se llamó, Karol Wojtyla y resultó ser uno de los grandes Papas de la Iglesia Católica, Juan Pablo II y como estos hay muchos ejemplos.

En fin, felicito y abrazo la postura de provida de la senadora Lilly Téllez, que se hizo viral a nivel nacional y para quienes no, reitero mi respeto, pero no comparto, somos muchos más los del Sí a la vida que los del NO y punto.

Por cierto, el NO aborto del Congreso de Nuevo León, fue el tercer Estado, ya lo habían hecho hace años, Chihuahua y Sonora y en este último, cuando la hoy gobernadora Claudia Pavlovich, fue diputada local, votó en contra, el coordinador de esa bancada fue Carlos Daniel Fernández.

Hoy Claudia Pavlovich, es gobernadora, depositaria del Poder Ejecutivo, madre de 3 hijas, está abierta a escuchar todas las voces y las respetará, pero tengan por seguro aunque Morena tenga control del Congreso local, que jamás promoverá en el resto de su administración un proyecto sobre aborto y vetará cualquier intento sobre este tema, así que ni le muevan.

¿Secretaria del PRI?

Y a propósito de la gobernadora Claudia Pavlovich, en columna institucional de un medio nacional comentaron de ella como posible fórmula para la dirigencia nacional del PRI junto a José Narro.

Concuerdo con las razones positivas que dan sobre de ella, pero es obvio que ella terminará su mandato constitucional y que tal comentario trajo ‘patrocinio’ de alguien o de alguien grupo y no fue dioquis ($$$), así que mejor párenle a la piña que no le va a entrar a la gobernadora.

Y no por desacreditar a José Narro, mi respeto para él, aunque no lo considero el personaje ideal para despertar entusiasmos ni el gobernador ‘Alito’ de Campeche, el PRI ahorita está en la lona, locura pensar en posible salida de Sonora de la gobernadora a una misión casi imposible, por ahora, máxime cuando es el único activo del tricolor para el 2021 en la entidad.

FAS y ‘4T’

Vaya semana para la 4T y sus alcaldes en el sur, más bien una más, no salen de una y sale otra, producto de la improvisación, las uñas, cuando se tuvieron que presentar en la FAS, la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero, quien entró por la puerta de atrás, no sé por qué le dieron ese privilegio y otros funcionarios de su administración, por el caso ‘Valegate’ duplicidad de vales de gasolinas, alguien o algunos se echaron una buena la lana a la bolsa de manera ilegal.

También llegaron regidores, no sé si funcionarios de la administración fallida de la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, al parecer un tema la aprobación como tesorero del cuñado de la alcaldesa, Santiago Luna, quien ya salió y vaya salida política que le dieron, delegado de Profepa.

Con esa cara de ‘Al capone’ que tiene nomás se entere del valor los permisos que se manejan ahí; Pepinos mar, Totoaba, Mineras, etc… los ‘Homeruns’ de Héctor Espino y Ronnie Camacho, van a ser tristes elevaditos… al tiempo.

En fin, ante la visita ante la FAS de funcionarios y regidores de Navojoa y Guaymas, el problema y consecuencias que hay en Bácum, con el asunto del hoy exdetenido exalcalde, Rogelio Aboytes, en EUA, ponen en entredicho la famosa ‘4T’ en el sur, mucha gente, advenediza sin experiencia y con muchas ganas de tirar el piojo, por lo pronto la alcaldesa de Navojoa, ya perdió varias comisarías, señal de desencanto.

Y esta semana se pondrá mejor, porque de aquí del Ayuntamiento de Cajeme, tiene que salir ya el dictamen de las denuncias, bien documentadas que hizo el regidor Rodrigo Bours, lo que obligará al contralor Pepe Guerra, si hay voluntad política del alcalde Sergio Pablo Mariscal, a interponer denuncias ante la FAS.

Por cierto, que bueno que van a reubicar el Parque Lineal, ese que está sobre la carretera al norte, una soberana estupidez lo que se hizo y que se rectifica, lo que no queda claro, es el pago de un sobreprecio de ¡1millón!, de pesos… ¿Dónde quedó la bolita? ¿Qué una premisa de la 4T es no robar? Si es en una obra chica, ¿qué será con una grande? Menos mal que ahorita hay solo bacheo, pintura de camellones, etc… porque no hay dinero y si muchos planes, proyectos, reuniones y mucho bla, bla, bla…

Conectividad

Pues que se nos va la aerolínea TAR de Cajeme, según notas nacionales porque tiene muchos problemas financieros, a lo mejor tampoco no fue muy rentable, vayan ustedes a saber, el detalle es que se va en abril.

Al parecer llega, Volaris, que bueno, aunque también se distingue por tener problemas de retrasos etc… a cada rato se ven quejas en redes sociales y medios, el fondo es que Cajeme, no pierda conectividad, son temas para el director de desarrollo económico de Cajeme, Fernando Durazo Picos y la gente de Copreco Regino Angulo, Arturo Knapp y Francisco Obregón.

Así que por lo pronto a dar gracias por la llegada de Constellation y empresas colaterales, porque vienen tiempos difíciles, los ingresos tributarios al SAT bajaron 8.7 el primer bimestre en comparación al año anterior, viene menos PIB, ahí están informes de calificadoras, Sonora, no es ajeno, hay presiones ante la deuda que tiene.

Por eso es importante la gestión de la gobernadora, del secretario de Economía, Jorge Vidal, de facilitar que lleguen empresas y con ello empleo, porque hay mucha incertidumbre con las políticas del presidente.

[email protected]

Twitter: @ABN58