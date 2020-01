Estadio Yaquis ¿dónde quedaron los 23 millones de pesos?

Vaya polémica surgida en los últimos días entre el Ayuntamiento, algunos regidores, Oomapasc, en relación a supuestos adeudos del Club Yaquis, a lo que inmediatamente el presidente del equipo René Arturo Rodríguez, les respondió y reviró que tienen 4 años metiéndole dinero, alrededor de 13 millones de pesos, el Ayuntamiento sale debiendo y esto es un negocio, si no están de acuerdo, pues ahí les va el estadio de vuelta al municipio y el Club se va para otra ciudad, contundente respuesta.

Ante esta situación, hablé con el constructor del estadio Carlos ‘Calo’ Valenzuela, amigo de la infancia, especialista por cierto en construir estadios, hizo el ‘Sonora’ en Hermosillo, en otras entidades, incluso en Sudamérica y actualmente realiza trabajos para Constellation, lo que sin lugar a dudas habla del prestigio de su constructora.

Le comenté al ‘Calo’ la situación y problemática que hay en el estadio, con fallas que hay y su respuesta clara y contundente también, “efectivamente, como cualquier obra, hay vicios ocultos y en la mejor disposición de arreglarlos pero me deben 23 millones, más penalizaciones etc… y mientras no lo hagan, no haré nada, de hecho tengo demandado al Ayuntamiento de Cajeme”… ¡Tómala!

Se supone que se etiquetó y bajo ese recurso para esta obra, que inició en la administración de Rogelio Díaz Brown y terminó con Faustino Félix Chávez, y pues no, oficialmente no ha sido entregada la obra, cuyo terreno era propiedad de Fausto Islas y Manlio Fabio Beltrones y de ahí para el norte, hasta donde se les pierda la vista y recuerdo suscitó mucha controversia el proceso de escrituración, y ya se imaginarán los precios de venta y el recurso federal para la obra, la operó el de Villa Juárez… ya sabrán, para que le sigo.

Aquí el hecho y el punto es que al ‘Calo’ se le deben 23 millones y súmenle lo demás, lleva años el asunto, pero tarde que temprano habrá fallo y será un dineral el que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Cajeme.

Así que alcalde Sergio Pablo Mariscal, vaya viendo este asunto, le da certeza jurídica al Club Yaquis o René Arturo, le avienta con el estadio y se va para otro lado y ya se imaginarán la reacción de la población, fanáticos, si sucede esto que Obregón, se quede sin beisbol.

Para terminar con este tema, una pregunta ¿dónde quedaron los 23 millones que se le deben a la constructora de Valenzuela? Esa respuesta solo la tienen Rogelio Díaz Brown y Faustino Félix.

BURLA

Efectivamente como señaló el regidor Rodrigo Bours, una burla que Francisco Cano Castro, haya vuelto como titular de Seguridad cuando fue coparticipe, responsable el año pasado, primero como jefe y después como director operativo, ante la llegada del coronel Solís, de una año con más de 600 muertes de crímenes dolosos y de encabezar una corporación, la peor de todas, con más de 280 elementos que no pasaron exámenes C3 y más de 80 que no lo han hecho.

Y la toma de protesta se dio el mismo día que el secretario de Seguridad Nacional Alfonso Durazo, en su cuenta de twitter, posteó que “no se puede concebir el crecimiento del crimen organizado, sin la protección de la policía”… y aquí en Cajeme, es el vivo ejemplo de lo que señala el titular nacional ¿así cómo pues?

¿Por qué la mayoría votaron a favor de Cano Castro? Porque no había otra opción, los otros dos de la supuesta terna eran policías locales, peores que Cano, era una propuesta de ‘paleros’ de Mariscal, a quien se le ofrecieron alternativas, pero al estilo de él, rompió acuerdos, primero los intereses ($$$) esos los aseguraba con Cano Castro, y como es facultad del alcalde eso fue lo que sucedió.

Al parecer de Seguridad Estatal y de la Ciudad de México, estuvieron de acuerdo, más bien aceptaron para que no estuviera acéfalo el puesto, pero todo parece indicar que será temporal el asunto y a ver que resultados da Cano Castro, los próximos meses ¿ustedes qué creen?

Obvio hay que dejar constancia que ante la situación que se vive Rodrigo Bours, Rosendo Arrayales, Rafael Delgadillo, en acto de congruencia votaron en contra, Rebeca Godoy se abstuvo, y quien me vuelve a extrañar su actitud es el regidor Gustavo Almada, no me cabe la menor duda que hay una relación o compromiso extraño con el alcalde, en fin, él sabrá.

Cajeme es una plaza importante para los cárteles por el trasiego de drogas; carreteras del Valle, las bahías y la misma plaza, cualquier ‘arreglo’ habrá reacción, obviamente no se quedarán de brazos cruzados, así que lamentablemente el ulular de sirenas, códigos rojos y toda la parafernalia que hay detrás de cualquier crimen, seguirá en el municipio.

Y en Guaymas, ni se diga, ya no nomás la alcaldesa Sara Valle, está amenazada, también el sapitán Andrés Ahuir, para dar cuenta el panorama en el sur y una sociedad, la inocente, que quedará a la buena de Dios y que no le toque un fuego cruzado, porque en esto ya se rompieron códigos también.

Cajeme, ha sido entregada oficialmente a la delincuencia organizada, así que población, sectores, a tomar medidas preventivas y a vivir con la costumbre de oír balaceras y muerte, lamentable.

FORTASEG

Y agregado a esto que complica aún más las cosas, se confirma la reducción de recursos de Fortaseg para todos los municipios, Cajeme recibirá 19 millones 900 mil pesos, 15% menos que el año pasado; Guaymas, 15 millones 700 mil pesos, 8% menos. ¿Así cómo pues?

Y luego inflan” precios de chalecos, patrullas, equipo etc... que compran para echarse su ‘moche’ a la bolsa, pues peor la cosa.

BACUM… HUACHICOL

Como ya es sabido en varias entidades el ‘huachicoleo’ de combustibles ha sido un negocio redituable que viene de sexenios, pero tronó en la actual administración federal, hasta muertos hubo recordarán en explosión en Hidalgo, creo y se tomó la decisión de distribuirse por pipas y que esto reduciría la extracción ilegal de combustibles, pero al parecer esto no ha sucedido.

Aquí en Sonora, hay un poliducto, Guaymas-Obregón y Guaymas-Hermosillo, y al parecer ante versiones que he recibido de empresarios del ramo en Bácum, en territorio Yaqui, hasta toma hay, que hay un tubo de más de un kilómetro con toma y toda la cosa, por donde ‘ordeñan’ combustibles, que obviamente algunos compran en los valles del Yaqui y Guaymas, competencia ilegal ante establecimientos legales.

¿Y la Guardia Nacional? Bien gracias, seguramente pasan por arriba y ni cuenta se dan o de la vista gorda, al igual que policías federales y pues tengo entendido que Pemex a través del poliducto a ciertas horas bombea para tratar de evitar el huachicoleo, a ese grado las cosas.

Y mientras lo fuerte está en la distribución por medio de pipas de acuerdo a fuentes del ramo, el empresario Mario Sánchez, es quien ofrece el servicio, bien es un negocio, la única duda que tengo es que si este servicio se debe licitar o es por adjudicación directa.

OOOTRA DE MOCHES

Hay una tienda de conveniencia Abarrey, que ha sido un modelo de éxito en algunas ciudades de la entidad; Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón, llegaron sin ningún problema, con apoyo de las administraciones pasadas.

Pero resulta que aquí en Ciudad Obregón, a directivos se les ha presentado un problema con la actual administración que encabeza Sergio Pablo Mariscal, tienen o tenían proyectado abrir 15 tiendas en el municipio, pero se toparon con pared, más bien con funcionarios de la transformación de cuarta… pidieron ‘moches’, ya me imagino por orden de quien, el de Monterrey, el que mece la cuna en esta administración, obviamente se negaron.

¿Así que cómo la ven?, ante la situación económica e incertidumbre esta inversión hubiera generado más empleo, servicios, proveeduría local, pues no, llegaron ‘hambreados’ a Palacio y no dejarán ir una y como bien les señaló una señora en Sesión de Cabildo y que vive y tiene su negocio por la Quintana Roo, en el 2021 van a pagar la factura.

Y pues a tomar nota el secretario de Economía Jorge Vidal, como anda el fomento para el desarrollo económico en Cajeme, por parte de la autoridad local, al igual que la misma gobernadora Claudia Pavlovich, con los alcaldes del sur, cuando le pidan apoyos o ante gestiones que hace ella para municipios, como el de arreglar calles.

Por cierto la alcaldesa de Navojoa Rosario Quintero, cuestionó que el Gobierno del Estado estaba detrás de los ataques a su administración, obvio con clase y oficio la ‘Gober’ le respondió… la ignoró bien, hay niveles.

¿DE DÓNDE? NO HAY MÁS

Esta semana el dirigente del PRI Ernesto de Lucas, consciente de la situación en la que está el PRI como marca, respondió a preguntas de la situación del tricolor en reunión sostenida con columnistas.

En lo personal le cuestioné el tema de las convocatorias para dirigentes municipales y concretamente la renovación en Cajeme, el segundo municipio más importante electoralmente y el rol que tendrán los actores que quieren seguir controlando el partido.

Y directa y clara su respuesta en Cajeme, el PRI está muy mal y reconoció que tendrán participación Rogelio Díaz Brown, Juan Leyva, etc… los mismos de siempre… “No hay más”. “¿De dónde?”, respondió, así de cruda la realidad del tricolor aquí en Cajeme… y vaya panorama para Ernesto Gándara.

Al preguntarle por nombres para la dirigencia, me respondió; hay acercamiento de Anabel Acosta, que quiere participar, hija como bien saben de mi buen Raúl Acosta, uno de los actores de lo sucedido en el 2018.

Deslizó el nombre de Martha Luz Parada, mujer de carácter, activista del No al Novillo, pero que no ha platicado con ella, le interesa que participe, en fin esto pinta a perfume de mujer la dirigencia y a ver que perfiles salen para los puestos de elección en el 2021.

Le pregunte sobre el rol de la primera priísta del estrado, gobernadora Claudia Pavlovich, y me respondió, ella ha estado al margen, es cierto, ella misma lo ha dicho pero también creo que ella, llegado el momento cumplirá con el ritual, el protocolo, la regla no escrita, de sentarse con quien será el candidato a la gubernatura, que no creo sea otro más que Ernesto Gándara.

En fin, fue un buen encuentro con el ‘Pato’ no maquilló las cosas, pintó la realidad del PRI y pues a echarle ganas, no hay de otra, lo único preocupante que veo es que hay vienen los mismo de siempre y no dejan crecer a nuevos liderazgos, nuevas figuras, de ahí entiendo a De Lucas. ¿De dónde? No hay más.

PREOCUPANTE ¿QUÉ SIGUE?

Poder Judicial, organismos autónomos van por el INE, la tabla, la base de nuestra democracia y ahora esta semana Segob solicitó al mismo INE, la base de datos personales de los ciudadanos a lo que la institución respondió que no, pero el hecho, los actos nos dicen que AMLO y Morena van por todo rumbo al 2021.

Y más grave aún, que tuvo que parar unos días el senador Ricardo Monreal, una iniciativa procesada por Julio Scherer, Alejandro Gertz, obvio con el aval del presidente de reformas al Sistema de Justicia Penal que no harían volver a los 70, a un régimen totalmente autoritario a un Soviet.

Echar para abajo reformas, instaurar el arraigo por 40 días, desaparición de jueces de control, quitar el derecho a ¡amparo!, con tal de que AMLO haga cualquier cosa, sea obra o lo que sea y ya ni para que le sigo, una aberración jurídica el borrador, lo que me confirmó el senador Damián Zepeda.

Esto entrará a discusión a partir de febrero, veremos la posición de los senadores por Sonora Lilly Téllez, Sylvana Beltrones, Damián Zepeda y Arturo Bours.

Ante esto, no cabe la menor duda en el 2021 debe haber balance en la Cámara de Diputados, si no Castro, Chávez, Maduro, Ortega, serán ‘bebés de pecho’ ante lo que hará AMLO del 2021 al 2024.

MCA DESALADORA ¿YYYY?

Esta semana algunos integrantes del MCA encabezados por Alberto Vizcarra, visitaron la obra de la Desaladora en el ‘Cochórit en Empalme, que surtirá para fines de año agua a Empalme y Guaymas, y al entrarme me pregunté ¿yyy? ¿Cuál el motivo?, me imagino para cuestiones informativas o para calmarlos.

Nomás que un detalle, al encuentro no fue nadie del DDRY, no se fueron con el viaje, la desaladora, obra importante sin lugar a dudas que resolverá problemas de abastecimiento, no resuelve la problemática que hay en el Yaqui y que tiene relación con el Novillo, por eso simple y sencillamente no fueron.

No habrá plan ‘B’, esto es un tubo a Hermosillo, es inviable financieramente hablando, miles de millones de un líquido que no podría comprar el Organismo de Agua de Hermosillo.

La solución de la capital está en la Presa ‘Molinito’ conectar a Hermosillo a través de un acueducto de 30 kilómetros a una obra que se debe realizarse ‘Ramal Norte’ y de ahí inyectarla a la red; con esto, batería de pozos que tiene la capital sale con sus fuentes y se cierra el ‘Novillo’.

Ahí viene el 2021; Ricardo Bours, Antonio Astiazarán, Ernesto Gándara y candidato(a) de Morena serán recibidos seguramente en la Palapa del DDRY, ya veremos las propuestas que presenten a una organización que agrupa a más de 23 mil familias, su voto será clave, ante la exigencia, lucha que llevan de años.