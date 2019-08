Estafa Maestra ¿pegará en Sonora?... ¿Y la Expo Obregón?

La denuncia y citatorio para la extitular de Sedatu, Rosario Robles, confirma lo comentado hace un par de semanas y dicho por el propio fiscal, Alejandro Gertz, el caso Estafa Maestra, no estaba cerrado y hoy ya se confirma esto con la primera audiencia para la exfuncionaria para el próximo 8 de agosto.

Y digo que se confirma que es la precitada Estafa Maestra porque Robles, había solicitado que funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, quienes llevan el caso no estuvieran presente, se le negó eso por lo que concluyo que es oficial, la principal carpeta, aunque ya salieron otras denuncias, en este caso que involucra a entidades públicas y empresas, por un monto superior a 4 mil millones.

Y el detalle es que este escabroso tema va a pegar llegado el momento en Sonora, porque una de las dependencias involucradas es Telemax a quien se le asignó un contrato de ¡240! Millones de pesos, quien a su vez subcontrató a 7 empresas y dispersó recursos.

La Auditoría Superior de la Federación giró instrucción al contralor del Gobierno del Estado, Miguel Ángel Murillo, una investigación sobre ese caso, el funcionario señaló en comparecencia que hizo en el Congreso que la misma estaba en proceso.

El director de Telemax, Daniel Hidalgo, también sostuvo comparecencia en el Congreso dio explicaciones y señaló que este tipo de operaciones eran normales y que se habían hecho en el pasado, me imagino se refería a otro sexenio.

En mi opinión me queda claro que este convenio y triangulaciones que se hicieron con empresas están soportadas, hay documentación, transferencias etc… el detalle que me hace ruido es el monto y que fue lo que hizo Telemax y empresas subcontratadas. ¿Qué función tuvieron esas empresas? ¿Son productoras de televisión?

¿Qué fue lo que se produjo? ¿Qué documentales? El valor de ese contrato vale más que la empresa y un canal que casi nadie ve, más que en municipios del Río y Sierra, es la realidad.

Yo me pregunto ¿qué empresa local o nacional va invertir240 millones de pesos de publicidad en un medio local de comunicación, privada u oficial? Y hasta la fecha, yo y nadie sabe que fue el material que se produjo y que difusión tuvo a nivel local o nacional.

Ese es mi cuestionamiento y juico de valor, pero el importante es lo que va iniciar el 8 de agosto y que repercusiones tendrá aquí en Sonora, porque de acuerdo a fuente consultada en la Ciudad de México, esta carpeta ya está en la oficina también de Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y es obvio que lo suyo será seguir la ruta del dinero.

Así pues el asunto y tema ahí está, veremos si solo es por un asunto de venganza hacía Rosario Robles, pero de que va… y tarde que temprano, el asunto llegará al Estado, de Hidalgo, a una Universidad y a la televisora oficial aquí en el Sonora del Gobierno el Estado y a las empresas involucradas.

Hay varios involucrados en esto por razón del debido proceso que se viene y presunción de inocencia, me reservo nombres, pero si adelanto uno por su sobrenombre; el Huevo ‘R’.

Este asunto, como el reciente ataque a periodistas solo lo veo como un ‘tentempié’ un adelanto a lo que se viene a partir del año que entra, una campaña y guerra de lo más sucia rumbo al proceso electoral del 2021, por lo que deberán estar atentos; funcionarios del Gobierno, partidos, aspirantes, estarán en juego el Congreso Federal y 13 gubernaturas y la ‘4T’ va por todo por las buenas o por las malas, brazos ejecutores le van a sobrar.

ESTADIOS

Ya es oficial el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador lo confirmó, la instrucción a la Secretaría de Hacienda para que libere recursos lo más pronto posible para la compra de los Estadios ‘Tomás Oroz’ de aquí, Ciudad Obregón; y el ‘Héctor Espino’ de Hermosillo, una operación de 1,057 millones de pesos.

Los estadios seguirán operando para lo que fueron hechos, jugar beisbol, deporte que apasiona al presidente, es de imaginar que servirá para escuelas infantiles y juveniles, de aquí han surgido buenos peloteros profesionales, lo importante es que seguirán funcionado para lo que fueron creados y para el caso de Ciudad Obregón en memoria y honor a don Faustino Félix Serna y don Tomás Oroz, ahí se seguirá jugando beisbol, pero también con esto surge un problema.

EXPO OBREGÓN

En los terrenos aledaños al TOG desde hace 27 años se ha venido celebrando ininterrumpidamente la Expo Obregón, una fiesta tradicional anual visitada por miles de cajemenses y el Patronato tiene una concesión que vence hasta el 2028 y la pregunta ahora ¿qué va a pasar?

A la Expo Obregón, a sus instalaciones, los patronatos o comités que hoy preside Diego Cota, le han metido a través de los años recursos, millones, como también han generado, alrededor de 55 millones, mismos que se han destinado a proyectos comunitarios, apoyos a instituciones no gubernamentales, altruistas, de hecho tienen compromisos actualmente con 38 ¿y ahora que va a pasar? ¿Cómo decirles esto ya se acabó?, aunado a que hay empleos directos e indirectos que están de por medio.

Es de imaginar, hay incertidumbre en el Comité, ante el anuncio hecho en esta semana, no han recibido notificación oficial de la Dirección de Bienes y Concesiones, es obvio que necesitan ver que es lo que va pasar, el futuro de esta fiesta tan importante, qué va a pasar con los recursos que invirtieron, a dónde se van a ir, y quién va a pagar esto.

Tengo entendido y es menester del propio empresario Diego Cota, buscar una cita con la gobernadora Claudia Pavlovich, para ver esto, al igual que con el adquiriente el Gobierno Federal, lo de la Expo Obregón, necesita solución, no puede ni debe cancelarse, en lo personal creo que la señora gobernadora, dará un solución en lo que compete al Gobierno el Estado.

¡VAN POR EL AGUA!

El día de mañana en Hermosillo, integrantes de la Comisión de Agua de la Cámara de Diputados, inician unos foros rumbo, según ellos, los de la ‘4T’, van por la construcción de una nueva Ley de Aguas Nacionales, la cual es una trampa, lo advertimos, van por el control político del agua, quieren centralizarla a través de la Conagua.

Lo de los Foros es solo una mascarada, la iniciativa ya la tienen lista, se las van a vender que no pasará nada, que es beneficio para todos, ¡mentira! Para que vayan tomando nota los dirigentes del Distrito de Riego del Yaqui, Miguel Anzaldo y productores, al igual que los demás Distritos del Mayo, Guaymas, la Costa de Hermosillo, Caborca y San Luis.

Y olvídense que vayan a tener apoyo de los diputados federales de morena; Javier Lamarque, Heriberto Aguilar, Hildelisa González, ni del senador Arturo Bours, todo parece indicar que la única voz que tendrán los productores en el Congreso, será la del diputado Jorge Russo Salido.

Tengo entendido que por gestiones de él, los integrantes de esa Comisión estarán el martes aquí en Ciudad Obregón, ya veremos qué es lo que se traen y si los aguerridos productores del Yaqui y Mayo se las compran.

Y les adelanto, también la ‘4T’, traen una iniciativa de cambio en el régimen de tenencia de tierra agrícola y ganadera, ahí para que vaya tomando nota el dirigente Juan Gerardo Gándara González.

Y a propósito del agua, pues la media de lluvias ha estado baja en comparación del año pasado y si no hay buenas precipitaciones este mes de agosto, ya fueron advertidos productores que el área de siembra para cada uno se verá reducida, lo que conllevaría para el ciclo 2019-2020, menos circulante en la economía y el impacto de esto.

INGRESO OBJETIVO

Esta semana y con la presencia del diputado Heraclio Rodríguez, presidente de la Comisión de Agricultura se efectuó una más de las tantas que se han realizado, reuniones, para ver lo del pago del Ingreso Objetivo para maíz, trigo y frijol.

Obvio el área importante para esta región es el trigo por lo informado todo parece indicar que ya se destrabó el dinero, que primero se pagará para los que sembraron frijol y luego saldrá para los trigueros y maiceros.

Yo me pregunto ¿esto va a ser una monserga todos los años de este sexenio? ¿Van a ir dirigentes cada ciclo a México en un sinfín de vueltas para lo de los apoyos? ¿Qué necesidad de andar protestando? ¿Apoyo para que el que produzca menos de 100 toneladas, y nada para el que produzca más de 100? O sea, castigar al productor eficiente y todavía cuestionarlo porqué, lo que hace con su dinero.

A mi me queda claro al presidente AMLO no quiere y le importa un bledo los productores privados, él va por cuestiones de justicia social, que no veo mal, pero sobre todo por cuestiones clientelares, por los campesinos que son muchos y significan votos y la continuidad para este régimen que va muy acelerado en cambiar todo.

SI hay dinero para El Salvador, con 90 o 100 millones de dólares, se van a liberar 1000 millones para comprar un par de estadios y válgame la redundancia, uno de aquí en Ciudad Obregón, ¿y para los productores?, no hay o les están poniendo trabas, que incongruencia.

SEGURIDAD

Pues cerró Cajeme, en julio con 34 ejecuciones, bajó en relación a junio, 65, el peor en la historia del municipio y resulta que para Ayuntamiento que preside Sergio Pablo Mariscal, hay una baja del 50 por ciento y que va bien la cosa, van 211 acumulado en el año señor alcalde, el peor en la entidad, no hay mucho que festejar.

Efectivamente bajó y espero que la tendencia sea a la baja, la reciente captura de 13 presuntos sicarios da un indicativo de que ya empiezan a dar resultados los trabajos de inteligencia a nivel Federal y Estatal, la Policía Municipal, para nada está informada y que así sigan, en manos del general, la fiscal Claudia Indira Contreras y el titular de SSP, David Anaya.

¿Cómo van a involucrar a la Policía Municipal si a más de 200 elementos les quitaron las armas por no pasar las pruebas de confianza del C3? ¿Desde cuándo esto? Para que vean que la mayoría de ellos de que bando están y porque no se agarraba a nadie.

SOLICITUD

Tal como lo prometió el regidor Rodrigo Bours, ya solicitó a la Comisión Anticorrupción que preside Graciela Armenta, reunión pública y con medios para aclarar las denuncias que le hicieron a una empresa de su propiedad, una constructora, sobre supuestas irregularidades en una obra que hizo, esto operado por Galindo de Obras Públicas y avalado por el alcalde.

En lo personal chequé con exfuncionarios sobre este asunto y me respondieron, no hay nada irregular en la obra mocionada, así que todo indica que es golpeteo, mismo que con los datos que proporcionará el ‘Pipigo’ no dará margen de maniobra cuando se dé el encuentro.

Para que el mismo regidor, Bours, solicite una reunión pública, abierta, pues nos da una señal que no tiene nada que esconder, en cambio hay un funcionario, Pepe Guerra, el contralor, que le saca la vuelta a las denuncias que debe investigar y dar resultados. ¿Lo veremos solicitando una reunión a Cabildo para esto?... nunca.

BÁCUM

Que ya está solicitada por parte de la Fiscalía a un juez le obsequie órdenes de aprehensión para hacer el operativo respectivo y poner orden en el Municipio de Bácum, donde desde hace semanas el Congreso dio nombramiento en Benita Aldama como alcaldesa que dará término al período del destituido y hoy preso en EUA, Rogelio Aboytes.

La solicitudes son para Francisco ‘V’, Jaime ‘R’, Mariana ‘B’, Marco ‘M’, Thelma ‘R’, por usurpación de funciones, uso indebido de recursos públicos y lo que resulte.

Así que se salen por la buenas o por los malas y a romper el ‘cochinito’ para pagar abogados y quizás llevar un proceso desde el Cereso. ¿Eso quieren? hay tiempo, presenten renuncia y negocien una salida.

AGRAVA CRISIS GUAYMAS

Se le complica el panorama político a la alcaldesa Sara Valle Dessens, se le fue su mano derecha, la hoy exsecretaria del Ayuntamiento, Jazmín Gómez, renunció es obvio que están duras las presiones ante las amenazas que recibió Valle Dessens.

Y aunado a esto se han roto las relaciones con el diputado Rodolfo Lizárraga, así que el Ayuntamiento se queda sin gestor por el momento en el Congreso local y pues el legislador trabajará por su lado, tampoco quiere problemas y que le aparezca una manta por ahí y mejor dijo… tierrita volada.