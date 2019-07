Estamos entrando a un periodo en que vestir bien y conducir un auto nuevo nos hace malos

ESTAS PRIMERAS PALABRAS DE LA COLUMNA de hoy, van en dirección de los amigos con los que comúnmente mantengo fuertes diferencias en torno del presidente de la Cuarta Transformación de la República.

Estoy leyendo —casi lo termino— el libro de CARLOS TELLO MACÍAS, titulado ‘Ahora recuerdo: cuarenta años de historia política y económica en México’.

Creo que en Rumbos anteriores, ya platiqué con usted sobre este libro.

Lo que sucede es que estoy en la lectura de una parrafada en la que el autor recuerda un lejano día en el que, dialogando con un viejo amigo, no pudieron ponerse de acuerdo.

Tello planteaba que a veces para alcanzar la justicia es necesario sacrificar la libertad.

Y viceversa.

Es decir, a veces para alcanzar la libertad, debe sacrificarse la justicia. Es la esencia del socialismo marxista-leninista que después se acrisoló en un socialismo soviético stalinista.

No es el caso propiamente de López Obrador. Yo no veo en AMLO a un socialista. Veo a un hombre lleno de buenas intenciones a favor de los pobres que, en su terquedad por alcanzar sus ideas, con frecuencia sacrifica la justicia. Y al revés.

Está en la naturaleza del populismo.

Ayer AMLO contestó una petición de una reportera en las mañaneras. Era sobre JOAQUÍN GUZMÁN LOERA, ‘El Chapo’. Mostró su rostro humano. Tocó las fibras de muchos mexicanos de buena fe. Bien nacido. De esos que aman la vida.

AMLO expresó palabras de piedad para ‘El Chapo’. A él no le gusta que la gente esté en la cárcel. Y menos en una de esas prisiones como la de Colorado, en Estados Unidos. Dura.

Inhumana. En ese momento, era más que un hombre de Estado. Era un predicador. Un hombre que, desde el púlpito, exhortaba a sus feligreses a ser piadosos. A ser buenos.

Alguien dijo, a mi lado: “Este presidente es muy vago”.

Y desperté de mi letargo.

Es una de las mil caras de este mandatario al que no se le puede contrariar. Al que hoy llena de encomio a un colaborador de primera línea en su equipo y a la mañana siguiente lo colma de adjetivos peyorativos.

“¿No estás conmigo? Entonces estás contra mí”, solía decir VENUSTIANO CARRANZA.

La respuesta a los hombres del campo mexicano lo pinta de cuerpo entero. Y hasta me sorprendió cuando dijo que uno de los que protestaban, traía un reloj Rolex, de 15 mil dólares.

Una de mis fuentes me aclaró que el presidente sacó el dato de una fotografía tomada en Fundición, Sonora, enfocada a un reloj de pulsera de FILIBERTO CRUZ, el ‘Kili’.

Yo nunca le he visto al ‘Kili’ un reloj de esos. Pero si fuera el caso de que tiene un reloj de esos, o más, es una cuestión muy suya. ‘Kili’ Cruz es una agricultor exitoso y puede permitirse esos gustos, digo, sí fuera el caso.

Este es, justamente, el punto.

Para el presidente todos los que compran algo que supera con mucho lo que gana un trabajador en dos o tres y seis meses, es un conservador. Un fifi. Un representante de la era neoliberal.

Todo viene a dar a lo mismo: no estás conmigo, está contra mí. No piensas como yo, entonces eras mi adversario.

¿A AMLO lo hace bueno, mejor que los que le precedieron en el poder, solo porque él no permite que se reprima a los que protestan aunque no los atienda ni les resuelva sus demandas?

¿Eso es ser bueno?

“No pierdan el tiempo protestando en las carreteras. No vamos a ceder”, les dijo ayer a los productores que protestaron.

Lo querían, lo quieren ver para plantearlo cuáles son sus problemas. Quieren que los oiga el presidente. Que sepa, por ejemplo, que los productores de café del país, van a perder —están perdiendo— porque nunca hubo quién atendiera la ventanilla para comprar las coberturas que les permitieran exportar su producto a precios rentables en el mercado internacional.

El precio del café se desplomó. Hoy lo están exportando mucho más barato. Solo porque el Gobierno recortó presupuesto en las dependencias, despidieron a miles de empleador dizque porque “no hacían nada” y en las ventanillas no había quien les vendiera coberturas que los cafetales necesitaban para la exportación.

Pues sí: querían —hasta ayer todavía— ver al presidente.

Pero el presidente no quiere oír ni escuchar lo que le molesta. Él ordenó que se recortaran presupuestos de otros programas para sacar adelante los que favorecen a los pobres. Para él, los productores del campo ‘son fifís’.

Insisto: ¡cómo se está pareciendo este sexenio al de 1970—1976!

CARLOS TELLO MACÍAS, cuyo libro autobiográfico estoy leyendo, pensaba hace tres o cuatro décadas, que el socialismo era bueno aunque para alcanzar la justicia se tuviese que sacrificar la libertad.

Y al revés.

¿Pensará todavía igual?

Ya lo veremos. Ya le contaré.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y AQUÍ, UNA NOTICIA GRATIFICANTE: el voluntariado de la Secretaría de Hacienda Estatal, entregó un donativo con causa social a la Fundación Ponguinguiola, consistente en 90 mil pesos en especie…

La coordinadora del Voluntariado, ARMIDA VÁZQUEZ DE NAVARRO, hizo la aportación a este organismo de la sociedad civil y educativa consistente en 45 toneladas de papel y cartón mismas que ya están ‘convenidas y en proceso de compra-venta’…

Se infiere que este apoyo ayudará a que Ponguinguiola dote a dos asociaciones con recursos para que sigan apoyando causas tan nobles como entregar útiles escolares a familias necesitadas y ayudan a niños con cáncer…

Es el caso de Manos que Suman y Jesucristo Misericordioso, que encabezan LAURA KARNNY y ERIKA AYÓN… De esta manera, el Voluntariado ayuda a ayudar…

Una buena, espléndida noticia, sin duda alguna…

LA MALA NOTICIA VIENE DE Etchojoa: anteanoche dejó de existir ROBERTO RAFAEL CLARK SÁNCHEZ, un lugareño que sembró una fuerte semilla de amistad y afectos en toda esa región sur de Sonora…

Ayer CHALITO MATUZ SÁNCHEZ, mi amigo, me llamó para darme esta triste noticia…

Rafael fue regidor, líder de la CTM y de la CNC, síndico procurador me parece que en el tiempo en que GREGORIO ONTAMUCHA fue presidente municipal…

Tenía 72 años…

¡Descanse en paz!...

MIENTRAS TANTO, ME HE HECHO el propósito de realizar tres pequeños recorridos por el sur del Estado…

Primero, a Navojoa, Etchojoa y Huatabampo… Quiero verificar algunos datos que me han sido proporcionados sobre los gobiernos municipales, principalmente el de la señora ROSARIO QUINTERO… La verdad sea dicha, nunca me ha gustado comprometer mi trabajo periodístico con información que no he corroborado. Mucho he leído sobre la alcaldesa de Navojoa y casi todo en sentido negativo… Lo veremos…

Igualmente, haré un recorrido a Hermosillo para hacer lo que en la jerga se llama ‘trabajo

de calle o de campo’… Veremos sí es verdad lo que se dice de CÉLIDA LÓPEZ…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com