‘Este Gobierno’ avances y retos… Ricardo y Ernesto

El día de ayer la gobernadora Claudia Pavlovich entregó su Tercer Informe de Gobierno, socializado en medios y redes días antes como ‘Este Gobierno’ en cuanto a obras y avances en distintos rubros, lo interesante es que también días antes tomó decisiones en el marco de lo político, que señala lo que viene y el papel que asumirá de acuerdo al resultado del pasado 1 de julio y de cómo ella misma señala, el centro debe ser el ciudadano, ante la situación que priva en la entidad, sobre todo en seguridad.

Hay avances, los hay, salud, educación, infraestructura, transparencia, entre otros rubros, pero retos, problemas como los del servicio de transporte y seguridad y es aquí donde se dieron sus decisiones políticas.

Tuvo a bien primeramente de requisar el servicio de transporte urbano en la capital, decisión ya apremiante ante la mala, pésima calidad de servicio a para los miles de usuarios que diario tienen que subir a esas ‘cafeteras’, una total falta de compromiso de los hoy exconcesionarios de Sictuhsa, toda vez que recibieron más de 600 millones de pesos en subsidios.

A esto agregaríamos la falta de pago de previsiones sociales de los choferes; IMSS, Infonavit, etc… tan molestos estaban que ellos mismos manejaron las unidades o la mayoría, al nuevo centro de pernocta cerca del Estadio Sonora.

Ante esto, el Gobierno del Estado ha asumido el control de las operaciones, incluida la de los choferes, seguramente el tiempo necesario para lo que se debe venir, la llegada de nuevos empresarios, otra visión, otro modelo de negocio.

Ya en alguna ocasión comentamos, así como ha sido de beneficio la llegada de la plataforma UBER en el servicio de taxis ¿quién no la usa?, eso mismo es lo que debe pasar con el transporte urbano, esta ante sí la gobernadora Pavlovich de dar un giro total a esto, de proponer cambios legales para liberar el transporte en esta modalidad de servicio, la libre competencia, que le entren nuevos empresarios y vaya que los hay, tengo entendido un grupo fuerte del sur, Ado, está interesado.

En la capital seguramente habrá otros, ahí tenemos al empresario Carlos Rodríguez Pérez y otros que seguramente le entrarían y ojo, clara la advertencia de la gobernadora van por otros municipios y estos son; Cajeme, Guaymas y Navojoa.

Así que ‘barbas a remojar’ señores concesionarios del sur, siguen ustedes, sobre todos los de aquí de Cajeme, el reportaje de TRIBUNA de esta semana puso de manifiesto cómo está el servicio que reciben los usuarios, un mugrero, cochinero, igual o peor de a como están las calles, bien por la decisión que tomó la gobernadora Pavlovich y espero dé el manotazo en el sur, pero sobre todo hoy está ante la oportunidad de cambiar de fondo el servicio y eso solo se dará liberando el transporte urbano.

Segunda decisión

La otra decisión política importante que tomó fue la de separar de sus cargos al hoy exprocurador, Rodolfo Montes de Oca y al hoy exsecretario de Seguridad Adolfo García Morales, la falta de coordinación entre ellos, al margen de valorar resultados, motivo que tomara esa decisión, difícil, pero tuvo que darla a como están las cosas, sobre todo en el sur.

Por cierto, esta semana se confirmó porque el mismo, Montes de Oca lo subió a redes sociales, que se fue de asesor del diputado de Morena, Luis Armando Colosio, a quien bien podría decirle como primer tip, que sea más formal y no llegue en camisetas a las sesiones del Congreso.

Se ha dado la interpretación que esto fue un acto de traición, de deslealtad por parte de Montes de Oca con la gobernadora Pavlovich, como también puede ser algo acordado para atemperar las cosas con Morena de ser un enlace con el Poder Ejecutivo, máxime que se entrará en una etapa de negociar quien será el nuevo procurador, el puesto que dejó vacante el propio Montes de Oca, como también viene el tema del presupuesto y otros que bien pudiera necesitar la experiencia de un buen abogado.

En fin solo en las siguientes semanas, por el proceder del diputado Colosio en el Congreso, veremos si cambian las cosas para bien o de plano, Montes de Oca se fue a la Cuarta Transformación.

En lo referente a seguridad, sin desperdicio lo dicho con el periodista Luis Alberto Medina, por los exprocuradores Rolando Tavares y Abel Murrieta, del papel que debe desempeñar el nuevo procurador de que es lo que está pasando en Sonora, y fueron precisos, el crimen ha ‘rebasado’ a las autoridades y de los 3 niveles de Gobierno y es cierto, el sur es la prueba.

Yo recuerdo bien el rol de ambos cuando fueron procuradores, nunca pasó lo que estamos viviendo ahora, es la dura y fría realidad y Abel fue más allá, al señalar dijo que no se debe ‘pactar’ y entrarle con todo, pues sí ¿pero ahorita como están las cosas?

En el sexenio de Eduardo Bours, a balazos le entraron, no hubo pactos y se calmaron las cosas, eso sí, estaban diferentes las cosas, no estaba fragmentado el crimen organizado, hoy sí en varios grupos que se pelean las plazas ¿qué hacer entonces?

Por otro lado, viene un proceso de negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo para nombrar a quien será el procurador, estamos en una etapa de transición de un Gobierno Federal que se va y otro que entrará en funciones el 1 de diciembre y para que agarre las riendas y empiece a operar el nuevo titular de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo, hasta el año que entra y que se libere el presupuesto 2019, o sea, esto llevará unos meses más. ¿Y Cajeme? ¿Guaymas?, que por cierto ni comisario tiene todavía, hasta que pase exámenes de control de confianza.

La propia gobernadora Pavlovich, hizo llegar un oficio, una carta al presidente solicitando apoyo de fuerzas federales ¿ustedes creen que Peña Nieto hará algo?, está en la despedida, ya no quiere saber nada de nada, solo firmar el nuevo TLC el 29 o 30 de noviembre para pararse cuello y tener una salida un poco más decorosa.

Creo esperan tiempos difíciles al sur todavía, lo siento, pero es la cruda realidad, ya ven lo que sucedió esta semana, cuando el pasado lunes a las 4:30 de la mañana una residencia al norte, aquí en Obregón de familia conocida fue rafagueada con metralleta la cochera y con bombas tipo ‘molotov’, ni imaginar si hubieran tirado a las ventanas de los cuartos.

Ya podrán imaginar el susto, shock y miedo que tendrá esa familia, es obvio que se confundieron los sicarios, evidentemente el mensaje es para alguien que vive cerca, pero pues no se puede vivir así, que incertidumbre para ellos y quienes vivan por ahí y en sí para la población.

Y el pasado viernes fueron ejecutadas otro par de personas, uno de ellos, conocido abogado ¿circunstancias del crimen? En manos de la autoridad, lo que quiere la sociedad es ¡PAZ!, ¿hasta cuándo? Quien sabe, así que cada familia, cada ciudadano, que tome sus propias medidas preventivas.

Ernesto y Ricardo

Digan que si no es interesante, en términos políticos, lo que se viene para el 2019 y 2020, ante las recientes declaraciones del exsenador y actual sectario técnico el CEN del PRI, Ernesto Gándara y del empresario de Cajeme y líder del ‘Yaqui Power’ Ricardo Bours.

El ‘Borrego’ tuvo encuentro con un grupo de columnistas y confirmó que a la tercera es la vencida, o sea va pues, aunque levantó suspicacias cuando supuestamente abre la ventana a otra posibilidad en caso de que se la quieran ‘aplicar’ nuevamente, lleva dos.

Gándara a pesar por las que ha pasado, ha sido disciplinado e institucional, se le reconoce y pues veremos cómo se desenvuelve el ‘Borrego’ estos dos años por venir previo a un candente 2021, no son tiempos dirán algunos, pero ahora el que no se mueve antes, no sale en la foto, al revés de lo que decía el extinto líder obrero Fidel Velázquez.

Y Ricardo Bours, a pregunta de un reportero, confirmó lo dicho, va también, ya lo había expresado hace tiempo, para nadie es ya un secreto, de hecho se está moviendo de una manera discreta y eficiente, obvio él ha mostrado una posición más crítica hacia el partido y algunas acciones de Gobierno y no es para menos ante lo que pasó en el pasado proceso electoral, serie de yerros del PRI en Cajeme y todos lados que los llevaron a la derrota electoral y la nueva circunstancia política, Morena.

Hubo un detalle, hizo una breve critica a que Gándara se pudiera ir por otra vía, algo que supuestamente dejó entrever Ernesto, en reunión con periodistas o se entiendo mal y también señaló, Bours que espera que Ernesto lo apoye, tal como lo hizo él.

El hecho es que algunos quisieran que Ricardo y Ernesto, se dividieran, pero creo que no sucederá, se los adelanto a quienes se frotan las manos que se de esto, creo los dos van a correr en paralelo, y llegado el momento, en el camino se van a reunir, van a platicar y seguramente llegarán a acuerdos, porque divididos los dos y sus grupos, el ganador será otro.

En lo personal yo veo a Ernesto apoyando a Ricardo y viceversa, ambos son amigos, son políticos formados, dejemos que el tiempo acomode las cosas, y hay algo importante hoy en estos momentos y ante lo que vivió el PRI y lo que se viene, las circunstancias son diferentes, aparte de que del actual gabinete no hay nadie que les haga sombra, ¿quién de ellos?

Ahora no hay que perder de vista también que hay dos secretarías; SEC y Sedesson con encargados de despacho, ratifican o llegan nuevos titulares ¿podrá venir por ahí a quién impulsarán? ¿El Delfín?, veremos.

Dicho en otras palabras, el PRI-Sonora, tendrá que abrir su proceso de cara al 2021, no podrá tomar una decisión cupular, deberán soplar vientos de democracia al interior del tricolor, aunado a que ya no habrá presidente.

Y con otra, ahí está Morena, la nueva realidad política nacional y estatal, tiene el control de los principales municipios, los que van a decidir al ganador, ya perfilan a uno, Alfonso Durazo, quien ojo, aparte de la seguridad, tendrá el control de la información política y económica, misma que tengan por seguro saldrá a relucir en el 2020 y 2021.

Las guerras sucias que hay en toda campaña política y la del 2021, no será la excepción, saldrán los trapos a relucir, viene la línea dura de Morena, sin olvidar que serán Gobierno Federal ya me imagino el ‘control’ por el que trabajarán el coordinador de Programas Federales, Jorge Taddei y los subdelegados en todos los municipios, habrá mucho $$$$ dinero y mucho ‘pueblo’ para recibirlo.

De lo que si estoy seguro en relación a Ricardo Bours y Ernesto Gándara, no van a aceptar ‘machincuepas’, ni decisiones cupulares, en el proceso previo al 2021, si no hay reglas claras y una real apertura, uno o ambos serán aprovechados por otros partidos o la vía independiente no los sentarán de que van… van y con todo.

Ulises

Y a propósito de posiciones críticas al interior del PRI, el próximo miércoles en la ‘Mesa de Cancún’ donde nos reuniones columnistas con diferentes actores políticos cada semana, estará por ahí el exgobernador de Oaxaca y dirigente de la corriente crítica al interior del PRI, Ulises Ruiz.

Estaremos unos 40 entre integrantes e invitados especiales, uno de ellos lo será Ricardo Bours, excuso decirles por lo que dirá el expositor y las preguntas, le van a tundir a la pasada dirigencia nacional y a la actual, al igual que al presidente Peña Nieto.

Ya veremos el trato que recibe la dirigencia estatal que preside Gilberto Gutiérrez, quien por cierto fue uno de los menos culpables de lo que pasó en el pasado proceso electoral, ya que todo se llevó en el Vado del Río y se dejó en manos de Zaragoza, Lam, Ruibal y Cía, con los resultados que ya todos conocemos.

Y pensar, de acuerdo a datos oficiales del INE, la empresa de Zaragoza cobró a la campaña de Meade… ¡88! millones de pesos y no ganó en ninguno de los 300 distritos electorales; aquí en Sonora cobró algunos millones también y el PRI perdió todas las diputaciones locales, federales y las principales alcaldías, que bueno estuvo el negocio.

Calles

Recorrí otra vez algunas calles de Obregón y siguen en las misma situación y me tocó ver el ‘socavón’ por la Mayo, como también subí a mi cuenta de twitter una máquina tapa baches que utilizan en EUA o Canadá, toda una tecnología de punta, que ahorra millones de pesos ¿por qué no invierte Gobierno estatales y municipal en eso?, se sigue tapando con tierra, asfalto, chapapote y a los días o siguiente lluvia… Adiós, hay que averiguar señores funcionarios.

También me di una vuelta por el Estadio Yaqui, a las calles aledañas que se les metió concreto, quien sabe para cuándo finquen por ahí, como está el ‘Queteco’ y la familia del extinto amigo, había que meterle en pasadas administraciones.

La cuestión es que ya salió a relucir información dada por transparencia, detalles de licitaciones de esas calles y sobre todo de la que lleva hoy el nombre de ‘Juan Bours’, obvio con presupuestos millonarios y ya saben lo que pasó con esa avenida y lamento enterarme las constructoras involucradas.

Hoy con la nueva administración de Sergio Mariscal, espero que cambien las cosas, en cuanto a licitaciones en obras, vi en la semana que se tomó protesta al Comité de Adquisiciones y el papel que va a desempeñar el regidor Rodrigo Bours, a quien por cierto lo escuché al hacer uso de la voz, muy convencido de la ‘Cuarta Transformación’ con López Obrador.

Creo que el secretario el Ayuntamiento, Ascensión López Durán, desde mi punto de vista, un cartucho quemado, no se la debe creer para el 2021, huele a ‘pollo moreno’ el asunto… al tiempo.

Por cierto el día hoy elección para comisarios, estos días previos se ha cuestionado el papel de Morena. ¿Qué querían?, son los costos de la democracia con adjetivos que vivimos, como lo dijo Enrique Krauze, alguna vez, así lo hizo el PRI, por lo que muy probable se lleven la mayoría.

Guaymas

Pase por Guaymas daños materiales dejó ‘Sergio’, el Malecón, plazas, destrozos, lo de siempre cuando hay este tipo depresiones que traen mucha lluvia, pero más peligro veo a la depresión ‘Sara’ si ella no cambia el curso de cómo hace las cosas, y si los recursos del Estado y el Fonden, que lleguen para que los maneje su cuñado el tesorero Santiago Luna, pues ya sabrán. ¡Pobre Guaymas!, salieron de un alcalde medio Lorenzo y ahora peor, mucho nepotismo, inseguridad y una alcaldesa desencajada, que ni capacidad y oficio político tiene para manejar sesiones de Cabildo, no aprendió lección de un pasado que le puede llegar de nuevo.

