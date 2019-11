‘Este es un asunto muy delicado y debe prevalecer la prudencia en el presidente de México’

QUIZÁ ESTE SEA EL ÚLTIMO de los comentarios sobre la borrasca que sopla sobre Palacio Nacional y concretamente en el salón donde se realizan las conferencias ‘mañaneras’ del presidente AMLO.

Hago la precisión: la última por algún tiempo.

Yo me rindo.

No me gusta lo que estoy viendo. Quiero mucho a mi país. Amo la democracia. No deseo que a México le vayan mal las cosas. Por supuesto: tampoco deseo que le vaya mal al presidente de todos los mexicanos. Y me niego a seguir participando, desde mi humilde trinchera, en un debate que no tiene para cuando acabar y por el contrario, amenaza con escalar peligrosamente, como me lo manda decir en una carta un político amigo mío.

En esa carta, termina su relato con estas palabras: “Delicado el asunto porque puede escalar si no cabe la prudencia en el presidente”. Verdad de verdades.

Lo de ayer fue más inquietante que todas las mañaneras anteriores. López Obrador dio respuesta, en los puntos torales, al discurso del general de División CARLOS DEMETRIO GAYTÁN OCHOA. Le llamó ‘imprudente’. Y citó una de las definiciones que el militar hizo en el desayuno del 22 de octubre.

Por ejemplo, rechazó, la afirmación del general en el sentido de que la mayoría apoyaba la postura presidencial. Defendió el presidente ‘sus datos’.

No hay antecedentes, repito, de algo así en la relación del presidente de la República con sus jefes de armas.

Por eso, este humilde periodista enfocará su atención profesional, en lo sucesivo, a temas políticos y a situaciones específicas de los mismos, es decir, de los políticos, de los funcionarios federales, estatales y municipales y solo cuando sea estrictamente necesario, volverá a las ‘mañaneras’.

Mis precisiones están dirigidas a mis dos que tres lectores. A los que me distinguen con su presencia en esta columna en los ámbitos donde circulan los tres diarios de esta empresa en las que yo participo desde hace 32 años.

A fin de cuentas, caro lector, material periodístico hay de sobra en la Cuarta Transformación.

Verbigracia: ¿dónde quedó aquello de que la sede de la Secretaría de Agricultura se instalaría en el Valle del Yaqui? Usted recordará cuán emotiva y esperanzadora fue la reacción de los habitantes de Cajeme y, en general, de los sonorenses.

Muchos pequeños comerciantes se frotaban las manos de solo pensar cómo se dispararían las ventas. Las señoras que venden comida, los que venden distintas mercaderías en las banquetas. El sector hotelero.

Vendría gente de todos los rincones del país.

Productores de Jalisco, de Baja California, de Sinaloa, de Nayarit, empresarios incluso de la Ciudad de México. Productores de Puebla, de Chihuahua, de Durango.

De todas partes.

De pronto, el gozo se fue al pozo. AMLO guardó silencio. VÍCTOR MANUEL VILLALOBOS, el secretario, hizo lo propio.

Y la llama del amor se apagó.

¿Quién ha salido a dar una explicación? Hasta donde sé, nadie.

Nos hemos perdido en la farragosa telaraña del discurso ‘mañanera’ de Palacio Nacional. Nos montamos en la polémica que provocan las retadoras advertencias del presidente y nos olvidamos de lo verdaderamente importante. Ya vio, pues: aquí un buen tema, lo del olvido de la promesa de que la Secretaría de Agricultura se vendría a Cajeme. Fue tan falsa la promesa como la de que la SEP se iría a Puebla.

En otras palabras: nada de lo ofrecido en ese rubro, se ha cumplido.

En otros años, ya muy lejano, había un dicho de uso común en casos como este: ‘Y como dijo don Teofilito, ni se cumplirán’.

(Perdón por la ligereza.).

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: EN CIUDAD OBREGÓN algunos han sido mimados por el arte y por el deporte. O mejor: en nombre del arte urbano y del deporte….

Pero la mayoría son ‘huérfanos’ olvidados de la mano de Dios y de las autoridades municipales, pero también de los ciudadanos…

Nadie les dedica un momento de reflexión y atención y cuando lo hacen es para defenestrarlos, como si la culpa fuera de ellos…

En estos ‘huerfanitos’ habitan otra clase de olvidados: los indigentes, los que han quedado atrapados sin remedio en las adicciones y hasta los parias que han caído al abismo de la criminalidad citadina…

Son los callejones donde durante muchas décadas vivieron cientos, miles de familias de gente buena, trabajadores que, poco a poco, fueron abandonando sus viviendas en la medida en que la indigencia se posicionaba de los espacios que iban quedando en el olvido…

El otro día le comentaba aquí mismo, de que hay algunos movimientos vecinales que, de común acuerdo con el Ayuntamiento, quieren restaurar algunos callejones…

Esto suena bien pero, como decía ayer este columnista, ojalá que los mezquinos intereses personales no echen a perder esta bonita iniciativa…

Por el bien de todos, por el bien de Ciudad Obregón…

Ojalá…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, ME TOPÉ con una fotografía histórica aunque no tan antigua. En ella se observa al presidente CARLOS SALINAS, al gobernador RODOLFO FÉLIX VALDÉS y al alcalde de Huatabampo, HELIODORO SOTO RODRÍGUEZ…

La visita presidencial fue a la zona Fuerte- Mayo en el año 1988, el primero del sexenio salinista, el tercero de don RODOLFO y el primero de Heliodoro…

A tranco rápido recorren la zona para inaugurar la estanquería de camarón del grupo de ejidatarios de ROMUALDO REYES DELGADO, dirigente de la ARICA, en ese tiempo muy poderosa…

¿Quién se podría haber imaginado que muy pronto sobrevendría la debacle de las organizaciones campesinas, empezando por la CNC y muchos líderes se vendrían por un plato de lentejas?...

Como diría el poeta: cómo se pasa la vida tan callando…

Y ACÁ, EN CAJEME, AYER a media mañana me reportaron en alguna cafetería de la Ciudad a RAÚL ACOSTA TAPIA, a FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ y a JUAN LEYVA…

No me gusta esa vieja y choteada frase de columna política de los años sesentas, que se pregunta: “¿de qué hablarían?” y luego, con exclamación misteriosa, el periodista agregaba: “Solo ellos lo saben”…

Aquí lo he repetido: cuando dos o tres o más políticos se juntan en el café, en una comida o en una cantina, no hablan sino de política…

Está en su naturaleza…

Y tan tan…

¡EUREKA! AYER PLATIQUÉ AMPLIAMENTE con un viejo amigo mío. No había tenido noticias de él durante cuarenta años. Se llama DOMINGO VALDEZ, fue tesorero de ÓSCAR RUSSO en el Ayuntamiento de Cajeme y, al término del periodo, Domingo se fue a trabajar en un proyecto a Guadalajara…

Ahora está en Hermosillo, de nuevo, y ayer conversamos por más de una hora vía telefónica…

Fue un verdadero placer volver a platicar con él y saber que se encuentra bien…

Domingo ya cumplió 74 años pero a juzgar por el perfil, se mantiene bien de salud, bien de su apariencia lo que significa que ha vivido todos estos años fiel a sus valores, a sus principios y su amor a los suyos…

Por cierto, su esposa pertenece a la familia Almirudis…

¡Larga vida para ellos!...

Es todo.

Le abrazo.

