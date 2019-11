Excelente ejercicio de comunicación ayer entre Foro Cajeme de Comunicadores y Profesionistas y Ricardo Bours+“Yo veo a Alfonso Durazo fortachón y con ánimos”; López Obrador

El Foro Cajeme de Comunicadores y Profesionistas empezó ayer con el pie derecho en lo que corresponde a su renovación. Al abrir su abanico para dar lugar a todos aquellos profesionistas interesados en el devenir de Cajeme, Sonora y México, se fortalece con al menos una quincena de sus nuevos integrantes entre los que destacan profesionistas de la abogacía, la economía, la arquitectura y la docencia.

Y empezó con el pie derecho arrancando en esta su segunda etapa con la visita del contador público, exalcalde de Cajeme, Ricardo Bours Castelo en su calidad de aspirante independiente a la gubernatura del Estado.

Independientemente de que la participación de Bours Castelo --que también contó con la presencia e intervención del director general de TRIBUNA Sergio García-- estuvo interesante de principio a fin, en lo particular me quedo con estos dos que tres aspectos ahí vertidos.

A pregunta de uno de los foristas en relación a la situación que guarda el Isssteson, el aspirante independiente a la gubernatura, precisó que de plano este que es el instituto que vela por la seguridad y la salud de sus miles de afiliados, de plano, ya no tiene remedio.

Y no es una simple afirmación que se diga a priori; Ricardo sostiene que ha tenido la oportunidad de ver a detalle los informes que dan cuenta de la dificil situación que guarda el instituto y la verdad es que, para decirlo en términos médicos se encuentra al borde de la inanición.

En términos boxísticos diríamos que está a punto del nocaut, vía las más de tres mil demandas que se han enderezado en su contra y que lo tienen contra las cuerdas, demandas que tienen que ver con el incumplimiento en igual número de burócratas que no han podido jubilarse porque sencillamente no hay dinero con qué hacerle frente, es decir, con qué pagar, con qué devolverle a los trabajadores, un dinero que les pertenece.

Y esto sin descontar el tremendo desabasto de medicinas por el que atraviesa; por lo que hace a los servicios médicos, refiere Ricardo, ni hablar.

El segundo de los puntos es que, al principio de la administración estatal se dijo que Guillermo Padrés, --el exgobernador que, según lo dicho, sostiene Bours Castelo, no dejó ni las plumas en los escritorios-- y sus compionches no habrían de disfrutar de lo robado, por el contrario, el exmandatario ya lleva dos ‘bodones’ de dos de sus hijos y no ha habido quién lo moleste.

En pocas palabras, ha quedado en simples declaraciones el hecho de que sería llamado a rendir cuentas.

Por lo que toca al Gobierno Federal y la paliza que han venido propinando la violencia que ahoga al país entero, Bours Castelo resumió en contundente frase el estado que guarda la nación con este flagelo:

Un crimen organizado cada vez más organizado que le vemos ganando la batalla en contra de un Gobierno --en todos sus frentes-- cada vez más desarticulado.

Y por último, a pregunta expresa del columnista en el sentido de si tiene preparado un plan B en caso de que pudiera ser eliminado en sus aspiraciones como candidato independiente por aquello de que, por ley en Sonora se comtempla a un solo aspirante independiente a la gubernatura, el exalcalde de Cajeme, riendo a mandíbula batiene, dijo que no solo tiene un plan B, sino el C, D, E, F, G y hasta la zeta, sabedor de todas las sancadillas que le pudieran tender sus enemigos.

Y, aunque sin decir nombres, dejó entrever que tiene el ofrecimiento de algunos partidos políticos con los que se ha sentado a platicar, excepto, precisó, con Morena, partido con el que no tiene contemplado hacer ninguna alianza por la sencilla razón de que no está de acuerdo con la política y el Gobierno que lleva en estos momentos el presidente López Obrador, un hombre bueno, dijo, bien intencionado, pero con el que no está de acuerdo en algunas de sus políticas públicas.

Para acabar luego, dijo, no me quisiera ver como comparse de alguien con el que no estoy de acuerdo.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Tres semanas después del ‘culiacanazo’, un reportero le comentó hace unos días al presidente López Obrador que veía al sonorense Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana un tanto cabizbajo, minado con la mirada y la voz baja y hasta perturbado y enseguida dejó entrever la posibilidad de que este le pida la pelota.

Para suerte del sonorense, acaso el funcionario con más problemas en estos momentos dentro del gabinete federal, López Obrador descartó cualquier posibilidad de renunciarlo; “está fortachón y con ánimo”, le dijo al reportero.

El espaldarazo presidencial para Durazo vino acompañado de un comentario que además de descartar cualquier renuncia, mantiene al de Bavispe en el ánimo de López Obrador, lo que de paso lo conserva en el handicap morenista con rumbo a la candidatura por el Gobierno del Estado; “ha hecho un buen trabajo de coordinación del gabinete y a lo mejor se le ve cabizbajo por levantarse todos los días a las cuatro y dormirse a las 12, pero todos tenemos mucha fuerza de voluntad… Vamos muy bien, se están cumpliendo los objetivos”.