FGJ: Los hechos son contundentes; las palabras, no

Primero Rodolfo Montes de Oca y ahora Claudia Indira Contreras, los dos titulares de la Fiscalía General de Justicia en la presente administración estatal, han hablado mucho más con los hechos que con las palabras.

En tratándose en materia de Seguridad Pública, los gobernantes y funcionarios dicen muchas cosas y exhiben números. No es suficiente. Porque los resultados dicen mucho más.

En los dos años en que Montes de Oca fue titular, primero de la Procuraduría General de Justicia y su transformación a Fiscalía, los casos que consternaron a la sociedad sonorense, fueron resueltos. El asesinato de un enfermero en Hermosillo y el asalto con una mujer baleada en Guaymas, son apenas dos botones de muestra.

Ahora que la Fiscalía a cargo de Claudia Indira Contreras acaba de anunciar que ha resuelto el asesinato de la joven estudiante de arquitectura, deportista y modelo de nombre ‘Ambar’, originaria de Santa Ana y cuya muerte fue terriblemente violenta en la colonia ‘Apolo’ de Hermosillo, nos hace creer en la posibilidad de recobrar la confianza en la autoridad investigadora.

Sin duda. Porque la desconfianza en las policías y los cuerpos de seguridad se la ganaron a pulso en los últimos años. Lo mismo sucedió con los agentes del Ministerio Público e inclusive con los juzgadores del Poder Judicial.

Pero cuando hay hechos, resultados, todo argumento cae ante el poder de la contundencia que también nos dice que existe personal capaz para sacar adelante los asuntos.

Bien por la actual titular de la Fiscalía y todo su equipo.

Resultados como los dados a conocer en las horas recientes, nos hacen pensar también que la delincuencia se inhibe en sus ilícitas acciones, porque se abre de nuevo un capítulo para decirle a la impunidad que se está terminando su autorización para cabalgar por nuestra tierra.

Enhorabuena.

El secretario de Hacienda en el gabinete del presidente López Obrador, ‘reveló’ ayer por la mañana que el ‘megaproyecto’ presentado por la gobernadora de Sonora para ser contemplado en el presupuesto de Egresos de la Federación en el año 2020, es “la construcción de un nuevo hospital”… Habrá qué hacer la precisión de que el hospital ya se está construyendo y el avance es significativo, porque la inversión está garantizada a través de un fideicomiso integrado de manera expresa para ello… Lo que la gobernadora desea asegurar es el recurso para lograr entregar un hospital de especialidades en Hermosillo bien equipado… De nada serviría construir un elefante blanco sin equipamiento y lo que se requiere es que el nuevo nosocomio cuente con los espacios, laboratorios, quirófanos, camas y personal humano que ofrezca un trato digno a quien lo necesite, regularmente personas en estado vulnerable… Todos esperamos que el Gobierno del presidente López Obrador le responda a Sonora y los sonorenses, luego de que en este año 2019 nos quedó debiendo rubros de suma importancia que en su momento nos pegarán y duro.

Existen otros renglones importantes dentro del paquete de proyectos que la gobernadora ha entregado al secretario de Hacienda, como es el recurso para el Sector Salud, concretamente en la adquisición de medicamento, aún insuficiente para quien más lo requiere y los temas de seguridad pública, educación y mantenimiento de caminos y carreteras en el Estado… Con toda franqueza, existen pocas esperanzas de que Andrés Manuel López Obrador piense en Sonora para ayudarle… Y los diputados federales de Morena, lo decíamos ayer, solo ocupan un lugar en la Cámara… Nada más.

Disfruté de la película ‘Sonora’, exhibida ya en las salas de cine de la ciudad… Habrá qué resaltar que el argumento surgió del conocimiento e imaginación del escritor sonorense Guillermo Munro Palacio, pero le faltó mayor sustancia argumentativa a la producción cinematográfica… Cruzar el desierto de Sonora sin caminos hace cien años era retar a la muerte, ese no es ningún secreto y ya se ha filmado con ese mismo argumento… La expulsión de los chinos en el Estado es solo una referencia histórica sin mayores datos… Total, no es una superproducción… Es solo un largometraje… A quien habrá que reconocerle su calidad como actor es a Joaquín Cosío… Es lo que salva al filme… ‘Sonora’ se une a otras producciones en las que el Gobierno del Estado destina dinero, pero nos responden con muy poco… Durante el ‘padresismo’ se financió a Diego Luna la película sobre la vida de César Chávez, el líder de indocumentados en California en los años sesentas, pero ni siquiera tienen la amabilidad de mencionar los nombres ni de Sonora ni mucho menos Hermosillo… Y hay otros ejemplos que la verdad, no vale la pena recordar… Ha hecho mejores producciones locales Jesús ‘Chobi’ Ochoa y Sergio Galindo.