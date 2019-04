Fuerte aviso para periodistas “que se pasen”

Trascendió ayer la información de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cargo de Santiago Nieto, congeló cuentas bancarias de empresas relacionadas con el presunto financiamiento para la producción de la serie televisiva ‘El populismo en América Latina’.

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha establecido como criterio el que este tipo de producciones se logró gracias a un “complot” de personajes que buscaron “atacar la campaña del candidato presidencial de Morena” el pasado 2018. Firmado como responsable ‘La División’ y presentado por la periodista Gloria Álvarez, la serie televisiva en cuestión se ha difundido a través de las plataformas de cable en todos los países de América Latina, principalmente, pero la red de distribución se ha expandido por varios países del mundo. Consta de cinco capítulos. Define al ‘populismo’ como un estilo de Gobierno tanto de líderes de derecha como de izquierda, caracterizados por la puesta en práctica de promesas que no se podrán cumplir.

Ofrece información desde la aparición de este fenómeno en la Rusia de Lenin y Stalin, pasando por la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, abriendo amplios espacios informativos sobre los casos de líderes populistas en Brasil, con Getulio Vargas, Argentina con Juan Domingo y Eva Perón, así como los Kirchner; Bolivia con Evo Morales, Venezuela con Hugo Chávez y Nicolás Maduro y cierra con un capítulo especial dedicado a Andrés Manuel López Obrador, a quien considera igual, con la única diferencia a los demás populistas latinoamericanos, de que aún no era presidente de México en las fechas en que empezó a difundirse la serie.

En el capítulo dedicado a Andrés Manuel López, participan algunos otros periodistas como Denisse Dresser, Ciro Gómez Leyva y Jesús Silva-Herzog Márquez, quienes admiten el evidente estilo autoritario del actual primer mandatario azteca. Para el Gobierno de la ‘Cuarta Transformación’, esta serie trató de perjudicarle en campaña y hoy que es Gobierno, ha encontrado una ‘red’ a través del área de inteligencia financiera por lo que se ha permitido abrir algunas carpetas de investigación ante la Fiscalía General de la República, “ante la probable utilización de recursos de procedencia ilícita”.

Para el ejercicio periodístico, ‘El populismo en América Latina’ no es más que un trabajo más de opinión y crítica sobre los diversos acontecimientos nacionales. Sin embargo, para López Obrador, es muy probable que al actuar en contra de personas que no piensan como él, es ir dejando constancia de lo que les pasa “a todos los periodistas que se pasan y que no son prudentes”. ‘El populismo en América Latina’, se encuentra en México a disposición de los usuarios de ‘Amazon’ (Prime Video).

Muy, pero muy lamentable el registro de un accidente fatal más en la carretera Hermosillo-Bahía de Kino… Cinco muertes… Los hechos –según trascendió– se dieron en la madrugada de este lunes y fue tan fuerte y horrible el encontronazo, que en el choque de frente ambos vehículos se incendiaron y sus ocupantes quedaron calcinados… Si… La imprudencia… Sin duda alguna… Pero también la carretera… Una carretera que se ha convertido en espantosamente peligrosa… Es el resultado de un coctel fatal en los que se involucran los ciudadanos, los vendedores de alcohol, la seguridad policiaca… Muchos… No hay mente alguna con poder que la transforme en segura… Más que perder popularidad al convocar a agricultores y prestadores de servicios en hacer una rúa más amplia y mejor señalizada, mejor dejan pasar el tiempo… Simplemente así es.

El ritmo de trabajo se irá retomando al avanzar los primeros tres días de esta llamada también “Semana Diabla”… En el servicio público se tomaron el día de ayer y seguirán con el de hoy y algunos funcionarios hasta con el de mañana… Son privilegios especiales…