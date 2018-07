Gabinete de AMLO empieza a poner fin al sueño

Carlos Urzúa, propuesto por Andrés Manuel López Obrador como secretario de Hacienda a partir de que tome posesión de la Presidencia el próximo 1 de diciembre, admitió ayer que las alzas en los precios de las gasolinas continuará “año con año”.

“Se hará no en términos reales, pero sí nominales, de manera gradual, controlada, de acuerdo a la inflación”, subrayó el futuro manejador de las finanzas nacionales.

En su sexenio, Felipe Calderón inició el aumento en el precio de las gasolinas y lo hizo ‘gradualmente’, para no ser golpeado tan severamente en su imagen. Enrique Peña Nieto, aumentó drásticamente el precio de este combustible sin importarle el gran castigo a su imagen. El problema fue que EPN había anunciado que no habría más ‘gasolinazos’.

Pero en la campaña electoral por la Presidencia que acabamos de vivir, ¿cuántas veces repetiría AMLO que se acabarían los ‘gasolinazos’?

Bueno, pero era campaña, hoy empezamos a despertar de ese sueño. Gradual o drásticamente, de acuerdo a la inflación y de manera controlada, los aumentos a las gasolinas continuarán.

Por su lado, el futuro secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, explicó ayer a través de un video en las redes sociales que “no conoce a ningún maestro que no desee ser evaluado: Eso sí, no está bien que los exámenes sean aplicados de la misma manera, porque no todos los maestros tienen las mismas herramientas para aplicarlos”.

Palabras más, palabras menos, la ‘reforma educativa’ establecida en el sexenio del Presidente Peña Nieto, continuará, solo que más perfeccionada. Después de esto habría qué esperar la reacción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la que siempre se ha opuesto a ser evaluados y no quieren perder sus privilegios de compartir el poder en materia educativa y heredar esos privilegios y, también, apoyaron con todo al ahora presidente electo, porque les aseguró que borraría del mapa dicha reforma.

Javier Jiménez Spriú, propuesto por López Obrador para ser el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, anunció ayer que dentro de un mes se definirá el destino en la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Más tarde, el actual secretario del ramo, Gerardo Ruiz Esparza, declaró que la construcción de esa gran obra será resuelta en el próximo sexenio.

Es decir, la obra continuará, solo que determinada y decidida por el Gobierno que encabezará López Obrador.

Ayer era campaña. Hoy empezamos a despertar de ese sueño. ¿Muchas mentiras? Sí, pero ya se ganó la elección y habrá qué establecer una diferencia: Una cosa es el candidato y otra el jefe de Estado.

¿Dónde había oído eso antes?

Y es que el sistema sigue. Ese no cambia.

Ayer comenzó el conteo de actas de las casillas instaladas a todo lo largo y ancho del Estado de Sonora en cuanto a las elecciones federales y estatales… Es de acuerdo con la Ley que tanto el INE como el IEE tienen 48 horas para dar a conocer -ahora sí-, los resultados oficiales… Hay reglas… Por ejemplo, las casillas donde se observe algo sospechoso, podrá abrirse y contar voto por voto… Los simpatizantes de candidatos que ante la opinión pública resultaron perdedores en la elección, han renovado su optimismo ante la posibilidad de revertir el resultado ya de manera oficial… El caso de la competencia por el distrito número 6 en la diputación local donde un solo punto es la diferencia entre la victoria y la derrota de Kitty Gutiérrez del PRI y Diana Platt, de Morena, se tornaba anoche interesante, cuando en las primeras de cambio, la priísta superaba a la morenista… También circulaban imágenes de números favorables a Ernesto ‘Pato’ de Lucas Hopkins, el priísta que según esto, fue derrotado por Célida López de Morena por la Presidencia Municipal de Hermosillo… ¿Podría haber sorpresas?... No lo dudaría… Históricamente el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) ha tenido sus errores en el pasado reciente y hoy no sería la excepción… Pero en fin… Quien tiene la palabra es la autoridad electoral…

No había reparado en ello… En Cajeme, el PRI se fue hasta el tercer lugar… Aquí el mensaje debe ser más amplio haciendo a un lado fobias y traumas personales entre los líderes de los principales grupos de mando en la región… El gran mensaje a futuro es: O se ponen de acuerdo en las coincidencias y trabajan juntos o las derrotas serán para ellos el pan de cada día.