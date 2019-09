Rumbos

Hace 50 años del avionazo en que murió Carlos A. Madrazo Becerra, en Monterrey, Nuevo León

CASI PASÓ DESAPERCIBIDA la efeméride. Pero dos meses después de la fecha, un periodista de alguna parte de Nuevo León, hizo una crónica muy completa sobre este acontecimiento, para conmemorar el 50 aniversario.

De hecho, este periodista tampoco se acordaba de este suceso. De no haber sido porque a principios de junio el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR recordó la fecha e hizo referencia, simplemente le hubiese pasado de noche.

CARLOS A. MADRAZO BECERRA era tabasqueño como AMLO. Fue gobernador de Tabasco. Diputado federal. Senador y presidente nacional del PRI.

Nunca se supo a ciencia cierta si el tabasqueño era izquierdista o tenía inclinaciones socializantes.

Yo nunca he creído que fuera de la izquierda. Más bien era nacionalista. Demócrata. Y odiaba el autoritarismo que en los años cincuentas y sesentas predominaban en México.

Cuando terminó su mandato en Tabasco, fue nombrado dirigente del CEN del PRI.

De entrada, puso a temblar el sistema de la época cuando propuso que el candidato a la presidencia de la República no fuera designado por el presidente en turno. El candidato debería surgir del voto mayoritario y secreto de los militantes. Tendría que ser democrático, sin marrullerías.

Obviamente, esto indignó al presidente GUSTAVO DÍAZ ORDAZ. Y entró en confrontación con él. Y con los gobernadores. Y con las bancadas priístas en las cámaras de diputados y de senadores.

Ante esta aplanadora, Madrazo Becerra renunció al cargo, pero no al PRI.

Inició un recorrido por todo el país, promoviendo un nuevo proyecto político: fundar un nuevo partido que se llamaría Patria Nueva.

Desde la Secretaría de Gobernación dieron la orden de filmar todos los eventos que Madrazo encabezara en su recorrido por la República.

El pánico entró a Palacio Nacional cuando vieron las imágenes: cada vez eran más concurridos los mítines.

Corría el año de 1969 y en unos meses habría ‘destape’. Estaban frescos los sangrientos hechos del 2 de octubre de 1968, la juventud universitaria del país estaba profundamente resentida con Díaz Ordaz y con el Gobierno en general. Esto explicaba por qué a los mítines de Madrazo Becerra cada vez asistían más jóvenes.

Esto no podía permitirlo el presidente Díaz Ordaz.

Carlos Alberto Madrazo quería cambiar a México. No acabar con el régimen sino hacerlo democrático. Pero ni el PRI ni el sistema habían nacido para ser democráticos.

Ya pronto habría candidato a la Presidencia. Algo tenía qué ocurrir. A principios de junio de 1969, Madrazo había terminado un exitoso recorrido por distintos lugares del país. Decidió visitar Nuevo León. Concretamente, Monterrey.

Aquel amanecer del 4 de junio de 1969, había buen tiempo. Era una mañana de rutina para los pilotos del Boeing 727X—SEC, que con casi 100 pasajeros a bordo despegó del Aeropuerto de la Ciudad de México con destino a la Sultana del Norte.

Recorrió la distancia sin mayores sobresaltos. La serranía de El Fraile se perfiló en el horizonte, y justo cuando cruzaban sobre el Cerro de Tres Picos, el avión se desplomó.

Lo que siguió a la primera noticia, fue vago, hermético y fuera de esas primeras noticias, que afirmaban que había sido un accidente, no se volvió a saber nada más.

Esto dio paso a la creencia popular que el avión de Mexicana de Aviación había sido saboteado. Y culparon a Díaz Ordaz.

En ese vuelo no solo murió el político más renombrado del momento, sino algunos funcionarios federales y una figura deportiva de fama mundial: RAFAEL ‘El Pelón’ OSUNA.

Todos los que iban a bordo murieron.

Ahora bien: 50 años después, yo soy de los que piensan que Carlos A. Madrazo si bien podía alborotar a unos cuantos miles de jóvenes estudiantes, no tenía ni el carisma ni el liderazgo suficiente para convertirse en un peligro para un sistema político cuya fuerza no se basaba en el respeto y la simpatía del pueblo, sino en el temor y la creencia casi general de que era indestructible. Estoy cierto que no hubiese arrastrado multitudes.

Pero el mito quedó en los anales de la historia como tantos otros.

En fin.

DÉJEME DECIRLO: AYER a media mañana se realizó en el Hotel Fiesta Americana de Hermosillo una reunión en la que se informó de las actividades y presentación del nuevo paquete de convocatoria, a cargo de la presidenta del Consejo de la Fundación Dar Más para Sonora, la señora YOLANDA ESCALANTE DE MAZÓN…

Esta es una agrupación que apoya proyectos del sector social y el evento contó con la presencia de la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO…

Por cierto, entre los asistentes me reportaron a MARTÍN GÁNDARA CAMOU y al cajemense RICARDO BOURS CASTELO…

LO QUE ME LLEVA A RECORDAR que el pasado 22 de septiembre, Ricardo subió a su cuenta de twitter una calurosa felicitación a su amigo ERNESTO ‘El Borrego’ GÁNDARA, con motivo de su cumpleaños número 59…

¿No hubo ‘borregada’ en el rancho?...

Lo cierto es que Ernesto y Ricardo son amigos entrañables y esto a nadie se le puede escapar… En el pasado no tan lejano, el político obregonense ha demostrado de qué dimensión es su estima por el hermosillense. Se la jugó con él y por él y no se arredró a pesar de los pesares…

Por otra parte, ‘El Borrego’ nunca falta a los eventos de Abelandia…

Las cosas como son…

CURIOSAMENTE, TRES DE LOS que suenan más para contender en la estatal del 2024, RICARDO BOURS, ERNESTO GÁNDARA y ALFONSO DURAZO MONTAÑO, tienen vínculos de amistad entre sí, aunque no necesariamente todos con todos…

Permítame explicarme, caro lector: Alfonso es amigo —y muy amigo— de Ernesto, a quien le abrió las puertas de Los Pinos en tiempos de la Presidencia de VICENTO FOX…

Y como ya se dijo, Ernesto y Ricardo son muy buenos cuates, se aprecian, se tienen mutuo respeto y en alguna ocasión se llegó a decir que estarían dispuestos a sumarse uno a favor del otro, según estuvieran las preferencias…

O algo así…

A lo mejor podría acordarse un pacto de ‘yo ya te apoyé ahora te toca a ti’… Todo podría suceder…

Como sea, pocas veces coinciden tres aspirantes a un puesto importante con lazos de amistad como ocurre con estos tres suspirantes…

¡EUREKA! LOCO DE CONTENTO ME DICEN que anda por estos días el guaymense ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, y la verdad sea dicha no le falta razón…

Su famoso programa ‘Energía Sonora’, alcanzó ya la cifra de 20 mil familias beneficiadas con este programa y ahora con la entrada en operaciones del segundo aerogenerador, se tendrán a 2 mil familias de Cajeme que recibirán un descuento en su próximo recibo de luz…

Déjeme contarle que me tomé el tiempo necesario para leer el instructivo sobre cómo opera este programa y, en efecto, se trata de un proyecto que atiende auténticamente la parte más sensible de las personas de escasos recursos: su economía hogareña…

Bien por Toño…

Y POR ÚLTIMO, LA NOTICIA triste de ayer me llegó a media mañana: el sentido fallecimiento de CARLOS RUIZ LOVE, huatabampense con grandes afectos en Ciudad Obregón, miembro de una familia de gran influencia social en Huatabampo y con quien cultivé una afectuosa relación de amistad desde hace cuarenta años…

¡Descanse en paz!...

