Hay fiscal… cierra planta ¿y ahora?

El pasado jueves en una votación que denotó que la Coalición; Morena, PT y PES está más que fracturada, se eligió a quien será la nueva fiscal Claudia Indira Contreras, la carta indicada, se notó en la votación, ningún voto recibieron los otros dos propuestos y dado el papel del mismo Congreso y el Comité Ciudadano no hubo ningún tipo de ‘criba’ con el resultado que ya todos sabemos.

En lo personal expresé en un par de columnas sobre este proceso y sobre quien hoy tiene la responsabilidad de procurar justicia en la entidad, no me retracto lo que pienso y dije, no está la situación de Cajeme, el sur y la entidad para que esta señora sea quien tome las riendas de tan importante puesto, la situación y circunstancias que hay no lo permiten, más sin embargo, al margen del proceso y de intereses como ciudadano, como sonorense, le deseo lo mejor, que haga un buen papel.

También para el registro, la votación de diputados de Cajeme fue así; Ernestina Castro y Héctor Raúl Castelo, diputados de Morena, votaron en contra del proyecto; Orlando Salido, diputado del PT, el que no habla pero piensa, a favor; diputados del PRI, Rogelio Díaz Brown y Luis Armando Alcalá, a favor, al igual que el diputado por Guaymas, Rodolfo Lizárraga, coordinador PT.

Obvio la cosa no está tan fácil, ella ya estuvo aquí en Cajeme y el resultado de su trabajo no fueron buenos y le daremos seguimiento cercano a su trabajo, a este nuevo reto y responsabilidad que se ha echado en hombros y vaya que sí, todos los índices a la alza; robos en todas sus modalidades, expedientes que se acumulan en agencias del MP, más los problemas internos en las policías, falta de coordinación con SSP y dejando para lo último, los crímenes, tanto feminicidios como los dolosos relacionados al crimen organizado, o sea, nada fácil la tiene.

Creo también importante reto para la fiscal Contreras que la ciudadanía recobre la confianza en la institución y en la aplicación del Estado de Derecho, nuestra entidad está en los últimos, no es grilla, son datos oficiales, quizás porque la administración pasada se robó el dinero para la implementación del nuevo Sistema de Justica Penal, lo que tuvo que afrontar este Gobierno o por lo que quieran, pero esto debe mejorar, que así sea.

También es obvio que en los próximos; días, semanas y meses, vendrán las primeras pruebas, ‘cales’ que le hará el crimen en sus diferentes modalidades, como también puede que venga una prueba importante y esa tiene que ver con un juicio que se lleva a cabo en Brooklyn, Nueva York, contra Joaquín ‘Chapo’ Guzmán.

Que sigue

Como ustedes ya saben, el abogado del ‘Chapo’ acaba de inmiscuir al expresidente Felipe Calderón y al actual Enrique Peña Nieto, en supuestos sobornos millonarios a ambos, lo cual obviamente ya negaron.

También se vendrán esta semana declaraciones de Jesús Zambada, otro testigo del caso y muy seguramente en este proceso que durará meses, saldrán a relucir nombres de más; políticos, Gobernadores, altos exfuncionarios y actuales, al igual que de altos mandos policíacos, militares, etc... la narco-política pues en su máxima expresión y como se dice en el argot, soltarán la ‘sopa’ pues, buscando aminorar las penas que se les vienen.

De acuerdo al periodista y columnista Salvador García Soto, conocedor de estos temas, ante el problema que se viene de entre declaraciones de Guzmán, Zambada y todos los que hablen, se vendrá una ‘guerra’ entre los descendientes de ellos y quienes controlen ambos cárteles y ese pleito llegará a… Sonora.

Así pues ahí viene esta tremenda prueba para la nueva fiscal y para quien será el nuevo titular de Seguridad Pública, ¿cómo afrontarán esto?, lo veremos, sobre todo en Cajeme y todo el sur, plazas importantes para el crimen organizado por la distribución y el trasiego de drogas… al tiempo.

Cierra Planta ¿y ahora?

Pues lamentable y grave que Solaqua, haya tomado la decisión de cerrar operaciones de la planta tratadora de aguas residuales por falta de pago que se acumuló y esto traerá consecuencias, pero para conocer el contexto de porqué se llegó a esto, lo detallo brevemente a continuación.

En el sexenio de Armando López Nogales, se etiquetaron 200 millones de pesos para construir dicha planta, el dinero nunca llegó (que raro) entonces OOMAPASC solicitó un crédito a 20 años con el aval del Gobierno del Estado, quien fue el que finalmente estuvo ‘apoquinando’ hasta el segundo año de la administración de Faustino Félix.

A la par con esto CONAGUA desde hace años, aporta una cantidad por cada metro cúbico de agua que se trate, de acuerdo a números oficiales, en los dos primeros años de la pasada administración municipal fueron 17 millones lo que dio la dependencia federal a OOMAPASC para que se destinaran a obras de infraestructura como alcantarillado, etc. ¿Se hicieron? No sé, habría que preguntarle a la exdirectora Cecilia Antillón, lo que sí es que para el tercer año, ya no se entregó nada.

Otra cosa que me hace ruido en el recibo que pagan los usuarios, viene una cuota para saneamiento, todos la pagan, por lo que al organismo operador le entran millones cada mes, está raro esto pues.

En fin, lo grave y delicado por lo que Solaqua, tomó la decisión de cerrar es que el adeudo anda ya en ¡60! millones de pesos, dijeron ya basta, lo que obligará forzosamente al alcalde Sergio Pablo Mariscal y al director del Organismo, Rodrigo González, a hacer algo, negociar, convenio de pagos, porque de continuar cerrada esta planta conllevará esto una ‘hediondera’ válgame la expresión, por todos lados, un mosquero, pestes pues, de esa agua negra que viene por la red de alcantarillado, con el consiguiente problema de salud pública.

Vean nomás lo que sucede cuando no se manejan bien las cosas y los dineros públicos con consecuencias para la población y costos muy altos para administración actual y venidera.

Se ha manejado los últimos trienios a OOMAPASC, como ‘caja chica’ utilizando buena parte de recursos con fines políticos y otro tipo de desvíos, a lo que se suma los privilegios al interior con el Sutoc, con quienes por fin se conjuró el conato a huelga, sí que bueno, pero ¿a qué costo? Imposible quitar algunas ‘conquistas’ de los trabajadores, difícil eliminarlas, sobre todo con el blandito de Javier Villarreal, la costumbre se hace norma, y ahí los resultados, aunque que bueno que intervino el secretario de Trabajo, Horacio Valenzuela.

Ahora la pregunta ¿le va a entrar el contralor Pepe Guerra a esto? ¿Ustedes qué creen? Yo tampoco, en fin aquí está otro caso de muchos que se heredan y que se vienen arrastrando de trienios, como el caso del alumbrado público, concesión que se dio en la administración de Rogelio Díaz Brown se pagan cientos de millones y vean como está el municipio, bien se haría en cancelarlo, el detalle es el costo de rescindirlo.

Y no, esto no es un asunto de darle o no juego a ‘medios’ señor Guerra, ni se arregla esto con ofrecer carne asada a reporteros, esto es un asunto de ética de compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, que espero también entienda el alcalde Sergio Pablo Mariscal, es parte de la ‘4T’… ¿O no?

Apoyo… a pequeños

Se viene aclarando como está el asunto de pagos al doble, vía subsidio para quienes siembren trigo panificable, maíz, arroz, frijol, leche, el apoyo va enfocado para pequeños productores.

Por ejemplo, para trigo panificable, que se pagará a 5 mil 790 a pesar de que el merado está a la mitad de eso, recibirán apoyo hasta por 100 toneladas que entreguen, no sé cuántas hectáreas signifique esto; 10, 15 o 20, es los que se pagará, por lo que sin duda el objetivo son los pequeños productores y/o campesinos.

Ahora estamos en México, para quien siembre trigo panificable, pues está muy atractivo el precio y apoyo, por lo que los mismos campesinos y productor privado, buscarán la manera de adecuarse a ese marco por la vía legal y no estoy descubriendo el hilo negro y como dice el dicho “para coyotes, los perros”.

Cierres… y Copreco

Hace unos días se dio oficialmente el cierre de una cadena de tiendas de autoservicio de BCN, asentadas aquí en Ciudad Obregón, como también está establecida en Navojoa, ignoro si allá también cerró, el argumento que esgrimió un directivo, son los cambios fiscales que se vienen para municipios fronterizos, atractivos por cierto o ya no fue negocio aquí.

Fueron liquidados los empleados, conforme a la ley, pero el dinero se acaba y necesitan seguir trabajando los despedidos, no han sido recontratados, pero al parecer conocida cadena de Sinaloa, le va a entrar, que bueno, de ser así.

Saco a colación esto primeramente porque los municipios fronterizos se van a convertir en una paraíso fiscal para muchas empresas, algunas inversiones si se irán para allá, así como otros, solo harán cambio de domicilio fiscal para acceder a beneficios… estamos en México y para las ‘maromas’ nadie como los mexicanos, digo, buena parte.

Lo segundo y que atañe a Cajeme es que problemas de infraestructura de las calles estaba por ocasionar salida de algunas empresas del PICO, por el estado en el que estaban y el bulevar Las Torres, por lo que hubo un ultimátum y se le tuvo que entrar, recodar que intervino el entonces diputado Omar Guillén, los empresarios y la administración de Faustino Félix.

Saco a relucir esto por la importancia y relieve que están teniendo los Coprecos en algunos municipios y Cajeme es uno de ellos, una buena labor de Regino Angulo, Francisco Obregón y por ahí viene ya en relevo el empresario Arturo Knapp Ramos.

Hace unos días estuvo por aquí el secretario de Economía, Jorge Vidal, quien está dando nuevos roles a estos comités, instalando consejos consultivos también por zonas y regiones, en donde los empresarios tendrán un participación más cercana, no serán figuras decorativas pues, se les va a tomar en cuenta a nivel municipal y estatal.

En lo personal siempre he cuestionado los consejos que forman los gobiernos y el papel que han desempeñado, me quedó claro por ejemplo en el de Seguridad Pública, pero conozco de hace años a Arturo, al igual que a Jorge Vidal y lo ejecutivo que es Enrique Ruiz y creo que este y los demás consejos que les ha tomado protesta, Vidal trabajarán por el bien de sus municipios, regiones y esa debe ser creo la instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich, en este sentido.

Eso sí, lo que ahora preocupa y está latente, es el problema de inseguridad, esperemos que mejoren las cosas para que no se inhiba la llegada de nuevas inversiones, esa será chamba de la nueva fiscal Claudia Indira Contreras y el futuro nuevo titula de Seguridad.

La Jaula

Vaya problema que se presentó en la ‘La Jaula’ en el Mayo, ante la llegada de migrantes hondureños y la problemática que traen y dejan a su paso en la búsqueda del sueño americano de llegar a EUA.

La gasolinera y tienda de conveniencia asentada ahí, tuvo que cerrar, pero la presión ahí está y seguirá, ahí vienen miles más, ante esto se entiende la solicitud de la gobernadora Claudia Pavlovich, de auxilio de un Gobierno Federal… que ya se va, solo le quedan un par de semanas.

Y allá en Tijuana, soberano problema, dos más bien; el cierre y ‘sellado’ de la frontera por parte de Trump y el malestar de ciudadanos tijuanenses ante miles de hondureños que andarán deambulando por la ciudad en busca de comida y haciendo sus necesidades en las calles, esto rebasa a cualquier autoridad.

Si logran pasar los migrantes con visa de ayuda humanitaria o política, esto invitará a que miles más de hondureños atraviesen el país y seguirán los problemas en la entidades por donde pasan y si no logran, peor andarán por ahí y se incrementará el robo y hasta serán reclutados por el crimen organizado, harán lo que sea… o se vendrán de vuelta para Hondura y otra vez a pasar por entidades con los problemas que conlleva esto.

Mintieron

A escasos días de cambio de administración federal, se confirma que nos mintieron, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza y el delegado, Javier Hernández, con respecto a terminación de la ‘Cuatro Carriles’ sobre todo en el sur, le falta y meses.

Eso sí, ambos se van agusto, ya sin ninguna preocupación a gozar en el retiro después de 6 años muy rentables y productivos, por cierto a 30 años concesionó la SCT los libramientos de; Hermosillo y Cajeme ¿qué tal? Sí, a esos constructores divinos y sus socios (esos que están pesando, esos meros) no te acabes Sonora, no te acabes México.

Ahora se entiende porque la gobernadora Pavlovich, visitó al futuro titular de SCT, Javier Jiménez Espriu, para asegurar el término de esta obra federal, que por cierto de un presupuesto original de 13 mil millones, se fue a 20 mil, vaya que la batearon algunos.

Presupuesto

El pasado jueves el secretario de Hacienda Raúl Navarro, hizo entrega del Presupuesto 2019 en el Congreso, el cual contiene, él mismo lo señaló, un profundo sentido social, esto al margen de que los ramos de Educación y Salud, llevan la mayor parte del pastel.

Con esto el Gobierno de Claudia Pavlovich, atiende y asume lo que sucedió en pasado 1 de julio, el rezago social que hay, sobre todo en el sur, en el Mayo, la región más pobre de la entidad y también acorde a la nueva realidad política que hay, tan es así la reuniones que sostuvo ella en la Ciudad de México y en la capital con alcaldes y diputados, la mayoría de Morena, ahora a esperar que los legisladores lo aprueben, obvio antes Navarro, en diciembre en Sesión de Comisiones, les explicará al detalle el desglose, tal como lo ha hecho sin problemas en los dos años anteriores.

Correo; [email protected]

Twitter; @ABN58