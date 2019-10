Hay malestar entre priístas de viejo cuño por la visita de Unanue a Cajeme pidiendo cuentas

AVANZO EN LA LECTURA de ‘El vendedor de silencio’, de ENRIQUE SERNA. Debo agradecer al maestro RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ, su gentileza de haberme enviado esta magnífica novela con un fondo épico de un México que no volverá más.

Espero que para bien.

Resulta realmente casi mágico cómo el autor imagina los pensamientos de los protagonistas basado en lo que se decía en los cafés, en las reuniones políticas.

Los rumores, pues.

En este contexto, pone en los pensamientos de CARLOS DENEGRI, fuerte calificativos para JULIO SCHERER GARCÍA, tras del deceso de RODRIGO DE LLANO, director de Excélsior todos esos años en los que Denegri fue el ‘rey’ del periodismo no solo en el Periódico de la Vida Nacional sino en de todo el país.

Era el más influyente. El más temido. El más odiado. El más asediado por los políticos y empresarios más poderosos de México.

Denegri había sido el ‘mal necesario’ del régimen priísta. Mejor dicho, de los presidentes en torno. Desde ADOLFO LÓPEZ MATEOS hasta GUSTAVA DÍAZ ORDAZ.

En la imaginaria de Enrique Serna, el autor, Denegri pensaba durante las honras fúnebres al fallecido director del diario, que Scherer no tenía méritos para estar improvisando un discurso. No había sido su amigo. Era mediocre y oportunista, y sobre todo, era la punta de lanza de la izquierda en el periódico.

En algunos de sus libros, Scherer se ha referido a Denegri como un gran reportero. Pero al mismo tiempo ataja la alabanza al describirle como un ser perverso y vil.

En algunas páginas he pasado por etapas que me resultan conocidas.

Y la lectura me lleva a la conclusión de que se trata de una historia donde las antípodas se chocan.

Denegri, el anticristo, y Scherer, el ángel guardián de la libertad de expresión.

Pero uno y otro fueron la luz y sombras. Denegri, más sombras que luces. Scherer, guardador de secretos no siempre bien cuidados. Bien guardados.

En uno de sus libros de recuerdos, Scherer confiesa que en alguna ocasión el profesor CARLOS HANK GONZÁLEZ, le mandó una camioneta Suburban a su casa. Era un regalo para sacar a pasear a la familia, le mandó decir con el mensajero.

Don Julio evoca aquellos primeros momentos. Las dudas. Los sentimientos encontrados. Por un lado, la natural satisfacción de que sus seres más queridos, dispusieron de un vehículo para pasear los fines de semana por los alrededores de la Ciudad de México.

Por otro, la enorme responsabilidad ética de aceptar un regalo tan costoso de un político al que se le achacaba ser el autor de la frase: “un político pobre es un pobre político”.

Una semanas después, Julio Scherer mandó la Suburban de regreso a la residencia del Profesor Hank.

Don Julio ya estaba en el ocaso de su vida y el regalo le estaba quemando por dentro.

Quería airearlo, que todos supieran por él mismo y no se enteraran por otros cuando él ya hubiese muerto.

No era un santo. Tenía profundos defectos y esto me lo comentó uno de sus reporteros hace 26 años.

Era injusto, pero no era un corrupto ni un extorsionador.

Por eso CARLOS DENEGRI lo odiaba. Él, que también odiaba a las mujeres por viejos traumas de su niñez.

Denegri era misógino. A tal punto que en una ocasión atendiendo a un amigo en su departamento, le ordenó a su amante, la actriz GLORIA MARÍN, que le llevara un whisky, de la siguiente manera: “¡Rápido, p… tráeme un trago!”.

¿Este incidente pinta de cuerpo entero a Denegri?

Por supuesto que no. Era mucho peor que eso.

Y en este punto valdría la pena preguntarse si quienes lo enriquecieron para que guardara silencio sobre sus canalladas, sus corruptelas, sus infamias desde el poder, eran tan perversos o más que él.

Pero de esto, hablaremos en columnas posteriores. Es un pacto entre vos y yo, caro lector.

¡Voto a Satán!

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! HACE UNOS DÍAS un viejo priísta se quejaba de que un panista genuino como GUSTAVO DE UNANUE GALLA, haya visitado casi en sigilo Ciudad Obregón para ser presentado ante algunos priístas reconocidos…

Me cuentan que la diputada KIKI DÍAZ BROWN, lo llevó ante dos políticos priístas, uno joven y otro veterano, para que le explicaran en qué condiciones se encuentra el partido tricolor en Cajeme…

Al parecer, esto no gustó pero ni siquiera así de tantito a otros militantes; incluso, me aseguraron que alguien que es priísta de muchos años le espetó con energía a la intermediaria que no se atreviera a convocarlo a él…

Quien sabe, eso me dicen, no me consta pero tengo, para mí, que algo hay de cierto…

En todo caso, ya se verá…

Particularmente, creo que cualquier militante auténticamente priísta, se sentiría agraviado por el solo hecho de invitarlo a reunirse con un panista de pura cepa como don Gustavo —aunque haya renunciado al PAN— para darle cuentas de la situación por la que atraviesa su partido…

Es ofensivo y es una burla para los pocos priistas que quedan en pie…

Me cae que sí…

MIENTRAS TANTO, EL MIÉRCOLES estuvo en Pueblo Yaqui el guaymense ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, encabezando una reunión comunal para entregar los recibos de la luz con el descuento prometido mediante el programa Energía Sonora…

Astiazarán ha sostenido y desarrollado este proyecto, del que ya se están beneficiando 20 mil familias en Sonora, dos mil de las cuales, corresponden a Cajeme…

Bien por Toño…

Y DE HUATABAMPO, LLEGA una observación del exalcalde CHABETO IBARRA GUERRA: en la foto que se publicó en estos Rumbos, faltó mencionar a PRÓSPERO IBARRA GUERRA y a REYNALDO RUIZ IBARRA, que, según Chabeto, fueron amigos de LUIS DONALDO COLOSIO…

En esa foto de grupo, aparecen mayoritariamente sonorenses, algunos del sur del Estado… Fue tomada la tarde en que Colosio rindió su protesta como candidato del PRI a la Presidencia de la República…

Si no recuerdo mal, fue a finales de noviembre de 1993…

Y VUELVO A LO MISMO: ¿qué está sucediendo con las alcaldesas de Navojoa y de Guaymas, ROSARIO QUINTERO y SARA VALLE DESSENS?...

Digo, porque ahora me entero a través del diario hermano TRIBUNA DEL MAYO, que ‘Chayito’ ha fallado en gobernabilidad y que este tema ha dividido al cabildo…

Y en cuanto a doña Sara, bueno, que le puedo agregar yo que usted que no sepa…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com