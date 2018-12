Hildelisa González: advierte de cierres escolares y se ofrece como la ‘salvadora’

NO FUE RUMOR SINO UNA declaración de la diputada federal HILDELISA GONZÁLEZ MORALES. Como haya sido, lo cierto es que la sola mención de que podrían clausurar cinco planteles del Cobach en Navojoa, Cajeme y Hermosillo, inquieta a muchos padres de familia.

Hasta ahora, todo parece indicar que la versión tiene sustento, pues ninguna autoridad ha salido al paso de las quejas y protestas de padres de familia, ni para confirmar ni para negar.

Hasta donde estoy enterado, la legisladora federal del Mayo, mencionó la posibilidad de que por falta de presupuesto podrían cerrar hasta cinco planteles. Dos de ellos, en Ciudad Obregón.

La verdad sea dicha, no ha habido una explicación oficial.

Doña Hildelisa soltó la versión y dejó la víbora chillando.

Y es que, luego de poner a temblar a muchos padres de familia, volvió a hacer declaraciones.

En esta ocasión, pidió no alarmarse, dicho en otras palabras, convocó a tener calma, como quien dice, “que no cunda el pánico”.

¿Y sabe por qué?

Porque ella, la señora diputada, va a tomar cartas en el asunto. Ella, cual Chapulín Colorado, va a intervenir, hablará con las autoridades y buscará una explicación.

Mire usted: todo esto está bien, pero haber empezado con un rumor sin confirmación, da pie para que la opinión pública piense que fue una estrategia suya para crear un estado de psicosis y luego ella aparece como la salvadora.

Ya lo dice el viejo y conocido refrán: la burra no era arisca, la hicieron a palos.

Particularmente, me resulta difícil de creer que las autoridades tengan en mente el cierre de cinco planteles del Cobach. Sobre todo porque la mística de la política educativa en este país y en el Estado, es crear más centros escolares, no cerrar algunos de los que ya existen.

Por otra parte, cerrar un plantel o dos en una misma ciudad, generaría un enorme problema a los alumnos afectados pues tendrían que buscar opciones en lugares distantes a sus hogares.

Esto lo saben los funcionarios de la educación en Sonora. Esto no tiene vuelta de hoja.

Ojalá que la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH, haga las precisiones pertinentes. Pero sobre todo, que le dé esperanza y consuelo a las mamás que en estos momentos viven días de incertidumbre por el rumor que pregonó la diputada González Morales.

Ojalá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: BIEN SE VIO en el portal ‘Tierra de Generales’, el exalcalde de Cajeme RICARDO BOURS CASTELO, al ser entrevistado por dos colegas de la región del Mayo…

En realidad, Ricardo refrendó lo que ya se ha dicho en distintos foros y medios de la Entidad, con respecto a su aspiración de ser candidato a la Gubernatura de Sonora…

De hecho, en alguna ocasión dijo que buscaría ser candidato del PRI, pero si no es así, buscaría serlo por otro partido ‘y si no se puede, como independiente’…

Como verá usted, Ricardo Bours está determinado a estar en las boletas de gobernador para el 2021…

Bien vistas las cosas, la actitud del empresario y político cajemense, es congruente con los nuevos tiempos que se están viviendo…

Atrás —muy atrás— quedaron aquellos tiempos en los que se aplicaba la célebre frase de FIDEL VELÁZQUEZ: “el que se mueve no sale en la foto”…

Ahora es al revés, el que no se mueve no llega a ninguna parte o, si usted quiere, “camarón que se duerme se lo lleva la corriente”…

Aunque también cabe este otro dicho: “al que madruga Dios lo ayuda”…

En cualquiera de estas definiciones coloquiales, cabe la aspiración, auto confensa con años de antelación, del contador público Bours Castelo…

Quien por cierto dijo que en su familia todos sus hermanos varones son ingenieros y solo él es CP…

Pues sí: no se duerme en sus laureles, recorre el Estado, se reúne con liderazgos locales en la ciudad que visita, como lo hizo no hace mucho en su recorrido por algunas ciudades del noreste de Sonora, como Agua Prieta, por ejemplo…

¿Cómo se llama esto?...

Bueno, algunos lo conocen como ‘hacer amarres’, ‘hacer compromisos políticos’, y también promover sus tesis sobre lo que es gobernar y lo que se propone hacer en caso de que llegase a la gubernatura…

Ahí va, pues, Ricardo en busca de la gubernatura…

MIENTRAS TANTO, HACE UNOS DÍAS la gobernadora Pavlovich se reunió con los delegados federales y tuvo como invitado al ‘Toro’ FERNANDO VALENZUELA…

Sin duda fue una afortunada idea invitar al más célebre de los beisbolistas mexicanos, quien por cierto reveló en una entrevista que cuando era niño y vivió con sus padres en Etchohuaquila, su platillo favorito era la sopa de fideo…

“Mi mamá la preparaba casi todos los días”, dijo, con una sonrisa…

En la foto de grupo con Claudia al centro, pude identificar a unos cuantos…

Verbigracia: a RAÚL ACOSTA TAPIA, a MIGUEL JIMÉNEZ LLAMAS, a CHAYO RODRÍGUEZ, a WENCESLAO COTA MONTOYA y a LUPITA AGUIRRE…

¿Qué sigue?...

La diáspora en otoño…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, ayer los Propietarios Rurales del Valle del Yaqui, comandados por JUAN GÁNDARA GONZÁLEZ, se reunieron en el reservado del restaurante El Bronco, en Ciudad Obregón, con motivo de estas fechas prenavideñas…

La chamba no me permitió descolgarme por allá, aunque mi cuate EMILIO TORRES MORALES, sí llegó puntualmente, según me cuentan…

Así discurren estos días, algunos dicen que es el espíritu navideño, otros, que es algo místico que une más a los seres humanos…

Vaya usted a saber…

Como sea, me gustan estas fechas, sus comidas, sus encuentros familiares, sus convivialidades a las que erróneamente llamamos ‘pasadas’…

De cualquier forma, a mí me resultan placenteros estos días…

Déjeme contarle algo muy de mi ámbito de amigos: ayer conversé durante más de media hora con mi amigo DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA…

¿Qué tiene de extraordinario que yo haya platicado con un amigo tan querido para mí?...

Creo que lo singular de esta charla de más de media hora con Daniel, es que fue por teléfono aunque realmente esto no es lo más singular sino el hecho de que él estaba montado en ancas en su caballo en un paraje a modo en su rancho Santa Anita, donde el celular alcanzaba buena recepción…

Como digo, es esa inefable vibra que nos llena en estos días cercanos a Navidad…

¡Y Bendito Dios que así sea!...

EL JUEVES OTRO ENTRAÑABLE AMIGO, me llamó desde el auto en que se desplazaba en el trayecto de Laredo, Texas, a Ciudad Victoria, en Tamaulipas…

—“Te vengo leyendo porque no soy quien conduce”, me dijo JULIÁN LUZANILLA…

Luzanilla es delegado del PRI en Tamaulipas y también lo es en San Luis Potosí…

¡Larga vida para todos!...

Es todo.

Le abrazo.

