Huele a huelga en Unison y a… Cierre en la frontera con EU

La historia a las que nos tienen acostumbrados desde muchos años en la Universidad de Sonora se repite una vez más en este 2019: Persiste la amenaza de huelga en la Alma Mater y si no hay acuerdos entre las partes veremos puestas las banderas rojinegras a partir de las seis de la tarde.

El Sindicato de Trabajadores Académicos (Staus) mantiene una postura mucho más radicalizada que el Sindicato de Trabajadores y Empleados (Steus), porque está exigiendo una revisión salarial y una revisión a su contrato colectivo de trabajo.

Por su lado, la autoridad universitaria representada por el rector Velásquez está aplicando la propuesta de 3.8 por ciento en aumento salarial y poco más del 1 por ciento en otras prestaciones.

“Es política nacional”, justifica.

Sin embargo, los dos sindicatos universitarios que mantienen su emplazamiento de huelga para hoy a las seis de la tarde están exigiendo más del 10 por ciento de aumento en los salarios.

Repetimos, la misma ‘película’ de hace varios años. No recordamos el tiempo en que se podía augurar el ‘no estallamiento’ porque se advertía algún arreglo. Desde hace varios años, llega en el calendario las fechas de emplazamiento, las tensiones previas a las fechas de posible estallamiento y las respuestas son las mismas: “No hay dinero”.

¿Qué se van a quedar sin clases 40 mil alumnos en todo el Estado? ¿Qué los padres de aproximadamente una cuarta parte de este total de alumnos perderá dinero porque son sonorenses de fuera de las ciudades sede de la Universidad? ¿Qué se puede perder el semestre o las becas de los alumnos?

En las respuestas oficiales se escuchan el “lo sentimos mucho. Qué más quisiéramos que no provocar algún perjuicio, pero los derechos laborales de los trabajadores están protegidos por la Ley”.

… Y se acabó.

Nadie, en ninguna parte ni en ninguna estancia de los gobiernos, tiene la capacidad de prever la paralización de actividades académicas y laborales en la máxima casa de estudios de Sonora.

Esa capacidad de los gobernantes y funcionarios, forma parte del pasado.

Mientras tanto todo indica que el señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, no solo se queda en las amenazas… También las cumple… Ayer fue “Día de los Inocentes” en la Unión Americana, pero nadie considera una broma el aviso de la Oficina de Migración que establece que este martes se cerrará el paso a todo vehículo que desee internarse en los EU por razones comerciales y también, para todos las personas de a pie que no tengan motivo especial de viajar hacia el interior de ese país… Mientras tanto, desde Palacio Nacional, nuestro flamante presidente López Obrador continuará levantando encuestas y sondeos para justificar su frente agachada ante el trato indigno y las ofensas que todos los días nos espeta Mr. Trump… Es una tristeza, pero es la vida que en esta mitad de la segunda década del Siglo XXI estamos viviendo en México.

Será el próximo viernes cuando se lleve a cabo la asamblea para elegir al nuevo presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora… No hay registro parecido en la historia de esa organización representativa de los rancheros sonorenses, en la que se haya vivido una competencia tan violenta como la de este 2019 entre los aspirantes, Héctor Platt (actual presidente) y Daniel Baranzini, en su papel de retador… Por lo menos no queda la menor de las dudas de lo apreciado que es ese cargo y lo que representa en pesos y centavos para quien ejerza su influencia de mando… Tanto que los ‘padresistas’ Sierra (los Luises, padre e hijo) están empeñados en volver a través de Baranzini y Platt, que es el candidato ‘oficial’, pues simple y sencillamente no quieren perder ese control… Tanto es el deseo, que Morena y su representante en Sonora, Jorge Taddei, no ha ocultado su apoyo al adversario de Platt… Tanto que la irrupción de un grupo armado en el rancho del ingeniero Sergio Torres, suegro de la gobernadora del Estado, se ha tomado como una amenaza de quienes desean llegar a la dirigencia de la UGRS… ¿Qué les parece?