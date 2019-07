Inicia el despliegue de la Guardia Nacional

Ha iniciado ya el despliegue de la Guardia Nacional en varios municipios de la entidad, sobre todo en el sur donde está más grave el problema de inseguridad, con todo y las protestas de policías federales a nivel nacional, que se dio aquí también en Obregón, que esperemos se resuelva, pero en fin ya llegaron y como sociedad esperemos que contengan a la delincuencia, que bajen los índices de crímenes dolosos y protejan a la sociedad civil que nada tiene qué ver con esto, quieren paz y tranquilidad.

Al frente viene el general Edgar Araiza, quien junto con el titular de Seguridad Pública, David Anaya, deben encabezar la coordinación, el mando y deberán subordinarse todos los cuerpos policiacos municipales, mayormente vulnerados por la delincuencia.

Lo que primero debe hacer es cortar el flujo de $$$ que llega de las bandas a mandos quienes después lo dispersan. ¿O miento?, es por eso que no agarran a nadie, hasta matan policías y gente de la sociedad civil, el resultado de violar; códigos, pactos o lo que ustedes quieran, de ‘vender’ la plaza a varios grupos y hoy el sur y la entidad viviendo las consecuencias, que diluyen cualquier acto de Gobierno.

Segundo las estrategias las deben elaborar el general Araiza y el secretario Anaya, y después bajar las decisiones a las Mesas de la Paz (que para mí no sirven para nada), hay gente que no se debe enterar, ni ser públicas, en fin.

En los operativos los últimos en entrarse deben ser los policías y mandos locales, son los principales ‘informantes’ hacia afuera y eso hay que cortar, a resguardo celulares cuando haya un operativo especial.

Ya la estrategias las verán los altos manos, lo que esperamos son resultados, quiero ser propositivo espero así sea, solo una cosa preocupa esta semana en Caborca, fueron detenidos con arma largas 5 ¡hondureños!, lo que da idea que migrantes están siendo reclutados por la delincuencia, con alta incidencia en esa zona también y pues ahí vienen miles de deportados en agosto.

Van a entrar ¿8 mil?, ¿10 mil?, ¿12 mil? Ya de manera oficial por SLRC, viene una crisis humanitaria y de seguridad, a ver como contienen esto.

SOLUCIÓN A LA JALISCO Y SUFRAGIO

Por fin ya se dio una solución para dar término y corregir problemas estructurales de lo que malamente hizo la constructora poblana, Esna, a quien sin licitación se le dio esa obra en el sexenio pasado por parte de la SCT, se embolsó millones y hoy el representante de la dependencia en la entidad, Edgardo Pacheco, tomó una decisión que se será de beneplácito para la ciudadanía y empresas que están en ambas rúas.

Se han cedido los derechos de cobro y término de obra a una empresa de Ciudad Obregón, me refiero a Ingenieros Civiles de Adolfo Harispuru, cuya constructora se encargará de terminar y corregir todas las fallas.

Así que a tener un poco de paciencia, ya hay un nuevo responsable, es de aquí, lo conocen y pues empresarios que tengan sus negocios, pues aprovechen y den cauce a sus demandas, exigencia a lo que consideren este, y se les atenderá.

El valor del contrato por lo que queda es por 17 millones, la empresa poblana ha quedado fuera, cedió los derechos; una vez terminada la obra se lanzará licitaciones para semaforización, el arreglo de calles que unen a ambas avenidas, algunas ya de pura tierra.

Con respecto al Paso a Desnivel para acceso al PO, ese es asunto del Ayuntamiento y ahí si hay un problema que tienen que resolver, no hay dinero, pero pues el alcalde Sergio Mariscal, debe aprovechar el ‘pacto’ que hizo con el diputado Rogelio Díaz Brown, para no dar seguimiento a denuncia que interpuso el regidor Rodrigo Bours, sobre todo a obras que hizo en terrenos del ‘quien no manda’ enseguida del Estadio, para sacarles más lana, ya sacaron 7 millones para que Oomapasc le abonara de lo que le deben al Distrito de Riego.

Por cierto vaya problemas que tiene el organismo operador, que seguirán, producto de contratos leoninos, sobre todo externos, la ‘conquista’ del contrato colectivo, lo de las plantas que maneja Solaqua y un largo etc., pero redituable $$$ para algunos ¿o no?

CÓCORIT

Increíble lo sucedido esta semana en Cócorit, el cuerpo colegiado que es el Cabildo, tomó por decisión mayoritaria destituir a la comisaria Martha Elena Ramírez.

Lo increíble se dio cuando a los ciudadanos que protestaban por el proceder y actuar de la comisaria, fueron algunos detenidos por policías, privados de su libertad por unas horas, lo que fue inadmisible, obvio recibieron el apoyo de regidores.

Se supo que quien dio la orden fue el secretario del Ayuntamiento, Ascensión López Durán. ¿Por qué? Si ya era un hecho consumado, el detalle es que cuestiones que entran en el ámbito de lo personal y privado, prevalecieron y el funcionario mezcló eso, grave error.

Y lo peor que esto no se podía haber dado sin el aval del alcalde Sergio Pablo Mariscal, otro yerro más, problemas de inseguridad y en lugar de que la Policía proteja y sirva a los ciudadanos, los mandan para aprehender e impedir una protesta ciudadana legal a la que tienen derecho… otra más de la 4T.

BÁCUM

Igualmente inconcebible lo sucedido en Bácum, el Congreso aprueba el nombramiento de la maestra Indígena Benita Aldama como alcaldesa para darle una salida política y jurídica al problema, después de la detención en EUA del alcalde Rogelio Aboyte, y ahora ‘ciudadanos’ protestaron e impidieron que tomara posesión, para que siguiera Francisco Villanueva, en base a una acta de Cabildo.

Lo del acta es lo de menos, lo que hay de fondo atrás, es la presión de la delincuencia organizada y de opositores al gasoducto, para que todo siga igual, Villanueva sería un alcalde al modo y por eso operaron un supuesto malestar ciudadano.

Lo que tiene que hacer la alcaldesa Aldama, es levantar denuncia ante el MP, a lo mejor ya lo hizo, y que la fuerza pública desaloje a quienes impiden su entrada al Ayuntamiento y detener. Villanueva, sales por las buenas... o las malas.

Hay que restablecer el orden jurídico, político y la operación del Ayuntamiento, hay serios problemas, agua, inseguridad, por cierto, ahí también deben asumir el control el general, Edgar Araiza y el titular de SSP, David Anaya.

GUAYMAS

Donde si las cosas están muy mal es en el Puerto, seguí por Facebook la Sesión de Cabildo donde se aprobaría al nuevo jefe de Policía, un tal Luis Lugo, cuyo sobrenombre le dicen ‘Puntillas’ con unos antecedentes qué para que les digo.

El detalle y patético es el desempeño de la alcaldesa Sara Valle, que primeramente no quería prensa, lo cual es ilegal, sin públicas la sesiones, pero la entiendo, ante su falta de capacidad y oficio, no haya la puerta.

Como todas las sesiones, dimes y diretes, todo un circo, lamentable, al final se aprobó el nombramiento y a ver qué pasa.

Lo que sí es que ya se han dado baja de elementos policiacos locales y los que hay, ni quieren ni acudir a llamados del 911, se entiende, tienen miedo, hay presiones de la familia… y de la delincuencia, lo comentado pues, ‘venden’ la plaza a varios grupos y las consecuencias.

Lo único bueno es que ya llegó la Guardia Nacional al Puerto y Empalme y al igual que en Cajeme, esperemos que pronto se vean resultados, detenciones y baja de crímenes.

PIEDRAS PINTAS

A propósito de Guaymas, circuló en redes un video de desarrollos inmobiliarios en una sección de San Carlos, y ahí vienen otros proyectos, donde estaba el Mediterrane y que bien, no se pude estar en contra del desarrollo, máxime en este balneario, uno de los más importantes puntos turísticos de la entidad.

Son muchos los estadounidenses, canadienses, sonorenses, que viven ahí, algunos con residencia permanente y otros de descanso los fines de semana, el sitio es ideal… incluso para políticos, ya lo comentamos y los daremos a conocer en su momento.

Hay problemas de agua, sí, pero se resolverán con la construcción de la Desaladora en el ‘Cochórit’ y con esto seguramente vendrá más crecimiento, por las obras que se están haciendo, hay futuro, y negocio, sea para Llano Zaragoza, o para cualquier inversionista.

Lo único que está mal es que las playas son públicas, no son privadas y no se pude negar el acceso al ciudadano y en eso deben intervenir; Semarnat, Profepa, Sedatu, el propio Ayuntamiento, quienes tienen que observar que se aplique la ley, que se hagan accesos para que el ciudadano pueda entrar a las playas, eso es todo.

¿Y LA FICHA INTERPOL?

El fin de semana pasado fue el cumple del brazalete, Guillermo Padrés y en la foto que circuló en redes se ve la presencia de su hermano Miguel, quien tiene giradas órdenes de aprehensión, ficha de Interpol y toda la cosa. ¿Y qué paso? Nada.

¿Los servicios de inteligencia del Estado y Federación? ¿El delegado de la FGR, Pavel Núñez? ¿La fiscal, Claudia Indira Contreras? Nadie se enteró o se hicieron de la vista gorda.

¿Qué son delitos federales? Sí, y pero hay coadyuvancia de policías, incluso hasta de crucero, que si ven a un delincuente deben de ‘atorarlo’ y presentarlo a la autoridad correspondiente.

Ahora entendemos porque Sonora está en el lugar ¡31! de entidades que investigan delitos federales, así que ciudadanos, entre esto, amparos, pactos, falta de voluntad política, seguiremos igual, y quienes saquearon con todo y procesos, disfrutando de lo que se robaron.

Esta semana la FAS anunció la detención y proceso de un ‘pez’ un extesorero del Ayuntamiento de Nogales, pero falta que caigan los ‘tiburones’ para este caso, el exalcalde, Ramón Guzmán.

¿Y EL INGRESO OBJETIVO?

Si hay dinero para enviar a El Salvador, ¡100 millones de dólares!, pero es hora de que no llega el Ingreso Objetivo para productores trigueros del Yaqui y Mayo, quienes producen alimentos, es inconcebible esto.

Supuestamente en estos días se iba a formar un factoraje con una financiera, con el aval de Sader, para que lleguen a los productores 900 millones de pesos del apoyo denominado, Ingreso Objetivo, cantidad noble para ellos y para que circule en la economía.

¿Hay necesidad de eso? no, recursos hay, pero no quieren liberar recursos, eso sí, para programas clientelares, que no haga falta, ni para migrantes, son fregaderas.

Veremos que sucede en estos días, los productores necesitan esos recursos, están en su derecho, es un subsidio que se da en cualquier país; EUA, Canadá, Rusia, y el Gobierno no le pichicatea a sus productores, pero aquí llegó la 4T, con sus cambios y recortes por todos lados.

Ah! eso sí, esta semana los senadores de Morena, aprobaron una Ley de Austeridad Republicana, pero le otorgan, ojo, para cada año, que parte del ahorro, entre ¡100 y 120 mil millones! Lo maneje el presidente Andrés Manuel López Obrador, de manera discrecional, vuelve la partida secreta pues.

Obvio reacción de senadores de oposición, todos, porque parte de ese dinero se utilizará con fines electorales, asistencialistas, clientelares, y no para por ejemplo, apoyar emprendedores, empresarios, que es lo que necesita el país, no donde uno el presidente quiera subsidiar a todos e inventar empleos para regalar dinero

LO BUENO

Ante tanto problema de inseguridad, ejecuciones, se diluye comentar lo bueno, y en el caso del sur, esa semana el secretario de Economía, Jorge Vidal, señaló algunas inversiones que llegarán a Cajeme, no todo es Constellation.

Ya está ocupado, una parte del que hubiera sido Recinto Fiscal, enseguida del Aeropuerto, inmueble que se hizo en la administración del gobernador, Eduardo Bours, y estuviera años abandonado.

Van a llegar más aviones de la FAM, helicópteros, para que les dé servicio la empresa que esta también enseguida del Aeropuerto, que implicará contratación de personal.

Y en relación a Constellation, están interesados en un programa de un tipo de maíz, que se necesita y están en la mejor disposición de financiar y que se haga un programa para el Valle del Yaqui y Mayo, de agricultura por contrato y de un precio muy rentable para productores.

Así pues, ahí va, a pesar de que el Gobierno Federal, no incentive mucho las cosas, ya ven lo sucedido en, Mayo, el peor en cuanto a registros de empleo en el IMSS.

Por otra parte, no hubo observaciones en la cuenta pública por parte de la ASF, punto bueno para la gobernadora Claudia Pavlovich, quien esta semana entregó obras de infraestructura carretera en varios municipios y hasta aguacero le tocó, se empapó toda, celebró la llegada de la primera lluvia, tan benéfica para nuestra entidad, su entusiasmo se hizo viral en redes, bien.

RENUNCIA

Este lunes se hace formal la renuncia de otro panista y que fuera dirigente en Navojoa, Leonado Vidal, argumentando que el partido ya no representa a ciudadanos, que yo interpreto, esa camarilla encabezada por Guillermo Padrés y que a través de Ernesto Munro, ha tomado el control.

Lo interesante es que se suma al proyecto independiente de Ricardo Bours, quien sin hacer mucho ruido, sigue tejiendo fino y haciendo alianzas, que se verán en los próximos meses.