‘Institucionalmente’, dice López Obrador que recibió el apoyo del presidente Peña Nieto

LO QUE VOY A DECIR NO ES NADA NUEVO. Vamos, ni mucho menos. Lo vengo diciendo, repetidamente, desde la campaña presidencial: muchas cosas no cuadran en la mística del discurso del hoy presidente electo.

También he dicho que AMLO me parece un hombre de buena voluntad, cuya trayectoria, más que política, ha sido de activismo social.

Ahora mismo está circulando una edición especial de la revista Proceso, con el título de ‘El largo y rudo camino al poder’. Obviamente, se refiere a la vida de López Obrador.

Incluye fotografías de las sucesivas etapas del devenir político de AMLO. Muy joven, delgado, en medio de un grupo de pescadores en una lancha de pesca. Y luego, sus inicios como priísta en Tabasco. Y su presidencia en el PRD. Sus candidaturas presidenciales.

No, lo que sea: es un hombre de lucha, más que un político profesional.

Por eso mismo, porque no es un político de carrera o de vocación, es que hay cosas que, desde el principio, no me han cuadrado.

Verbigracia:

Lo último que me dejó pasmado fue la mala información que tenía sobre el manejo y la relación con las Fuerzas Armadas. Lo de Santa Lucía, para cuya intención —que no proyecto— ni siquiera se había consultado a expertos en Fuerzas Armadas o, si se quiere, a los mandos del Ejército.

Ahora mismo el periodista JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ, ha publicado un artículo especialmente crítico a la forma tan ligera como ha manejado AMLO ciertos temas que tienen que ver con los militares.

El comunicador, no estaba enterado que AMLO ya se entrevistó de nuevo con el general secretario SALVADOR CIENFUEGOS y que habló con el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO sobre el próximo secretario de la Defensa y de la Marina.

De todos modos, el artículo de Fernández Menéndez, tiene actualidad y cumple con su objetivo.

¿Un hombre de Estado, presidente electo, se atrevería a señalar que el Estado Mayor Presidencial de Díaz Ordaz fue el responsable de la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968?

Lo dijo porque alguien se lo susurró al oído. Pero no estudió a fondo lo que historiadores serios han escrito sobre este suceso.

Si lo hubiese hecho, sabría que el general MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN dejó unos manuscritos con sus vivencias de aquella tarde-noche de Tlatelolco cuando, según relata, habló por teléfono con el general LUIS GUTIÉRREZ OROPEZA, jefe del EMP, quien le pedía intervenir para que uno de sus oficiales armado con una metralleta, no fuera asesinado por soldados que en esos momentos iban subiendo hacia uno de los departamentos en lo alto de uno de los edificios, donde se quedó atrapado el militar. Era parte de un grupo que Gutiérrez Oropeza envió a Tlatelolco para que, desde arriba, disparara contra la multitud.

Aquí ya he citado esta parte del libro de JULIO SCHERER: cuando García Barragán le preguntó por qué no le avisó antes, simplemente contestó que eran órdenes superiores.

Y arriba de ambos, no había más superior que el presidente de la República.

Por ahí debió haber empezado AMLO. Debió mostrar que está enterado, que ha leído sobre los episodios clave en la historia del México contemporáneo.

Pero queda claro que habló en base a versiones mal fundamentadas.

Como mal fundamentado está Fernández Menéndez al atribuirle toda la responsabilidad, al Batallón Olimpia, integrado por elementos militares de todas las instancias del Estado.

En descargo de esta omisión del periodista, debe reconocerse que su tesis es impecable. Lo de Santa Lucía cuenta con un sólido soporte documental. AMLO no consultó al Ejército. En este contexto, no pudo saber el daño que le causaría a la Fuerza Aérea y al propio Ejército, con la desaparición de la base militar de Santa Lucía.

Ahora, AMLO ya admitió que todo está bien, que el presidente Peña le concedió su apoyo para los nombramientos del almirante JOSÉ RAFAEL OJEDA DÚRAN, como secretario de Marina y del general LUIS CRESCENCIO SANDOVAL como titular de la Sedena.

Otra vez, lo que no cuadra.

No sé si sea correcto aún si AMLO apela a la institucionalidad de su decisión. Dijo textual: “Los dos —Peña y Soberón— me han apoyado de manera institucional”.

Los cánones del sistema de Gobierno en México, no registran nada igual en la historia de este país.

Pero, bueno, lo mejor de todo es que nada se ha salido de control.

En fin.

¿CÓMO ANDAMOS EN MATERIA de violencia en el sur del Estado? Hasta donde tengo información, Cajeme va en punta en tratándose de ejecuciones, seguido de Guaymas y Empalme…

De hecho, octubre podría igualar la marca que impuso el mes de septiembre en homicidios relacionados con el crimen organizado…

Se han registrado numerosos ‘levantamientos’ de personas que luego aparecen muertas en algún paraje…

Yo sigo esperando que la profecía del alcalde SERGIO PABLO MARISCAL de que en octubre cesaría la violencia se cumpla, y ya estamos a 23 del mes…

Ya veremos… Ya veremos…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, los habitantes de ‘El Pueblito Kilómetro 9’, ya cuentan con agua potable…

Ayer me tocó en suerte ver en la tele, algunas imágenes de personas de ese poblado que no cabían de contento porque, al fin, se les cumplió un largamente acariciado anhelo…

¡Enhorabuena!...

MIENTRAS TANTO, ME DIJERON que hoy es El Día del Médico… Este dato no lo pude confirmar pero si así fuera, desde esta modesta trinchera periodística, felicito a dos de los decanos de la medicina en Cajeme, los médicos FRANCISCO VERDUZCO VALENZUELA y ANTONIO CERECER, muy dilectos amigos míos desde hace más de medio siglo…

Igualmente, para RAÚL BARNICA, dermatólogo; para el patólogo VICENTE RENTERÍA ESPINOZA, para RENÉ SOTO REYNA, PARA ANTONIO ALVÍDREZ LABRADO, PARA ARNULFO RODRÍGUEZ, para LIBORIO GUTIÉRREZ PÉREZ, de Huatabampo; para el doctor, JORGE CORRAL FLORES, de Guaymas…

También, el doctor GUTIÉRREZ FRAIJO, para ÓSCAR LÓPEZ FLORES, otorrino…

Para la doctora DIANA FÉLIX ROSAS, radiooncóloga; para SALVADOR ICEDO, para el oncólogo RAMÓN CABELLO y para el cardiólogo RAMÓN SERVÍN DE LA MORA…

Y para aquellos cuyos nombres involuntariamente se me escapan…

En otros tiempos, concretamente en el sexenio 1979—1985, había romería de sonorenses hacia Hermosillo, a saludar y felicitar al doctor SAMUEL OCAÑA GARCÍA, gobernador del Estado…

Como diría el poeta: cómo se pasa la vida tan callando…

Y AQUÍ, LO PROMETIDO: FRANCISCO CÓRDOBA, uno de los seis estudiantes de la UNISON que se reunieron con ULISES RUIZ la semana pasada en El Palomino, envió este mensaje a través de su cuenta de twitter:

“Una agradable tarde en compañía de Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, feliz de hacer un nuevo amigo, joven también de espíritu, una gran persona…

¡Un gustazo!”…

Los otros jóvenes en la reunión, fueron JAVIER ORTEGA GUTIÉRREZ, JAVIER PONCE, ALFREDO RODRÍGUEZ, ALEJANDRO FUENTES…

Me falta un nombre, se lo quedo a deber, querido lector…

¿Qué significa todo esto?...

Significa que el PRI cuenta con sangre nueva, todo es cuestión que los mandos viejos le abran el camino a la juventud…

Es todo.

Le abrazo.

