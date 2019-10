Javier Lamarque se convirtió en un vulgar ‘chairo’ lleno de resentimiento y fobias

HACE APENAS DIEZ MESES lo advertían algunos comunicadores. De hecho, en espacios periodísticos se alertó sobre lo que se veía venir: la polarización del país.

Esto ya es una realidad. No hay vuelta de hoja. Es el choque de dos mundos, aunque la expresión suene muy pasada de moda.

No hay matices. O es blanco o es negro.

Y en un mundo así, no puede haber términos medios. Alguien puede estar más lejos o más cerca de la línea que divide a estos dos mundos pero por fuerza tiene que estar dentro de uno.

No hay más.

En términos de la verborrea discursiva de las ‘mañaneras’, se diría que la polarización es entre ‘liberales’ y ‘conservadores’.

¿Quién diablos iba a imaginar que retrocederíamos a los años veintes del Siglo XX cuando PLUTARCO ELÍAS CALLES resucitó el liberalismo del Siglo XIX y el conservadurismo de ese mismo periodo. Los conservadores eran los que estaban en contra de los gobiernos de Obregón y Calles. Los liberales, desempolvaron la doctrina juarista y la emprendieron contra el clero y la iglesia católica misma.

Los números finales dejaron un saldo de muertos de aproximadamente 350 mil víctimas.

Y no se arregló nada. A lo más que llegaron las partes fue a firmar un acuerdo que fue conocido como ‘modus vivendi’ que dejaba las cosas como estaban antes: la iglesia conservaría sus propiedades pero sin certeza jurídica y el Gobierno se haría de la vista gorda.

Ahora AMLO enarbola la bandera de un renovado dizque liberalismo y los empresarios y quienes los siguen, son los ‘conservadores’.

Y los periodistas, son los ‘fifís’ que celebraron el asesinato de FRANCISCO I. MADERO.

En diez meses el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR dividió al país a la mitad. Ya se perciben brotes de fanatismo en algunos de sus seguidores. Principalmente en la dirigente nacional de Morena, YEIDKOL POLENVSKY.

Esta mujer de cuyo talento y preparación académica llegó a presumir en alguna ocasión, he llegado a extremos peligrosos que muestran un rasgo de esquizofrenia.

La mujer llenó de incienso la figura de AMLO y les exigió a los que critican que no opinen, que no tiene derecho de insultar al Mesías.

Lo de Mesías lo digo yo. Y es que así se entendió. Y esto es lo grave porque muestra que las cosas han llegado a un grado de intolerancia cuyo siguiente nivel es la agresión directa.

Ahora esa esquizofrenia parece estar apoderándose de una figura política cuya conducta siempre había sido moderada, respetuosa y nada fanática.

Me refiero a JAVIER LAMARQUE CANO, el diputado federal por el VI Distrito.

Cuando leí su declaración no podía creerlo.

Confrontó abiertamente a todo el sector productivo del campo en el sur de Sonora.

Va sobre ellos. Cumple así, lo que a él toca en esta prueba de fuego de los fanáticos de la Cuarta Transformación. El ‘guía moral’, les exige su cuota de sangre y Lamarque, gustoso de ser sacrificado en la hoguera de lo irracional, confronta a todo un sector, nada menos que el que produce alimentos y mueve la economía en el sur de Sonora, del que expresamente dijo que “no aporta casi nada a la recaudación fiscal de la federación”.

¡Quién lo hubiese pensado de un hombre que toda su vida de gestor de proyectos productivos junto con PATRICIA PATIÑO y otros personajes de la izquierda de aquellos tiempos, se pasaban las horas desayunando y tomando café en el restaurante del hotel donde despachaba CARLOS ROJAS GUTIÉRREZ, a la sazón secretario de Desarrollo Social con CARLOS SALINAS DE GORTARI!

En ese entonces Lamarque era un hombre callado. Discreto, muy serio, muy respetuoso.

Siempre atrás en la fila.

Un día la diosa fortuna lo hizo ganar la elección de presidente municipal de Cajeme, exactamente como ocurrió este 1 de julio del 2018. Del cielo le vino. Sabía que no la merecía. Que no estaba preparado para gobernar un municipio como Cajeme. Pero a fin de cuentas era un triunfo legítimo.

El fenómeno cardenista lo benefició grandemente.

Igual que ahora. AMLO lo arropó y lo hizo ganar.

Y como lo definió FILIBERTO CRUZ, el ‘Kily’: ¿Por qué tanto odio “hacia los productores”?

Lamarque no niega la cruz de su parroquia. Se asume, con orgullo, de haber impulsado la iniciativa que, de aprobarse, sepultaría la economía agrícola en el sur de Sonora.

Esto lo sabe Lamarque y no le importa.

He reiterado lo que hasta entonces, era un secreto a voces. Que Lamarque es el autor de la propuesta. Y no solo eso. Lea un párrafo de sus declaraciones: “La agricultura no aporta casi nada a la recaudación, por ese motivo se pagará el derecho sobre el agua por cada metro cúbico que exceda el concesionado”.

Más claro ni el agua.

En este contexto de irracionalidad y fanatismo, MARIO PABLOS DOMÍNGUEZ, fijó la postura de los productores. Lucharán hasta con las uñas para ser escuchados y evitar que se consume este asalto a la economía de toda una región.

Por lo demás, los productores no están solos. Cuentan con el apoyo de los senadores LILY TÉLLEZ y ARTURO BOURS GRIFFITT.

Por cierto, muy certero y periodísticamente afortunado, el titular de la nota respectiva en la sección ‘Campo’ de TRIBUNA DEL YAQUI: “Morena da otra ‘puñalada’ a la agricultura del sur de Sonora”.

Verdad de verdades.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO, CARO LECTOR: ayer me contaron que el jueves y viernes de esta semana estará en tierras etchojoenses ‘El Borrego’ ERNESTO GÁNDARA CAMOU…

Primero se reunirá con la llamada sociedad civil y con organizaciones de la región, y posteriormente tendrá una comida con jóvenes del municipio…

Me platican que el exalcalde UBALDO IBARRA LUGO, ha andado muy ajetreado en sus horas fuera de trabajo ayudando en lo que se puede, como llamar por teléfono a sus cuates, que son muchos…

A ver qué pasa…

Y A TODO ESTO, ME PREGUNTO qué planes tiene El ‘Bebo’ CARLOS ZATARAIN con miras al 2021…

Porque la verdad es que el exalcalde de Guaymas no parece tener prisa por regresar a su terruño a refrescar afecto y viejas relaciones políticas…

Hace algunos días recibí de él un whatsapp en el que me informaba que venía por carretera de Hermosillo para estar con su mamá y hermanos cuando menos un día y tomaría un vuelo con rumbo a Tijuana, para volar después de regreso a la Ciudad de México…

¿Se retiró de la política?...

He ahí la cuestión…

Y NO QUIERO TERMINAR ESTOS RUMBOS sin antes adelantarle que para mañana me propongo abordar un tema que tiene ‘ardiendo’ a gran parte de los guaymenses, a partir de que en Radio 93.3 se está revelando una serie de irregularidades que involucran a un líder sindical y a sus supuestos cómplices…

Radio Red 93.3 y su noticiario estrella que conducen AGUSTÍN RODRÍGUEZ, GABY GARCÍA y ARMANDO RAMÍREZ, se ha convertido en solo un año en la plataforma informativa más eficaz y objetiva de la región Guaymas y Empalme…

Ya le platicaré…

Es todo.

Le abrazo.

