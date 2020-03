Joaquín López Dóriga y Raymundo Riva Palacio: ¿de veras fue una equivocación el supuesto deceso?

TAL VEZ NO FUERON MUCHOS los mexicanos que vieron más allá de lo aparente. Quizá no visualizaron al fondo de la retórica del presidente y el significado de que, en la mañanera de este lunes, mencionara por su nombre y apellido, al periodista que, en su percepción, identifica más como el comunicador al servicio de los que el mandatario llama neoliberales.

Su relato fue contundente y lapidario. Dijo que en su gira por la Costa Chica de Guerrero, descubrió una trama que los “enemigos” de la Cuarta Transformación, urdieron para ponerlo en evidencia. Mencionó que viajó en la línea Volaris y que llegó a Guerrero como a las 9 de la noche.

Con su característica sonrisa irónica, reveló que en el vuelo no se permite hablar por teléfono y que por tanto, durante el trayecto él no obtuvo ningún tipo de información.

Al llegar al Aeropuerto de Acapulco, lo estaba esperando un numeroso grupo de reporteros, sobre todo, camarógrafos. Se le arracimaron y le pusieron los micrófonos enfrente.

Recordó que horas antes, JOAQUÍN LÓPEZDÓRIGA subió a las redes un tuitt en el que “informaba” que se acababa de registrar la primera muerte por contagio de coronavirus. Que algunos reporteros le preguntaron si ofrecería sus condolencias a los familiares. Que les pedía que esperaran al día siguiente. Que rodearon su carro, exigentes.

No mencionó que antes que López-Dóriga, RAYMUNDO RIVA PALACIO había publicado lo del supuesto deceso.

En este punto, el presidente AMLO remató el tema afirmando que afortunadamente la persona que decían que falleció, se encontraba bien y atendiendo los protocolos del caso.

Un reportero que se ha caracterizado por su labor de esquirol en las mañaneras, le dio la pauta para que repitiera su eterna letanía: sus enemigos, los que quieren tirar la Cuarta Transformación.

“Los entiendo, ¿Cómo no los voy a entender si ya no pueden robar como lo hacían antes?” dijo, retador.

Pero, ¿Cuál fue el significado de su perorata referente a la gira por Guerrero y los reporteros y camarógrafos que lo rodearon a su llegada a Acapulco?

Si se tratara de un artículo o de un manifiesto publicado en la prensa escrita, yo diría que AMLO dejó el verdadero fondo para que la gente leyera “entre líneas”.

¿De qué podría tratarse?

Pues que el tuitt de López-Dóriga tuvo esa intención, la de ponerlo en evidencia no solo ante el país, sino ante el mundo.

Y arremetió contra las grandes empresas de medios, contra los comentaristas, contra todos aquellos que lo critican.

Lo cierto es que hay algo que debe quedarnos muy claro: al presidente le gusta la reyerta, le gusta pelear y pelear, es una constante en su vida de líder de masas, pegar en los mítines, y ahora, como presidente de México, cuenta con una plataforma comunicacional incomparable. Dice que es para mantener al pueblo informado pero es opinión generalizada entre los analistas políticos que las mañaneras constituyen el más grande foro donde el mandatario puede hablar a su entera satisfacción, con reporteros a su servicio y hacerlo por el tiempo que quiera.

Ningún otro presidente en el mundo, ni siquiera DONALD TRUMP, se ha permitido tener a un equipo de periodistas, reales o inventados, todas las mañanas pero que sus palabras sean repetidas en canales de televisión, en portales digitales y en prensa escrita. Pero para él todo esto no ha sido suficiente: los fines de semana los dedica por entero a encabezar mítines en cualquier región de la República.

El presidente no es un ignorante de la historia de este país. Conoce como nadie los problemas que aquejan al pueblo. Conoce cada rincón de la República. No debería, nunca, equivocarse. Pero se equivoca y, peor aún: no sabe rectificar ni disculparse.

Como digo: ama la pelea. Está en su condición de líder de masas. Por eso las mañaneras. Por eso los mítines inapropiados para un jefe de Estado.

El “oso” de JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA, pero también de RAYMUNDO RIVA PALACIO, fue aprovechado absolutamente por el presidente AMLO. No se sabe si la información errática del supuesto deceso del empresario JOSÉ KURI, emparentado con CARLOS SLIM HELÚ, haya sido parte de una trampa contra el presidente, como él lo insinúa en la mañanera de ayer.

La gente común, lo ignora.

Sin embargo, AMLO capitalizó el error para darle sentido a una conspiración en su contra que se frustró.

Como sea, los dos periodistas aludidos, ya respondieron ante la opinión pública por sus equivocaciones.

López-Dóriga, a través de su cuenta de twitter, escribió lo siguiente: “Coincido con Raymundo Riva Palacio. Cada quién asume su responsabilidad, su costo. Yo asumo el mío. Siempre lo he hecho. Me equivoqué al dar por buenas las fuentes familiares, pero ese no es el tema. El punto es que yo me equivoqué. Deseo que mi amigo Pepe Kuri se salve.”

¿A qué se refirió López-Dóriga al decir que “coincido con Raymundo Riva Palacio”?

Este fue el tuitt del respetado columnista: “EXTRA: Cual fue la razón de la confusión familiar, es secundario. Tampoco es correcto adjudicar a la familia el error. La familia de José Kuri está viviendo una situación muy difícil que se debe respetar. En ese sentido, cada quien asume su responsabilidad y costo”.

¿Qué fue lo que les pasó a estos dos experimentado y famosos periodistas?

Según veo yo las cosas, los dos fueron víctimas de su propia obsesión por ser los primeros en dar una noticia que, en la curiosidad colectiva que se genera, hay mucho de morbo.

Algunos estudiosos de este fenómeno, cuestionan esta voracidad de muchos periodistas por ser los primeros, aunque la calidad del reporte deje mucho qué desear.

Quiero creer que ayer en la tarde, López Obrador festejó su triunfo con Puchero Tabasqueño y un atolito como el que les dieron a los empresarios que pagaron la cuota de los 20 millones para la rifa del avión presidencial.

